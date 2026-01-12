Cận cảnh 2 khách sạn 5 sao dang dở trên đất vàng ven biển Đồng Hới

Theo báo cáo giữa tháng 12-2025 của Sở Tài chính Quảng Trị, khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh do Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quảng Bình làm chủ đầu tư nằm ở vị trí đắc địa, sát quảng trường biển Bảo Ninh, mặt tiền hướng ra biển Đông và trục đường Võ Nguyên Giáp.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) cho thuê hơn 42.000m² đất từ tháng 6-2009 để xây dựng khách sạn 19 tầng, 226 phòng tiêu chuẩn 5 sao cùng khu biệt thự nghỉ dưỡng, nhà hàng, beach club, pool bar, bể bơi và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Tuy nhiên, sau khi được cấp phép, dự án gần như "án binh bất động". Trước tình trạng chậm tiến độ kéo dài, tỉnh Quảng Bình nhiều lần đôn đốc, gia hạn thời gian sử dụng đất đến tháng 6-2018. Chỉ sau khi được gia hạn, chủ đầu tư mới triển khai thi công trở lại.

Công trình nằm trên khu “đất vàng” ven biển Đồng Hới nhưng bị bỏ hoang, cỏ dại phủ kín. Hiện chỉ mới xây xong phần thô 19 tầng.

Toàn cảnh dự án khách sạn 5 sao nhìn từ trên cao, nằm sát bãi biển và trục đường Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới

Một năm sau, dự án tiếp tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư lần thứ hai, nâng tổng vốn lên gần 425 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 9-2020. Dù được tạo điều kiện, công trình vẫn không đạt tiến độ cam kết.

Thực tế tại hiện trường cho thấy nhiều hạng mục nhà thấp tầng bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, công trường vắng bóng công nhân.

Đầu tháng 11-2025, UBND tỉnh Quảng Trị xác định chủ đầu tư dự án nợ thuế khoảng 39 tỉ đồng, chậm tiến độ nhiều năm và yêu cầu xử lý theo quy định. Tỉnh cho doanh nghiệp thời hạn một tháng để báo cáo phương án tái cơ cấu vốn nếu tiếp tục thực hiện dự án; trường hợp không còn nhu cầu, phải chấm dứt hoạt động và tự xử lý tài sản trong vòng 24 tháng.

Hết thời hạn trên, chủ đầu tư chưa đề xuất phương án chấm dứt dự án, đồng thời kiến nghị được tiếp tục nghiên cứu hướng xử lý do chưa thể triệu tập đại hội đồng cổ đông.

Phần thô khối khách sạn hoàn thành từ lâu, các hạng mục phụ trợ chưa được triển khai.

Phần thô công trình của khách sạn đã hoàn thành nhưng không được bảo dưỡng, có dấu hiệu xuống cấp.

Khuôn viên dự án cỏ mọc um tùm, nhiều hạng mục xuống cấp theo thời gian.

Theo Sở Tài chính Quảng Trị, từ cuối năm 2020, công trường dự án đã dừng thi công khi mới hoàn thành phần thô khối khách sạn 19 tầng. Các hạng mục dịch vụ, cảnh quan và hạ tầng phụ trợ hầu như chưa được triển khai. Giá trị khối lượng xây dựng ước khoảng 150 tỉ đồng, tương đương hơn một phần ba tổng vốn đầu tư.

Ngay bên cạnh, dự án khách sạn 5 sao Pullman do Công ty cổ phần Du lịch Hà Nội - Quảng Bình làm chủ đầu tư cũng trong tình trạng "đắp chiếu" nhiều năm.

Không gian bên trong công trình hoang vắng, nhiều khu vực phủ bụi.

Dự án này được cho thuê hơn 50.300m² đất từ năm 2016, với tổng vốn đầu tư 600 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ, công trình mới chỉ hoàn thành phần thô rồi bỏ hoang. Theo báo cáo của Sở Tài chính Quảng Trị, chủ đầu tư hiện nợ tiền thuê đất khoảng 26 tỉ đồng.

View biển đẹp bậc nhất Đồng Hới, hai khách sạn ở Quảng Trị vẫn bỏ hoang nhiều năm

Khách sạn cao tầng nằm trơ trọi giữa khu ven biển của bán đảo Bảo Ninh - phường Đồng Hới

Khách sạn Pullman được quy hoạch gồm khối khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng với 283 phòng khách sạn, 18 căn biệt thự tiêu chuẩn 5 sao, do Tập đoàn Accor quản lý, kèm theo hội trường hội nghị và các dịch vụ cao cấp. Tuy nhiên, nhiều năm qua, khu vực này cỏ dại mọc um tùm, không có hoạt động thi công.

Trước thông báo thu hồi đất, Tổng công ty Du lịch Hà Nội - doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TP Hà Nội, nắm 51% vốn điều lệ - đã đề xuất gia hạn tiến độ nhằm thuận lợi cho việc thoái vốn. Doanh nghiệp đã hai lần tổ chức đấu giá phần vốn góp nhưng chưa thành công.