Hà Nội: Nhận hồ sơ đấu giá 29 lô đất gần 'siêu' Khu đô thị Olympic

UBND xã Thanh Oai vừa phát đi thông báo đấu nhận hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng 29 lô đất tại xã Thanh Oai (Hà Nội).

Theo đó, lô đất đấu giá thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán (xã Thanh Oai).

Các thửa đất đấu giá có diện tích từ 83,87m2 đến 180,46m2. Tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng. Giá khởi điểm là 14 triệu đồng/m2.

Một khu vực tại xã Thanh Oai

Khách hàng có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt (số 49 Văn Cao, phường Ngọc Hà, Hà Nội); hoặc Nhà điều hành sân vận động xã Thanh Oai.

Số tiền đặt trước từ 250 triệu đồng đến 500 triệu đồng, tùy theo diện tích từng khu đất.

Người tham gia đấu giá có thể đi xem thực địa (trong giờ hành chính) vào các ngày từ 14-16/1/2026. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra sáng 26/1 tại Nhà thi đấu xã Thanh Oai.

Hình thức đấu giá là đấu giá từng thửa đất bằng bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên. Tại vòng đấu bắt buộc, bước giá là 40 triệu đồng/m2 (vòng 1). Tại vòng đấu giá thứ hai, bước giá là 2 triệu đồng/m2.

Được biết, vị trí các lô đất nằm ngay sát dự án Khu đô thị thể thao Olympic đang triển khai. Tại khu vực này, giá đất thổ cư vị trí đẹp, đường rộng đang được người dân giao dịch với mức giá từ 150- 250 triệu đồng/m2.