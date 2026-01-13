UBND cấp xã được giao quyền điều chỉnh quy hoạch nhỏ

Theo quyết định, UBND cấp xã có trách nhiệm lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và nông thôn hoặc giao cho cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND cấp xã. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu) là cơ quan thẩm định điều chỉnh cục bộ (cơ quan thẩm định).

Theo đó, cơ quan thẩm định có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định, ý kiến phản biện và gửi cơ quan tổ chức lập quy hoạch để nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch đô thị và nông thôn trước khi trình cấp phê duyệt quy hoạch.

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch phải tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến thẩm định, ý kiến phản biện do cơ quan thẩm định tổng hợp; hoàn thiện hồ sơ quy hoạch gửi lại để cơ quan thẩm định kiểm tra và hoàn thiện, ban hành báo cáo thẩm định trước khi UBND cấp xã lập quy hoạch trình cấp phê duyệt quy hoạch.

UBND cấp xã căn cứ tờ trình, kèm theo hồ sơ điều chỉnh đã được hoàn thiện để xem xét, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và nông thôn. Trường hợp có ý kiến khác nhau giữa UBND cấp xã và Sở Quy hoạch - Kiến trúc về nội dung, UBND cấp xã quyết định việc phê duyệt điều chỉnh theo thẩm quyền.

Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, UBND cấp xã phải công bố công khai toàn bộ nội dung điều chỉnh (trừ những nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh, bí mật nhà nước) bằng các hình thức theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 16-1-2026