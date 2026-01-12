Cảnh khu đất 'view' công viên, hồ điều hòa ở Hà Nội sắp xây 450 căn hộ NƠXH

Theo đó, 39 dự án được xây dựng trên diện tích gần 115 ha, tổng vốn sơ bộ khoảng 71.500 tỷ đồng. Trong đó, nhiều dự án với quy mô lớn như: dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất là nhà ở xã hội Xuân Mai - Tân Tiến (xã Tân Tiến) với quy mô 12.078 tỷ đồng, diện tích 30 ha. Khu nhà ở xã hội này cao tối đa 25 tầng nổi và 3 tầng hầm, quy mô dân số 17.250 người.