TV Holdings và EximRS tặng quà đặc biệt, tri ân khách hàng dự án Fresia Riverside

Sự kiện đã thổi bùng cảm xúc với tâm huyết của TV Holdings và EximRS cùng "cơn mưa quà tặng" lên tới hàng tỷ đồng dành cho hơn 600 khách hàng đã sở hữu dự án.

Sự kiện Upgrade Fest - Tri ân khách hàng thu hút hơn 600 khách hàng tham dự, chứng minh sức hút của sự kiện

Tri ân khách hàng - Khẳng định giá trị đồng hành bền vững

Chương trình Upgrade Fest chính là lời tri ân sâu sắc mà chủ đầu tư muốn gửi đến khách hàng vì đã luôn tin tưởng lựa chọn Fresia Riverside làm tổ ấm. Bà Trương Thị Thanh Thảo – Giám đốc Kinh doanh TV Holdings chia sẻ: "Chính sự tin tưởng và ủng hộ của quý vị là nền tảng, là động lực để chúng tôi không ngừng nỗ lực kiến tạo và phát triển những dự án chất lượng hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu mà quý vị đã trao gửi."

Đại diện Chủ đầu tư TV Holdings gửi lời tri ân đến khách hàng đã đồng hành cùng Fresia Riverside

Điểm nhấn của sự kiện là hệ thống giải thưởng tri ân với tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng, được trao cho khách hàng thuộc các tháp River 1, River 3 và đặc biệt là những người giao dịch thành công các sản phẩm ngay tại chương trình. Trong đó, giải đặc biệt – xe VinFast VF3 đã thuộc về một chủ nhân may mắn của River 3. Bên cạnh đó, ba giải Nhất iPhone 16 Pro Max 256GB, cùng nhiều giải thưởng giá trị khác như vàng và tiền mặt, đã được trao tận tay trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Không chỉ dừng lại ở những phần quà giá trị, chương trình Lô Tô Show cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã tạo nên bầu không khí ấm cúng, gắn kết. Đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh: "Đây không chỉ là những phần quà giá trị, mà còn là lộc xuân năm mới, là lời chúc phúc gửi đến Quý vị và gia đình - chúc cho mái ấm luôn tràn đầy hạnh phúc, ấm áp và thịnh vượng."

Upgrade Collection - River 2: Bộ sưu tập Bất động sản Dòng tiền đầu tiên tại Biên Hòa

Song song với chương trình tri ân, Fresia Riverside đã mang đến ưu đãi cuối của Bộ Sưu Tập Căn Hộ Dòng Tiền Upgrade Collection - Tháp River 2, được xem là điểm sáng trong phân khúc bất động sản tại khu vực phía Đông TP.HCM. Với 256 căn hộ đa dạng từ 2 phòng ngủ, diện tích từ 51,5m² đến 57,4m², tháp River 2 được thiết kế tối ưu công năng, phù hợp cho cả mục đích an cư lẫn đầu tư sinh lời.

Khách hàng tìm hiểu và đặt cọc căn hộ Upgrade Collection - River 2 ngay tại sự kiện với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp

Đại diện EximRS chia sẻ: "Năm 2025 chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của thị trường bất động sản phía Đông. Theo Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm với bất động sản Đồng Nai tăng 21% – con số ấn tượng nhất khu vực. Nguyên nhân chính đến từ hạ tầng giao thông tỷ đô: Sân bay quốc tế Long Thành, Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3, Metro số 01 nối dài đến Biên Hòa, cùng AEON Mall và Trung tâm hành chính mới."

Một trong những điểm nhấn của River 2 là cam kết lợi nhuận cho thuê 84 triệu đồng/năm, giúp nhà đầu tư có dòng tiền ổn định ngay từ khi nhận nhà. Mức giá khởi điểm chỉ từ 1,9 tỷ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ, kết hợp với chính sách thanh toán linh hoạt – chỉ cần 20% (từ 380 triệu đồng) để ký hợp đồng mua bán đã tạo điều kiện thuận lợi cho đông đảo khách hàng tiếp cận sản phẩm.

Đặc biệt, chính sách hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng Agribank với lãi suất 0% trong 18 tháng, ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà và tỷ lệ vay tối đa 75% giá trị căn hộ, là điểm cộng lớn giúp giảm áp lực tài chính ban đầu. Bên cạnh đó, khách hàng mua từ 2 sản phẩm trở lên được hưởng chiết khấu 0,5%, từ 3 sản phẩm trở lên nhận ưu đãi 1%.

Tiến độ thi công vượt trội của dự án Fresia Riverside - River 1 đã xây dựng đến tầng 16, River 2 và River 3 đang thi công khẩn trương đến tầng 14, khẳng định cam kết của chủ đầu tư

Tọa lạc tại vị trí trung tâm CBD Biên Hòa, đối diện AEON Mall và liền kề sông Đồng Nai, Fresia Riverside hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng và tiện ích đồng bộ. Lợi suất cho thuê tại khu vực đạt 4,4%/năm dẫn đầu phía Đông TP.HCM cho thấy tiềm năng sinh lời bền vững của sản phẩm. Với mặt bằng giá chỉ dao động 38-55 triệu đồng/m², bằng 1/3 so với trung tâm TP.HCM, đây được xem là khoảng cách giá trị mà các nhà đầu tư thông minh đang tìm kiếm.

Sự kiện Upgrade Fest - Tri ân khách hàng không chỉ đánh dấu thành công vượt bậc trong việc xây dựng niềm tin với cộng đồng cư dân, mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn của TV Holdings và EximRS trong việc kiến tạo một cộng đồng sống đẳng cấp bên dòng sông Đồng Nai. Với tiến độ xây dựng vượt trội, pháp lý minh bạch và chính sách hỗ trợ toàn diện, Fresia Riverside hứa hẹn tiếp tục là điểm đến lý tưởng cho những ai mong muốn sở hữu tài sản sinh lời thực, đầu tư thông minh và an cư bền vững trong năm 2026.