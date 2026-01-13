Hết thời đầu cơ, lướt sóng bất động sản

Theo đó, quy định mới yêu cầu định danh bất động sản từ 1/3/2026 được dự báo là cơ sở quan trọng để triển khai các chính sách quản lý thuế, hạn chế tình trạng đầu cơ, lướt sóng.

Cụ thể, quy định nêu mỗi bất động sản như nhà riêng lẻ, chung cư, sản phẩm trong dự án sẽ có mã định danh điện tử riêng trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

CEO EZ Property Phạm Đức Toản cho biết thông qua dữ liệu định danh, nhà quản lý có thể xác định cụ thể một cá nhân đang sở hữu bao nhiêu bất động sản. Nó sẽ là căn cứ để áp thuế với căn nhà thứ hai hoặc thuế mua bán trên phần lợi nhuận theo thời gian sở hữu (thời gian nắm giữ càng ngắn, thuế càng cao) để giảm tình trạng lướt sóng, đầu cơ để thổi giá.

Bên cạnh đó, năm 2026 sẽ có nhiều rào cản cho nhóm đầu tư mạo hiểm nhưng vẫn có cơ hội với nhà đầu tư trung - dài hạn, có khẩu vị an toàn và bền vững.

Ông Phạm Đức Toản cho hay năm nay là thời điểm các dự án gắn với hạ tầng lớn hưởng lợi rõ nét trong bối cảnh các dự án giao thông trọng điểm được đẩy mạnh. Các trục giao thông chiến lược như vành đai, đường sắt đô thị hay cầu vượt sông được dự báo tạo động lực cho các phân khúc nhà ở và thương mại dịch vụ.

Với nhà đầu tư đất nền, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, khuyến nghị trước khi ra quyết định, họ cần đánh giá kỹ tiềm năng địa phương, cơ sở hạ tầng, kế hoạch phát triển kinh tế... để lựa chọn dự án, sản phẩm.

Ngoài ra, theo ông Tuấn, nhà đầu tư cũng cần lưu ý các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất nền như vị trí, pháp lý, diện tích, tiện ích xung quanh đồng thời xác định tầm nhìn dài hạn, hạn chế "lướt sóng" để giảm thiểu rủi ro.

Không chỉ đất nền đấu giá, thị trường chung cư cũng được dự báo khó lướt sóng năm nay. Các chuyên gia cho biết những điều kiện thuận lợi cho nhóm "lướt sóng" giai đoạn trước như nguồn cung khan hiếm, tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ), giá bán liên tục tăng nóng, lãi suất thấp đang thay đổi trong bối cảnh hiện nay.

Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group, nhìn nhận thị trường đang bước vào "quá trình thanh lọc" sau giai đoạn dòng tiền đầu cơ tăng mạnh từ giữa năm. Áp lực lãi suất gia tăng từ đầu quý IV/2025 cùng đà chững lại của giá chuyển nhượng đã tác động trực tiếp đến tâm lý nhà đầu tư.

Ông Tiến đánh giá, sau giai đoạn duy trì ở mức thấp, lãi suất huy động có dấu hiệu đảo chiều từ tháng 10 năm ngoái khi nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng 1-2%. Tính đến ngày 21/11, dư nợ tín dụng tăng 16%, trong khi tiền gửi chỉ tăng 12% so với cuối năm 2024. Cùng thời điểm, nhiều khoản vay mua nhà giải ngân cuối năm 2023 - đầu năm 2024 bắt đầu bước vào giai đoạn đáo hạn ân hạn nợ gốc, khiến nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi tăng đột biến.

Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư thể hiện rõ khi các số liệu cho thấy giao dịch chung cư sụt giảm từ cuối năm ngoái.

Báo cáo của One Mount Group chỉ ra thị trường Hà Nội có khoảng 6.100 giao dịch chuyển nhượng bất động sản trong tháng 11/2025, giảm 18% so với tháng trước. Đà giảm mạnh nhất ở phân khúc chung cư với khoảng 3.100 giao dịch thứ cấp, sụt 22% theo tháng.

Hơn 75% giao dịch nhà ở đến từ nhóm mua căn thứ hai trở lên

Thực tế cho thấy, nhu cầu đầu tư vẫn đang chiếm sóng thị trường nhà ở năm 2025 với hơn 75% giao dịch từ nhóm mua nhà thứ hai trở lên, theo Hội Môi giới.

Trong báo cáo thị trường mới đây, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết năm 2025 ghi nhận đà tăng mạnh nguồn cung nhà ở nhất là chung cư đắt tiền. Cả nước có hơn 128.000 sản phẩm chào bán mới, tăng tới 88% so với 2024. Đây là mức tăng cao nhất trong 6 năm trở lại đây. Phần lớn nguồn cung đến từ loại hình chung cư với hơn 80.000 sản phẩm mới, gấp đôi năm 2024.

Về tỷ lệ hấp thụ, ông Lê Đình Chung, đại diện Hội đồng nghiên cứu và đánh giá thị trường bất động sản VARS, cho biết tỷ lệ này đạt khoảng 68%, tương đương gần 88.000 giao dịch trong năm 2025. Ba quý đầu năm, nhiều dự án giá cao vẫn đạt tỷ lệ hấp thụ tích cực bởi nhu cầu đầu tư và ở thực gia tăng. Từ quý IV, tỷ lệ này có xu hướng sụt giảm do giỏ hàng mới tăng mạnh, lãi suất nhích lên khiến nhóm đầu tư thận trọng hơn.

"Hơn 75% giao dịch nhà ở đến từ nhóm khách mua căn thứ hai trở lên, trong đó khoảng 10% là nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính ngắn hạn", báo cáo của VARS nêu.

Trong bối cảnh tâm lý thị trường chững lại, ông Chung nhìn nhận thị trường đã xuất hiện tình trạng rao bán "cắt lỗ" của một bộ nhóm nhà đầu tư mua theo tâm lý FOMO (sợ bị bỏ lỡ) trong giai đoạn tăng nóng. Hiện tượng này tập trung ở những khu vực có dự án tăng giá quá nhanh. Điều này cho thấy thị trường chung cư đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ khi nhóm đầu tư "lướt sóng" phải cơ cấu lại danh mục.