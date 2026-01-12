Bị mất sổ đỏ khi chưa kịp sang tên, xin cấp lại thế nào

Trong quá trình đi lại bà Quỳnh đã làm mất bản chính Giấy chứng nhận và một hợp đồng chuyển nhượng.

Sau thời gian tìm kiếm bà vẫn không được ai trả lại. Để tránh trường hợp có người nhặt được và cố tình không trả lại làm ảnh hưởng đến bà, ngày 15/9/2025, bà Quỳnh đã nộp đơn cớ mất và được Công an phường ký xác nhận việc bà có đến trình báo mất giấy tờ đã liệt kê trong đơn cớ mất.

Sau đó, bà Quỳnh liên hệ cơ quan đăng ký đất đai khu vực để được hướng dẫn thì không được giải quyết với lý do: phải liên hệ chủ cũ để làm hồ sơ mất Giấy chứng nhận, sau khi có Giấy chứng nhận thì phải ký công chứng lại.

Như vậy, rất khó khăn cho bà, bởi sau khi nhận chuyển nhượng, chủ cũ đã giao lại Giấy chứng nhận để bà thực hiện việc đăng bộ sang tên. Bà Quỳnh hỏi, trong trường hợp này bà phải làm thế nào?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 4 Luật Đất đai đã quy định các trường hợp là người sử dụng đất.

Tại Điều 4 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai đã quy định, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người được giao đất để quản lý, người nhận chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật trực tiếp thực hiện việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất hoặc thực hiện việc đăng ký thông qua người đại diện theo quy định của pháp luật.

Tại Mục VIII nội dung C Phần V Phụ lục I Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai đã quy định trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đã cấp do bị mất.

Do bà không phải là người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất nên khi nộp hồ sơ, thủ tục để cấp lại Giấy chứng nhận bị mất, bà phải chứng minh được là người nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.