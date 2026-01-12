Dự án Bcons NewSky chính thức ra mắt, ghi nhận sự quan tâm lớn của thị trường

Sáng ngày 11/01/2026, Tập đoàn Bcons đã tổ chức lễ giới thiệu dự án Bcons NewSky tại khu vực Đông Bắc TP.HCM, thu hút khoảng 1.000 khách tham dự, gồm khách hàng có nhu cầu ở thực và đại diện các đơn vị phân phối.

Tín hiệu quan tâm từ thị trường an cư thực

Ghi nhận tại sự kiện cho thấy lượng khách tham dự đông ngay từ đầu chương trình, trong đó phần lớn là người trẻ và các gia đình đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM và khu vực lân cận. Không khí theo dõi xuyên suốt phản ánh nhu cầu tìm kiếm những dự án có vị trí kết nối thuận tiện, mức giá phù hợp và định hướng sử dụng lâu dài.

Theo đánh giá của giới quan sát, phân khúc căn hộ phục vụ nhu cầu ở thật tiếp tục giữ vai trò chủ đạo của thị trường, trong bối cảnh nhà đầu tư có xu hướng thận trọng hơn và người mua ngày càng ưu tiên các yếu tố thực chất như vị trí, pháp lý và tiện ích sinh hoạt.

Khu Đông Bắc TP.HCM: điểm đến của dòng dịch chuyển an cư

Các báo cáo thị trường gần đây cho thấy nguồn cung căn hộ mới tại khu vực trung tâm TP.HCM vẫn hạn chế, trong khi mặt bằng giá duy trì ở mức cao. Nhiều nghiên cứu đã nhận định, xu hướng dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh tiếp tục diễn ra, đặc biệt tại những khu vực có hạ tầng giao thông phát triển và mật độ dân cư hiện hữu lớn.

Trong bức tranh đó, khu Đông Bắc TP.HCM, đặc biệt là khu vực Thuận An (thuộc tỉnh Bình Dương cũ), được đánh giá cao nhờ vị trí kết nối trực tiếp TP.HCM – Bình Dương, hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn và nhu cầu nhà ở ổn định từ lực lượng lao động, chuyên gia làm việc trong khu vực.

Bcons NewSky: nằm ngay trục hạ tầng trọng điểm

Tại lễ giới thiệu, Bcons NewSky được giới thiệu là dự án tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13 – trục giao thông huyết mạch của khu Đông Bắc TP.HCM đang được mở rộng lên đến 10 làn đường, rộng 60 mét. Đáng chú ý, theo quy hoạch, một nhà ga của tuyến Metro số 2 (Thủ Dầu Một – TP.HCM) sẽ nằm cách dự án khoảng 100m, tạo lợi thế kết nối giao thông công cộng trong tương lai.

Bcons NewSky tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13. Nguồn: Tập đoàn Bcons

Vị trí này được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp cư dân dễ dàng di chuyển về trung tâm TP.HCM, đồng thời gia tăng giá trị bất động sản theo tiến độ hoàn thiện hạ tầng.

Quy hoạch hướng đến nhu cầu sinh sống lâu dài

Bên cạnh lợi thế vị trí, Bcons NewSky được giới thiệu với định hướng phát triển tập trung vào nhu cầu ở thật. Dự án sở hữu các dòng căn hộ nổi bật nhất như 2PN-2WC, 3PN-2WC và 3PN-3WC, chú trọng thiết kế tối ưu công năng, đảm bảo sự riêng tư và thông thoáng cho gia đình nhiều thế hệ.

Hệ thống 79 tiện ích nội khu được quy hoạch đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của cư dân, kết hợp với lợi thế tiếp cận nhanh các tiện ích ngoại khu hiện hữu dọc Quốc lộ 13 như trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện và khu công nghiệp.

Tiện ích nội khu cao cấp, đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt của cư dân. Nguồn: Tập đoàn Bcons

Dấu mốc khởi đầu cho giai đoạn giới thiệu dự án

Lễ giới thiệu Bcons NewSky được xem là bước khởi đầu trong quá trình đưa dự án tiếp cận thị trường một cách chính thức. Sau sự kiện, các hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin chi tiết về quy hoạch, sản phẩm và pháp lý dự án sẽ tiếp tục được triển khai.

Với vị trí trên trục giao thông chiến lược, khoảng cách gần ga metro theo quy hoạch và định hướng phát triển phục vụ an cư thực, Bcons NewSky được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung căn hộ phù hợp tại khu vực Đông Bắc TP.HCM, trong bối cảnh thị trường đang hướng đến sự ổn định và bền vững hơn.