Dòng tiền tìm lối ra mới: Đông Đắk Lắk nổi lên trên trục biển – cao nguyên

Thay vì chỉ nhìn vào các khu vực đã hình thành mặt bằng giá cao, nhà đầu tư ngày càng ưu tiên những địa bàn hội tụ đồng thời: giá trị còn hợp lý so với tiềm năng, hạ tầng đang được tăng tốc và có câu chuyện phát triển đủ rõ để dự báo chu kỳ định giá lại.

"Khẩu vị" nhà đầu tư đổi hướng: ưu tiên nền tảng dài hạn

Sau giai đoạn thị trường bão hòa, "khẩu vị" rủi ro của nhà đầu tư thay đổi đáng kể. Bên cạnh mục tiêu "mua rẻ – bán nhanh", nhóm đầu tư dài hạn quan tâm nhiều hơn đến nền tảng tăng trưởng: quy hoạch, liên kết vùng, dòng người – dòng hàng và khả năng khai thác thực (ở, cho thuê, kinh doanh dịch vụ). Thực tế cho thấy, ở các thị trường mới nổi, dòng tiền thường "đi trước" vài năm so với nhịp tăng giá, khi hạ tầng và các cực phát triển chưa kịp phản ánh đầy đủ vào mặt bằng giá.

Đông Đắk Lắk trên hành lang biển – cao nguyên

Nằm ở vị trí cửa ngõ kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (trong đó có Tuy Hòa – địa danh thuộc Phú Yên trước đây) đang dần được nhìn nhận như một mắt xích quan trọng trên hành lang biển – cao nguyên. Ở góc độ du lịch, liên kết này tạo ra hành trình trải nghiệm đa dạng "biển & cao nguyên", bổ trợ về khí hậu, cảnh quan và văn hóa. Ở góc độ kinh tế, hành lang kết nối giúp thuận lợi hơn cho lưu thông hàng hóa, nông sản và dịch vụ giữa cao nguyên và đô thị ven biển.

Khi một hành lang kinh tế hình thành, ba dòng chủ lực thường song hành: dòng người, dòng hàng và dòng vốn. Sự gia tăng lưu chuyển không chỉ thúc đẩy kinh tế khu vực mà còn tạo hiệu ứng tích cực lên thị trường bất động sản: nhu cầu ở – thuê tăng, hoạt động thương mại dịch vụ sôi động hơn, thanh khoản cải thiện và mặt bằng giá có điều kiện thiết lập lại theo thời gian.

Động lực công nghiệp – logistics tạo lực đẩy nhu cầu đô thị

Trong chiến lược phát triển vùng, logistics và các cực công nghiệp là yếu tố tạo ra nhu cầu bền vững cho đô thị. Theo World Bank, chi phí logistics của Việt Nam thường được ước tính khoảng 16–20% GDP, cao hơn đáng kể so với mức 10–12% ở các nền kinh tế phát triển; do đó, nâng cấp hạ tầng logistics được xem là đòn bẩy quan trọng để giảm chi phí chuỗi cung ứng và tăng năng lực cạnh tranh.

Ở khu vực Nam Phú Yên (địa bàn trước sáp nhập), nhiều dự án hạ tầng khu công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương. Đáng chú ý ba dự án trọng điểm gồm: Cảng nước sâu Bãi Gốc, hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm và Nhà máy Thép Hòa Phát. Các dự án này dự kiến tạo ra khoảng 15.000 việc làm mới, đồng thời thu hút làn sóng doanh nghiệp phụ trợ, logistics và dịch vụ liên quan đổ về khu vực

Song Song đó khu công nghiệp Công nghệ cao N&G Phú Yên được công bố tổng vốn đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng cho hai dự án. Khi các cực công nghiệp – logistics đi vào vận hành, thị trường thường xuất hiện thêm nhóm nhu cầu mới: nhà ở cho chuyên gia, lao động kỹ thuật, đồng thời mở rộng nhu cầu thương mại – dịch vụ phục vụ lực lượng cư trú và làm việc tại địa phương.

"Cực logistics – cảng biển tạo lực đẩy nhu cầu đô thị và dịch vụ."

Cùng với đường bộ và cảng biển, hạ tầng hàng không là "đòn bẩy" cho dòng người và dòng vốn. Theo quy hoạch thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không Tuy Hòa được định hướng công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm giai đoạn 2021–2030 và khoảng 5 triệu hành khách/năm đến 2050. Khi năng lực khai thác tăng, khả năng kết nối của Tuy Hòa với các trung tâm kinh tế lớn được mở rộng, hỗ trợ du lịch, giao thương và nhu cầu lưu trú – làm việc tại đô thị ven biển.

"Hạ tầng hàng không hỗ trợ dòng khách, giao thương và nhu cầu lưu trú – làm việc."

Cloud Reserve Central Tuy Hoa: điểm nhấn đô thị thấp tầng trên trục Trần Phú

Trong bức tranh dịch chuyển dòng tiền, Cloud Reserve Central Tuy Hoa là một dự án thấp tầng được phát triển tại khu vực phía Bắc đường Trần Phú – trục đô thị trung tâm của Tuy Hòa, nơi tập trung hạ tầng và tiện ích hiện hữu. Ngày 19/12/2025, dự án chính thức khởi công.

Dự án có quy mô 1,85 ha, gồm 118 căn nhà liền kề và 16 căn biệt thự đơn lập, sở hữu lâu dài; tổng mức đầu tư (không bao gồm tiền sử dụng đất) được công bố hơn 443 tỷ đồng. Theo định hướng phát triển, dự án chú trọng dòng sản phẩm thấp tầng tại khu vực lõi đô thị, hướng tới giá trị ở thực kết hợp kinh doanh dịch vụ trong dài hạn.

Bên cạnh vị trí, điểm đáng chú ý của dự án là tiến trình pháp lý thông qua cơ chế đấu giá lựa chọn nhà đầu tư. UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 2039/QĐ-UBND (ngày 14/11/2025) công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án "Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú (đợt 1 – giai đoạn 1)". Theo thông tin báo chí địa phương, thời gian từ đấu giá đến cấp giấy phép xây dựng được ghi nhận rút ngắn còn 28 ngày (từ 14/11 đến 12/12/2025).

"Cloud Reserve Central Tuy Hòa – điểm nhấn đô thị thấp tầng trên trục Trần Phú."

Các khu vực hưởng lợi từ hạ tầng và liên kết vùng thường cần thời gian để "ngấm" vào giá. Khi các cấu phần của hành lang kinh tế biển – cao nguyên dần hoàn thiện (giao thông, logistics, khu công nghiệp, hàng không), nhu cầu ở thực và nhu cầu khai thác dịch vụ sẽ tăng theo. Trong bối cảnh dòng tiền đang rời khỏi những thị trường đã bão hòa, Đông Đắk Lắk – với trọng tâm là Tuy Hòa trên trục biển – cao nguyên – đang được nhiều nhà đầu tư đưa vào "radar" cơ hội trung – dài hạn; đồng thời mở ra dư địa cho các dự án đô thị thấp tầng có vị trí trung tâm, quy hoạch đồng bộ và pháp lý rõ ràng.