Sắp thông xe đường gần 2.000 tỷ qua nhà cổ 100 năm ở Đồng Nai

12-01-2026 - 17:28 PM | Bất động sản

Tuyến đường ven sông Đồng Nai tạo cảnh quan đô thị và giao thông tại Đồng Nai. Điểm nhấn trên tuyến đường này là biệt thự cổ 100 năm tuổi được giữ lại để bảo tồn sau khi dự án được điều chỉnh.

Ngày 15/1, tỉnh Đồng Nai sẽ thông xe dự án đường ven sông Đồng Nai . Đường ven sông Đồng Nai là dự án hạ tầng trọng điểm tại phường Trấn Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai cũ, dài khoảng 5,2km, tổng vốn gần 2.000 tỷ đồng, kết nối từ cầu Hóa An đến phường Tân Triều.

Toàn cảnh tuyến đường ven sông Đồng Nai qua phường Trấn Biên

Đường có thiết kế gồm 6 làn xe, vỉa hè, cây xanh, công viên, giúp cải thiện cảnh quan đô thị và giao thông.

Đường được thông xe sau khi dự án đã hoàn thiện các hạng mục và điều chỉnh để bảo tồn biệt thự cổ Võ Hà Thanh.

Tuyến đường đã hoàn thiện

Tuyến đường tạo trục giao thông mới, kết nối với đường Nguyễn Văn Trị và chia sẻ lưu lượng xe, trên tuyến có 3 bến đò kết nối giao thông thủy.

Quá trình thực hiện, dự án đường ven sông Đồng Nai đã được điều chỉnh nhằm triển khai phương án “nắn” tuyến đường đoạn đi qua khu vực biệt thự cổ Võ Hà Thanh để bảo tồn công trình này.

Ngoài đường 6 làn xe, dự án còn có công viên, đường đi bộ ven sông

Theo quy hoạch ban đầu, để phục vụ xây dựng tuyến đường ven sông Đồng Nai, biệt thự cổ Võ Hà Thanh (được xây dựng từ năm 1825) sẽ bị giải tỏa vào khoảng 9m, tương đương với khoảng một nửa công trình này.

Do đó, nhiều chuyên gia, nhà khoa học đã có ý kiến cần thực hiện điều chỉnh quy hoạch để giữ lại công trình này để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc.

Điểm nhấn trên tuyến đường này là ngôi biệt thự 100 năm được giữ lại để bảo tồn

UBND tỉnh Đồng Nai sau đó đã giao Sở Xây dựng rà soát, đề xuất các phương án bảo tồn biệt thự cổ Võ Hà Thanh. Sở Xây dựng đề xuất 4 phương án, trong đó có phương án “nắn” tuyến đường ven sông Đồng Nai đoạn đi qua khu vực biệt thự cổ Võ Hà Thanh để bảo tồn công trình này. Phương án này đã được tỉnh chấp thuận triển khai thực hiện.

Sát tuyến đường là sông Đồng Nai, tuyến giao thông thủy quan trọng qua tỉnh Đồng Nai và TP.HCM

Hầm chui cuối cùng tại nút giao hiện đại nhất TP.HCM trước ngày thông xe

Theo Mạnh Thắng

Tiền phong

