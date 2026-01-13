Kim Oanh Group đạt giải Nhất cuộc thi thiết kế nhà ở xã hội hướng tới phát triển bền vững

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Lợi - thành viên HĐQT Tập đoàn Kim Oanh cho biết: "Việc tham gia và đạt giải tại cuộc thi là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển NOXH của Tập đoàn, hưởng ứng đề án xây dựng một triệu căn NOXH đến 2030 của Chính phủ". Ông nhấn mạnh: "Thông qua kiến tạo những tổ ấm chất lượng với chi phí hợp lí, chúng tôi mong muốn trao cơ hội an cư bền vững cho hàng triệu gia đình Việt".

Phương án thiết kế đạt giải được ứng dụng cho các dự án thương hiệu NOXH K-Home

Phương án thiết kế đoạt giải Nhất của Kim Oanh Group hiện đang được Tập đoàn ứng dụng cho dòng sản phẩm NOXH mang thương hiệu K-Home. Trong đó, một loạt dự án đang đồng loạt triển khai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gồm K-Home Avenue (xã Nhơn Trạch), K-Home Cityview (phường Hố Nai), K-Home Midtown và K-Home Skyview (phường Trảng Bom). Các dự án này đều đã động thổ và sẽ đồng loạt được Kim Oanh Group tung ra thị trường trong năm 2026.

Tại TP.HCM, hiện Kim Oanh Group cũng đang phát triển dự án K-Home New City tại phường Bình Dương với quy mô khoảng 3.310 sản phẩm thấp tầng và cao tầng. Ngoài ra, Tập đoàn còn chuẩn bị một loạt dự án mang thương hiệu K-Home khác cũng trong khu vực này.

Theo đại diện chủ đầu tư, toàn bộ các dự án nhà ở xã hội thuộc thương hiệu K-Home đều được phát triển theo tiêu chuẩn Singapore, ưu tiên đáp ứng các yêu cầu của chứng chỉ công trình xanh EDGE. Các tiêu chí trọng tâm bao gồm sử dụng hiệu quả năng lượng, tiết kiệm nước và giảm phát thải khí nhà kính, qua đó đảm bảo chất lượng sống dài hạn cho cư dân.

Đặc biệt, Kim Oanh Group đầu tư các dự án nhà ở xã hội với chất lượng vượt trội, tương đương các dự án thương mại. Theo đó, chuỗi dự án mang thương hiệu K-Home đều được phát triển hệ thống tiện ích "all in one" như: trường học, trạm sạc xe điện, công viên, hồ bơi, tổ hợp thể dục thể thao đa năng, khu sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi trẻ em… đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu của cư dân. Từ đó, giúp người dân hiện thực hóa giấc mơ an cư đúng nghĩa với mức chi phí hợp lý nhưng đầy đủ tiện nghi.

Phối cảnh dự án K-Home Avenue, dự án đạt giải Nhất cuộc thi ý tưởng thiết kế

Kế thừa định hướng này, K-Home Avenue được phát triển theo mô hình không gian sống xanh, đề cao sự hài hòa giữa công trình và môi trường, đồng thời tối ưu chi phí vận hành trong suốt vòng đời dự án. Giải thưởng lần này được xem là sự ghi nhận cho chiến lược phát triển bền vững mà Kim Oanh Group đang theo đuổi.

Thiết kế thích ứng điều kiện bản địa, tối ưu vận hành

Về mặt kiến trúc, K-Home Avenue được thiết kế dựa trên các đặc trưng khí hậu và thổ nhưỡng của khu vực Đông Nam Bộ. Các căn hộ được tối ưu hóa khả năng đón gió và ánh sáng tự nhiên, góp phần cải thiện vi khí hậu, hạn chế ẩm mốc, tiết kiệm năng lượng và nâng cao sức khỏe cư dân.

Quy hoạch tổng thể dự án được bố trí theo trục Bắc – Nam nhằm giảm thiểu tác động của nắng hướng Tây. Diện tích mảng xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng được ưu tiên, tạo nên hệ sinh thái tiện ích phục vụ nhu cầu sống lâu dài của người dân.

Đáng chú ý, dự án được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn EDGE – hệ thống chứng nhận công trình xanh toàn cầu do IFC (thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới) bảo trợ – đánh giá toàn diện hiệu quả sử dụng tài nguyên và tác động môi trường.

Đồng bộ vật liệu, công nghệ và giải pháp thi công

Không chỉ tập trung ở khâu thiết kế, Kim Oanh Group còn chú trọng lựa chọn vật liệu xây dựng thân thiện môi trường và áp dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành tòa nhà. Các giải pháp như tự động hóa thanh toán phí, giám sát an ninh bằng AI, hệ thống CCTV 24/7, kiểm soát ra vào bằng FaceID, ứng dụng IoT… được tích hợp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và đảm bảo tính minh bạch.

Ông Nguyễn Đức Lợi - thành viên HĐQT Tập đoàn Kim Oanh và ông Trần Đăng Toàn - Thành viên Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Kim Oanh tại sự kiện

Ông Nguyễn Đức Lợi - thành viên HĐQT Tập đoàn Kim Oanh và ông Trần Đăng Toàn - Thành viên Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Kim Oanh, chụp hình lưu niệm cùng quan khách tại sự kiện

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đề xuất áp dụng công nghệ xây dựng Precast (bê tông đúc sẵn) trong quá trình thi công. Giải pháp này giúp rút ngắn tiến độ, kiểm soát chất lượng đồng đều, tối ưu chi phí và giảm tác động môi trường, qua đó mở ra hướng tiếp cận mới cho phân khúc NOXH tại Việt Nam.

Trước K-Home Avenue, Kim Oanh Group từng ghi dấu ấn với K-Home New City – khu đô thị NOXH chuẩn Singapore tiên phong tại Việt Nam được cấp chứng chỉ EDGE vào tháng 7/2025. Riêng phân khu Bằng Lăng với 297 căn nhà phố ghi nhận mức tiết kiệm 26% năng lượng, 28% nước và giảm tới 52% lượng carbon trong vật liệu xây dựng. Theo tính toán, các giải pháp này giúp chi phí tiện ích hàng tháng của cư dân giảm khoảng 20%, đồng thời giảm áp lực lên hạ tầng đô thị khu vực. Đây được xem là minh chứng cho hiệu quả của việc ứng dụng tiêu chuẩn công trình xanh vào phát triển NOXH, trên cơ sở thích ứng điều kiện bản địa và nhu cầu thực tế.

Cuộc thi Ý tưởng thiết kế mẫu nhà ở xã hội hướng tới giải pháp bền vững chính thức được phát động vào 26/9/2025 tại lễ khai mạc Festival Kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ X - Huế.

Cuộc thi do Bộ Xây dựng chỉ đạo và bảo trợ, hội Kiến trúc sư Việt Nam chủ trì tổ chức, tạp chí Kiến trúc thực hiện. Chương trình thu hút hơn 1000 kiến trúc sư trẻ trên cả nước tham gia, nhằm tìm kiếm, lựa chọn các ý tưởng thiết kế mẫu NOXH với các giải pháp ưu tiên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảm bảo tính ứng dụng và tính kinh tế trong triển khai thực tế.

Sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút sự tham gia từ đông đảo sự chú ý của cộng đồng xã hội, kiến trúc sư cũng như giới thiết kế trong và ngoài nước. Hội đồng giám khảo đã chọn ra 7 giải nhất, 8 giải nhì, 8 giải ba, 21 giải khuyến khích trong tổng số 69 phương án từ 59 đơn vị dự thi.

Các phương án đạt giải được trưng bày tại triển lãm trong sự kiện "Giải pháp phát triển bền vững nhà ở và giao thông đô thị: An cư - công nghệ và sáng tạo" thuộc chương trình "Tụ hội sáng tạo" - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, diễn ra vào 10-11/1/2026.