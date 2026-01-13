Triệu Sơn Regen City: Khát vọng kiến tạo nhịp sống tái tạo tại tâm điểm phía Tây Thanh Hóa

Khởi nguồn biểu tượng sống mới

Ngày 6/1/2026 vừa qua, Lễ ký kết hợp tác & Kick-off dự án Triệu Sơn Regen City đã diễn ra tại Thanh Hóa trong không khí trang trọng, quy tụ các đối tác chủ chốt cùng hệ thống đại lý phân phối chiến lược dự án. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra chương mới cho khu vực trung tâm phía Tây Thanh Hóa – vùng đất đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ trong tiến trình đô thị hóa và tái cấu trúc không gian sống.

Sự kiện là kết quả của quá trình hợp tác giữa Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH BT Triệu Sơn và Đơn vị phát triển kinh doanh Tập đoàn Tadashi, cùng sự đồng hành của 13 đại lý phân phối gồm MIKA, IPT Group, THS, BĐS Đông Sơn, SGO Green, Tân Cường Thịnh, BĐS Hoàng Ánh, Reco, Trust Land, Nice Homes, An Việt Land 36, BĐS Tây Đô và Tùng Bách Land. Sự hiện diện đầy đủ của các đối tác cho thấy mức độ sẵn sàng và quyết tâm cao trong việc đưa dự án bước vào giai đoạn triển khai đồng bộ, bài bản.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Trường, đại diện Đơn vị phát triển dự án nhấn mạnh: "Chúng tôi nhìn thấy ở đây không chỉ là một khu đô thị mới, mà là một tâm điểm tái tạo – một dự án có khả năng tái cấu trúc không gian sống, thương mại và thể thao của toàn khu vực trung tâm Triệu Sơn, đồng thời mở ra dư địa phát triển bền vững cho thị trường phía Tây Thanh Hóa. Triệu Sơn Regen City được định vị là một đô thị tái tạo kiểu mẫu, nơi không chỉ phát triển công trình, mà tái tạo toàn diện hạ tầng, nhịp sống và sinh hoạt cộng đồng."

Đại diện đơn vị phát triển dự án cũng nhấn mạnh sự hợp tác giữa chủ đầu tư giàu quỹ đất địa phương, đơn vị phát triển có kinh nghiệm tổ chức sản phẩm và hệ thống đại lý phân phối rộng khắp được kỳ vọng sẽ tạo nên lực đẩy mạnh mẽ. Lực đẩy này không chỉ phục vụ mục tiêu kinh doanh của dự án, mà còn góp phần định hình một chuẩn mực phát triển mới cho khu Tây Thanh Hóa – nơi các đô thị không còn mở rộng theo chiều ngang manh mún, mà được kiến tạo có chủ đích, có trung tâm và có bản sắc.

Triệu Sơn Regen City – phác thảo một đô thị kiểu mẫu phía Tây Thanh Hóa

Tọa lạc tại trung tâm huyện Triệu Sơn, Triệu Sơn Regen City sở hữu vị trí mang tính chiến lược khi nằm liền kề các trụ sở hành chính và khu dân cư hiện hữu, đồng thời kết nối thuận tiện tới các trục giao thông huyết mạch của khu vực. Từ dự án, cư dân có thể nhanh chóng di chuyển qua đường tỉnh lộ 514, quốc lộ 47C và trục kinh tế Nghi Sơn – Sao Vàng, mở ra khả năng liên thông đa chiều giữa khu trung tâm huyện với các cực tăng trưởng công nghiệp – dịch vụ của tỉnh.

Bán kính kết nối của dự án còn được củng cố nhờ khoảng cách hợp lý tới sân bay Thọ Xuân, các cụm công nghiệp lớn như Hợp Thắng 1–2–3 và trục dẫn đến khu du lịch tâm linh Am Tiên. Những yếu tố này tạo nên nền tảng vững chắc để Triệu Sơn Regen City không chỉ là nơi an cư, mà còn là điểm đến của dòng người, dòng thương mại và các hoạt động dịch vụ trong tương lai.

Triệu Sơn Regen City sở hữu công viên trung tâm 2,1ha đóng vai trò "trái tim năng lượng", tái tạo tinh thần và thể chất cho cư dân.

Dự án được quy hoạch trên diện tích khoảng 10 ha – được đánh giá là một trong những dự án lớn nhất tại trung tâm đô thị mới phía Tây Thanh Hóa hiện nay. Triệu Sơn Regen City được phát triển theo mô hình đô thị thương mại – thể thao – tái tạo kiểu mẫu, trong đó các cấu phần chức năng được tổ chức mạch lạc, hướng tới khả năng vận hành lâu dài thay vì phát triển ngắn hạn.

Một trong những điểm nhấn quan trọng làm nên định vị khác biệt của dự án là công viên thể thao xanh quy mô 2,1 ha – được xác định là tiện ích lõi và "trái tim năng lượng" của toàn khu đô thị. Công viên này không chỉ đóng vai trò kích hoạt lối sống vận động, nâng cao chất lượng sinh hoạt cho cư dân, mà còn tạo ra lý do để dòng người ghé thăm, từ đó gia tăng nhịp thương mại – dịch vụ quanh trục tiện ích trung tâm. Trong bức tranh tổng thể, công viên thể thao xanh 2,1 ha cùng với việc kế cận sát với quần thể sân vận động Triệu Sơn 7,8 ha chính là mảnh ghép then chốt giúp Triệu Sơn Regen City khẳng định hình ảnh một đô thị năng lượng, tự nhiên nơi tái tạo cả không gian sống lẫn nhịp sinh hoạt cộng đồng.

Bên cạnh đó, dự án được phát triển với các loại hình đất nền không xây, tạo điều kiện để người sở hữu chủ động thiết kế, xây dựng theo nhu cầu và kế hoạch riêng, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt trong khai thác dài hạn. Pháp lý dự án được hoàn thiện, minh bạch, sổ đỏ từng lô, là yếu tố quan trọng củng cố niềm tin của thị trường trong bối cảnh người mua ngày càng ưu tiên những sản phẩm an toàn, rõ ràng và có khả năng tích lũy bền vững.

Với định vị là một đô thị tái tạo kiểu mẫu, Triệu Sơn Regen City (Khu dân cư mới Nam Đồng Nẫn 1 tại thị trấn Triệu Sơn và xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn) không đặt mục tiêu phát triển đơn lẻ từng sản phẩm, mà hướng tới việc hình thành một cấu trúc đô thị hoàn chỉnh – nơi ở, nơi vận động, nơi giao thương và không gian cộng đồng cùng song hành. Từ sự kiện kick-off mang tính khởi phát đến tầm nhìn dài hạn, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu phát triển mới, góp phần tái định vị trung tâm phía Tây Thanh Hóa trên bản đồ đô thị của khu vực.