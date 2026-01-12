Cảnh khu đất 'view' công viên, hồ điều hòa ở Hà Nội sắp xây 450 căn hộ NƠXH
Ô đất quy hoạch A4/HH5, phường Bồ Đề (Hà Nội) có view công viên, hồ điều hòa dự kiến được đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) với khoảng 450 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 812 tỷ đồng.
