Dự án tại Huế dang dở do 1 hộ dân nằm 'án ngữ'

Thông tin từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP. Huế - chủ đầu tư dự án tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê cho biết, làn đường gom dẫn từ quốc lộ 49 lên cầu Mỹ An bắc qua sông Phổ Lợi, thuộc tổ dân phố Mỹ An (phường Dương Nỗ, TP. Huế) hiện chưa thể hoàn thiện thi công do vướng căn nhà của một hộ gia đình từng được bố trí tái định cư từ khoảng 10 năm trước.

Hộ dân có hành vi “bám trụ” lấn chiếm đất công, gây ách tắc hạng mục thi công hạ tầng giao thông công cộng là ông Dương Thanh Lững.

Khu đất hộ lấn chiếm, sử dụng trái phép nhiều năm vẫn chưa được giải phóng mặt bằng.

Trước đó, vào cuối năm 2021, dự án hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê có trị giá đầu tư khoảng 85 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT TP. Huế làm chủ đầu tư , được khởi công xây dựng. Dự án gồm các hạng mục nạo vét, kè chống sạt lở bờ sông, cầu Mỹ An và hệ thống nút giao với quốc lộ 49 đoạn qua phường Dương Nỗ…

Đến nay, qua 4 năm thi công, các hạng mục chính như tuyến kè sông Phổ Lợi qua phường Dương Nỗ, công tác nạo vét, gia cố bờ Phú Khê và xây dựng cầu Mỹ An đã hoàn thành. Riêng hạng mục mở rộng đường gom và hoàn thiện nút giao cầu Mỹ An - Quốc lộ 49 vẫn trong tình trạng dang dở, do chưa giải phóng được mặt bằng tại vị trí căn nhà lấn chiếm đất công nói trên.

Đoạn mở rộng nút thắt cổ chai từ cầu Mỹ An ra quốc lộ 49 phía bên phải hướng Thuận An - trung tâm Huế vẫn chưa thể thi công.

Đoạn bờ kè bê tông còn lại ven bờ nam sông Phổ Lợi đoạn gần cầu Mỹ An trong cảnh dang dở, cọc cừ nằm chỏng chơ.

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại khu vực này, các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 49 theo hướng mở rộng về phía bờ sông Phổ Lợi buộc phải “bẻ lái”, chuyển làn đột ngột khi qua nút giao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông , đặc biệt vào giờ cao điểm. Trong khi, đoạn Quốc lộ 49 từ trung tâm Huế về khu vực ven biển Thuận An luôn có lưu lượng xe cộ tham gia giao thông rất cao.

Theo UBND phường Dương Nỗ, khu đất gia đình ông Dương Thanh Lững hiện sử dụng có diện tích khoảng 40,5 m2, thuộc thửa đất số 33 theo bản đồ quy hoạch thu hồi đất, là phần đất do Nhà nước quản lý và đã được xác định là đất lấn chiếm, nằm trong diện phải thu hồi để thực hiện dự án.

Khu đất do hộ ông Lững lấn chiếm, sử dụng trái phép đã được thu hồi từ lâu.

Thông tin từ cơ quan chức năng TP. Huế, khoảng 10 năm trước, trong quá trình giải phóng mặt bằng hành lang an toàn giao thông quốc lộ 49, UBND huyện Phú Vang (cũ) đã bố trí cho gia đình hộ ông Dương Thanh Lững một lô đất tái định cư rộng 158 m2 tại thôn Mỹ An để xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, sau khi nhận đất và xây nhà, gia đình đã bán lại lô đất này rồi quay trở về vị trí cũ để tiếp tục sinh sống, buôn bán.

Lãnh đạo UBND phường Dương Nỗ cho biết, địa phương đã nhiều lần thông báo cụ thể trường hợp hộ ông Dương Thanh Lững hiện không đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ cũng như bố trí tái định cư theo quy định hiện hành.

Gia đình ông Lững sau đó có đơn kiến nghị xin xem xét bố trí tái định cư với lý do không còn nơi ở khác. Tuy nhiên, UBND TP. Huế và Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế đã có văn bản trả lời, tiếp tục khẳng định trường hợp này không đủ điều kiện để bố trí tái định cư.

Việc chậm cưỡng chế, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ hoàn thiện nút giao cầu, đường trên Quốc lộ 49 tại Dương Nỗ làm ngưng trệ dự án, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Lê Thành Nhân - Phó Trưởng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT TP. Huế - cho biết, đơn vị đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương sớm có biện pháp xử lý, giải phóng, bàn giao mặt bằng theo đúng quy định pháp luật để đảm bảo tiến độ dự án.

Ông Nhân lưu ý, việc vận động di dời đã được thực hiện nhiều lần nhưng đến nay hộ ông Lững vẫn chưa chấp hành bàn giao mặt bằng. Do đó, nếu không được giải quyết dứt điểm, việc hoàn thiện đồng bộ hạng mục đường gom và nút giao đảm bảo an toàn giao thông cầu Mỹ An - Quốc lộ 49 sẽ tiếp tục bị ngưng trệ, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại.