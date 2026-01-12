Văn Phú mang dòng sản phẩm cao cấp đến thị trường phía Nam

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc chính thức "Nam tiến"của Văn Phú, mang theo những giá trị sống đã được kiểm chứng tại miền Bắc để đến với thị trường bất động sản phía Nam, mở đầu bằng Vlasta Premier - Phú Thuận (TP.HCM).

Chuẩn sống vị nhân sinh, khởi nguồn từ triết lý con người

Các dòng sản phẩm bất động sản được Văn Phú phát triển dựa trên triết lý vị nhân sinh, hướng tới việc kiến tạo không gian sống bền vững, gắn kết cộng đồng và giàu bản sắc. Không đơn thuần là nơi để ở hay một tài sản đầu tư, mỗi dự án được phát triển bởi Văn Phú đều là nơi cư dân tìm thấy cảm giác thuộc về, sự an yên và giá trị sống được nuôi dưỡng lâu dài.

Khác với nhiều mô hình phát triển bất động sản thiên về quy mô hay yếu tố thương mại, các sản phẩm bất động sản của Văn Phú được định hình bởi ba trụ cột xuyên suốt: Không gian bền vững - Gắn kết cộng đồng - Giàu bản sắc. Các dự án ưu tiên thiết kế hài hòa với thiên nhiên, tôn trọng khí hậu và văn hóa địa phương, đồng thời kiến tạo môi trường sống nơi con người có thể kết nối, sẻ chia và cùng nhau vun đắp một cộng đồng văn minh, hạnh phúc.

Hành trình phát triển của Văn Phú được khẳng định rõ nét thông qua các dự án tiêu biểu mang thương hiệu Vlasta tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ, đã hiện thực hóa triết lý vị nhân sinh bằng những không gian sống giàu trải nghiệm.

Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng) ra mắt năm 2025, được định vị như "đa giác thịnh vượng" tại trung tâm khu vực phát triển mới của thành phố Hải Phòng. Dự án không chỉ chú trọng quy hoạch bài bản, cảnh quan xanh và tiện ích ánh sáng độc đáo, mà còn hướng đến việc hình thành một cộng đồng cư dân gắn kết, nơi các thế hệ cùng chung sống và phát triển.

Trong khi đó, Vlasta - Sầm Sơn (Thanh Hóa) mang tinh thần của một đô thị ven biển sở hữu lâu dài, kết hợp giữa trải nghiệm nghỉ dưỡng, khai thác thương mại linh hoạt và không gian sống giàu bản sắc địa phương. Dự án là minh chứng cho cách thương hiệu sản phẩm Vlasta dung hòa giữa giá trị đầu tư và giá trị sống, giữa phát triển kinh tế và bảo tồn bản sắc vùng đất.

Vlasta – Sầm Sơn: tổ hợp nghỉ dưỡng mặt tiền biển quốc tế đầu tiên tại Thanh Hóa

Những dự án này không đơn thuần làm phong phú danh mục phát triển của Văn Phú, mà quan trọng hơn, đã tạo nên những cộng đồng sống thực sự, nơi cư dân gắn bó lâu dài và tự hào gọi đó là "nhà".

Khi đô thị cần một luồng gió mới – Vlasta mở rộng "Nam tiến" cùng Vlasta Premier – Phú Thuận

TP.HCM đang bước vào giai đoạn đô thị hóa nhanh với áp lực lớn về dân số, hạ tầng và quỹ đất. Quỹ đất ngày càng khan hiếm, mật độ xây dựng tăng cao khiến không gian sống tại nhiều khu vực trở nên chật chội, bê tông hóa và thiếu sự kết nối với thiên nhiên. Trong bối cảnh đó, nhu cầu về những không gian sống nhân văn hơn, bền vững hơn và có chiều sâu trải nghiệm ngày càng trở nên rõ nét, đặc biệt trong nhóm khách hàng trung - thượng lưu đang tìm kiếm giá trị sống dài hạn cho gia đình.

Dòng sản phẩm mang thương hiệu Vlasta, với triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm, được kỳ vọng sẽ mang đến một lựa chọn khác biệt cho thị trường bất động sản TP.HCM: không chạy theo sự phô trương hay mật độ, mà tập trung vào chất lượng sống, cộng đồng và bản sắc. Đây chính là "luồng gió mới" mà Văn Phú mong muốn đóng góp cho thị trường phía Nam, nơi khách hàng không chỉ mua một căn hộ, mà lựa chọn một phong cách sống đáng tin cậy cho hiện tại và tương lai.

Văn Phú chính thức ra mắt thị trường TP.HCM

Cột mốc đánh dấu hành trình "Nam tiến" của thương hiệu Vlasta chính là Vlasta Premier - Phú Thuận, dự án đầu tiên thuộc bộ sưu tập "bất động sản cao cấp phiên bản đặc biệt" Vlasta Premier tại TP.HCM.

Tọa lạc tại phường Phú Thuận (Quận 7 cũ), khu vực được xem là một trong những cực phát triển năng động của TP.HCM, Vlasta Premier - Phú Thuận được quy hoạch trên quỹ đất gần 9.100m2 với hai tòa tháp cao 35 tầng, mật độ xây dựng chỉ 47,1%. Dự án sở hữu sổ đỏ lâu dài, quy mô hơn 600 căn hộ cùng hệ tiện ích đa dạng, từ không gian chăm sóc sức khỏe, giáo dục, làm việc đến các khu sinh hoạt cộng đồng và thư giãn trên cao.

Vlasta Premier - Phú Thuận hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới cho thị trường bất động sản TP. HCM

Dự án được kỳ vọng sẽ xác lập tiêu chuẩn cao cấp mới tại thị trường TP HCM năng động, mang lại trải nghiệm sống tinh tế hơn, chú trọng thiết kế, cảnh quan và chất lượng vận hành, đồng thời vẫn giữ trọn tinh thần vị nhân sinh: đề cao con người, cộng đồng và sự bền vững dài hạn.

Sự hiện diện của thương hiệu sản phẩm Vlasta tại thị trường phía Nam là sự tiếp nối nhất quán triết lý phát triển của Văn Phú trên hành trình kiến tạo những không gian sống nhân văn cho người Việt. Đồng thời, thông qua bộ sưu tập phiên bản đặc biệt Vlasta Premier, Văn Phú mong muốn gửi đi một thông điệp rõ ràng: sản phẩm bất động sản cao cấp không nằm ở vẻ bề ngoài hào nhoáng hay sự phô trương hình thức, mà bắt nguồn từ chất lượng sống thực sự bên trong - sự riêng tư trong từng trải nghiệm, sự tinh tế trong từng chi tiết thiết kế. Đây cũng chính là lời cam kết dài hạn của Văn Phú khi mang dòng sản phẩm Vlasta đến TP.HCM, một chương mới được mở ra cho hành trình kiến tạo di sản sống bền vững cho hiện tại và các thế hệ mai sau.