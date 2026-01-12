Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh khu đất 'view' công viên, hồ điều hòa ở Hà Nội sắp xây 450 căn hộ NƠXH

12-01-2026 - 08:05 AM | Bất động sản

Ô đất quy hoạch A4/HH5, phường Bồ Đề (Hà Nội) có view công viên, hồ điều hòa dự kiến được đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) với khoảng 450 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 812 tỷ đồng.

Cảnh khu đất 'view' công viên, hồ điều hòa ở Hà Nội sắp xây 450 căn hộ NƠXH- Ảnh 1.

Trong danh sách các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021–2025 (đợt 4) được Hà Nội phê duyệt trước đó có dự án nhà ở xã hội tại ô quy hoạch A4/HH5 (ô đất khoanh đỏ - PV), phường Bồ Đề.

Cảnh khu đất 'view' công viên, hồ điều hòa ở Hà Nội sắp xây 450 căn hộ NƠXH- Ảnh 2.

Theo quy hoạch, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 812 tỷ đồng, được triển khai trên khu đất rộng 1,1742ha, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 39.600m2.

Cảnh khu đất 'view' công viên, hồ điều hòa ở Hà Nội sắp xây 450 căn hộ NƠXH- Ảnh 3.

Khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 450 căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp.

Cảnh khu đất 'view' công viên, hồ điều hòa ở Hà Nội sắp xây 450 căn hộ NƠXH- Ảnh 4.

Đây là dự án thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đã được giao đất và đang trong quá trình đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư. UBND TP Hà Nội cho biết, dự án được xác định tiến độ triển khai đến năm 2030.

Cảnh khu đất 'view' công viên, hồ điều hòa ở Hà Nội sắp xây 450 căn hộ NƠXH- Ảnh 5.

Theo ghi nhận của PV, khu đất thực hiện dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng, hiện đã được quây tôn.

Cảnh khu đất 'view' công viên, hồ điều hòa ở Hà Nội sắp xây 450 căn hộ NƠXH- Ảnh 6.

Khu đất thực hiện dự án nhà ở xã hội tại ô quy hoạch A4/HH5 sở hữu vị trí đẹp, nằm cạnh khu công viên, hồ điều hoà.

Cảnh khu đất 'view' công viên, hồ điều hòa ở Hà Nội sắp xây 450 căn hộ NƠXH- Ảnh 7.

Một mặt của dự án nằm gần tuyến đường mới rộng 40m đã thông xe, kết nối thuận lợi với khu vực trung tâm thành phố, gần cầu Chương Dương, cầu Long Biên.

Cảnh khu đất 'view' công viên, hồ điều hòa ở Hà Nội sắp xây 450 căn hộ NƠXH- Ảnh 8.

UBND TP Hà Nội cũng vừa công bố danh sách 39 dự án nhà ở xã hội (đợt 1) được xác định đầu tư từ nay đến 2030. Việc này nhằm đáp ứng mục tiêu hoàn thành 120.000 căn nhà xã hội mà Chính phủ giao thành phố.

Cảnh khu đất 'view' công viên, hồ điều hòa ở Hà Nội sắp xây 450 căn hộ NƠXH- Ảnh 9.

Theo đó, 39 dự án được xây dựng trên diện tích gần 115 ha, tổng vốn sơ bộ khoảng 71.500 tỷ đồng. Trong đó, nhiều dự án với quy mô lớn như: dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất là nhà ở xã hội Xuân Mai - Tân Tiến (xã Tân Tiến) với quy mô 12.078 tỷ đồng, diện tích 30 ha. Khu nhà ở xã hội này cao tối đa 25 tầng nổi và 3 tầng hầm, quy mô dân số 17.250 người.

Cảnh khu đất 'view' công viên, hồ điều hòa ở Hà Nội sắp xây 450 căn hộ NƠXH- Ảnh 10.

Một dự án khác cũng có mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng là nhà ở xã hội Đa Phúc 1, tại ô đất III.2-13/N09 khu đô thị Sóc Sơn - khu 3. Công trình này được quy hoạch trên diện tích 11 ha, cao 15 tầng nổi, 1 tầng hầm, quy mô dân số trên 4.900 người...

Theo Đình Phong

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ 5 ngày nữa, cây cầu hơn 23.000 tỷ đồng do Masterise nghiên cứu, áp dụng mô hình chưa từng có ở TP.HCM chính thức động thổ

Chỉ 5 ngày nữa, cây cầu hơn 23.000 tỷ đồng do Masterise nghiên cứu, áp dụng mô hình chưa từng có ở TP.HCM chính thức động thổ Nổi bật

Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với tỉnh Bắc Ninh gỡ vướng siêu dự án sân bay 1.950 ha, đề nghị Tập đoàn Masterise đẩy nhanh tiến độ thi công

Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với tỉnh Bắc Ninh gỡ vướng siêu dự án sân bay 1.950 ha, đề nghị Tập đoàn Masterise đẩy nhanh tiến độ thi công Nổi bật

TV Holdings và EximRS tặng quà đặc biệt, tri ân khách hàng dự án Fresia Riverside

TV Holdings và EximRS tặng quà đặc biệt, tri ân khách hàng dự án Fresia Riverside

08:00 , 12/01/2026
Chu kỳ hạ tầng 2026-2027 và “vùng mua” tại khu Đông Hà Nội

Chu kỳ hạ tầng 2026-2027 và “vùng mua” tại khu Đông Hà Nội

08:00 , 12/01/2026
THACO âm thầm xếp quân cho “trận đánh” hạ tầng tỷ USD, nhắm từ cao tốc, metro, đường sắt cao tốc Bắc - Nam đến siêu dự án chưa từng có trong lịch sử

THACO âm thầm xếp quân cho “trận đánh” hạ tầng tỷ USD, nhắm từ cao tốc, metro, đường sắt cao tốc Bắc - Nam đến siêu dự án chưa từng có trong lịch sử

07:15 , 12/01/2026
Đà Nẵng 'trải thảm đỏ' đón nhà đầu tư vào trung tâm tài chính quốc tế

Đà Nẵng 'trải thảm đỏ' đón nhà đầu tư vào trung tâm tài chính quốc tế

05:55 , 12/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên