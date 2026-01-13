Thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất Việt Nam tìm chủ cho 4 khu đô thị 1,2 tỷ USD

Sở Tài chính TP Huế vừa phát thông báo tìm nhà đầu tư nhiều dự án trên địa bàn, trong số này có 3 công trình cùng thuộc Khu C - Đô thị mới An Vân Dương.

Cụ thể, khu đô thị phường Dương Nỗ và phường Mỹ Thượng là dự án có tổng vốn lớn nhất với 19.681 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất gần 151 ha (gồm 91 ha thuộc phường Dương Nỗ và 60 ha thuộc phường Mỹ Thượng.

Tại đây dự kiến xây khoảng 2.700 căn nhà ở (gồm nhà ở thấp tầng, nhà ở và dịch vụ, căn hộ nhà ở xã hội), 3 khu dịch vụ cao 20 - 25 tầng, 2 khu dịch vụ cao 5 tầng. Ngoài ra còn trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, công viên, quảng trường... Quy mô dân số khoảng 9.780 người.

Tổng thời gian thực hiện không quá 144 tháng (12 năm). Trong đó giai đoạn I triển khai dự án trên khu đất phía Đông đường 100m (Võ Nguyên Giáp) và một phần khu đất phía Nam đường 40m (101 ha). Giai đoạn II thực hiện tại khu đất phía Tây và Tây Bắc đường 100m (Võ Nguyên Giáp) (50 ha).

Tiếp đến là Khu đô thị hai bên đường Chợ Mai – Tân Mỹ (49,3 ha, 5.558 tỷ đồng). Địa điểm thực hiện tại phường Mỹ Thượng. Quy mô sản phẩm gồm 1.000 căn nhà liền kề, biệt thự, 1.200 căn hộ nhà ở xã hội... Quy mô dân số khoảng 6.500 người.

Tiến độ thực hiện dự án tối đa 120 tháng (10 năm). Trong đó giai đoạn I triển khai xây dựng Khu A (nằm về phía Đông đường Chợ Mai – Tân Mỹ) với diện tích khoảng 38,2 ha, tổng vốn dự kiến khoảng 3.112 tỷ đồng. Giai đoạn II xây dựng Khu B (nằm về phía Tây đường Chợ Mai – Tân Mỹ) với diện tích khoảng 11,2 ha, tổng vốn dự kiến 2.446 tỷ đồng.

Thứ ba là Khu đô thị Phú Mỹ (34,7 ha, 3.046 tỷ đồng). Địa điểm thực hiện tại phường Mỹ Thượng. Tiến độ thực hiện dự án tối đa 120 tháng (10 năm) kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Tại đây sẽ xây 360 căn liền kề, biệt thự (tối thiểu xây thô hoàn thiện kiến trúc mặt ngoài 65%) cùng các khu thương mại dịch vụ (xây dựng hoàn chỉnh 100%), bệnh viện 300 giường (xây dựng hoàn chỉnh 100%), nhà văn hóa, công viên... Quy mô dân số khoảng 1.400 người.

Ngoài ra, TP Huế cũng đang tìm chủ cho Khu đô thị phía Bắc 1, phường Hương An và phường Kim Trà (36,4 ha, 4.110 tỷ đồng). Tại đây dự kiến xây khoảng 725 căn liền kề, 515 căn hộ nhà ở xã hội, khoảng 102.000 m2 sàn thương mại dịch vụ... Quy mô dân số dự án khoảng 3.473 người.

Giai đoạn I thực hiện đầu tư Khu I (nằm về phía Bắc tuyến mương nước) với diện tích khoảng 18,6 ha, tổng vốn dự kiến 2.074 tỷ đồng, tiến độ tối đa 96 tháng. Giai đoạn II thực hiện Khu II (nằm về phía Nam tuyến mương nước) với diện tích khoảng 17,8 ha, tổng vốn dự kiến khoảng 2.022 tỷ đồng, tiến độ tối đa 120 tháng. Chi phí này chưa bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.