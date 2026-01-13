Đường ven sông Đồng Nai sắp thông xe

Dự án đường ven sông Đồng Nai dài hơn 5 km sắp thông xe kỹ thuật, tạo thêm trục giao thông mới ở khu vực phường trung tâm của tỉnh Đồng Nai và cải tạo cảnh quan đô thị ven sông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đây là 1 trong 7 dự án mà UBND tỉnh Đồng Nai dự kiến khởi công, động thổ vào ngày 15-1 nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự án đường ven sông Đồng Nai thuộc phường Trấn Biên (trước đây là phường Bửu Long, TP Biên Hòa) kéo dài từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu cũ. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng từ nguồn ngân sách.

Theo ghi nhận, tuyến đường chạy dọc sông Đồng Nai đã thông suốt, thi công thảm bê tông nhựa mặt đường, bó vỉa và dải phân cách giữa, hệ thống chiếu sáng, sơn vạch kẻ đường. Nhiều đoạn đường ven sông đã hoàn thiện, trồng cây xanh và hoa. Tuyến đường gồm 6 làn xe, rộng 34 m, có vỉa hè, dải phân cách, chiếu sáng và công viên ven sông. Dọc theo tuyến đường, nhiều nhà dân sửa sang và bắt đầu mở cửa hàng buôn bán. Duy chỉ có đoạn qua biệt thự cổ Võ Hà Thanh đang khẩn trương thi công hoàn thiện do điều chỉnh dự án để bảo tồn công trình này.

Thi công tại dự án đường ven sông Đồng Nai, đoạn qua biệt thự cổ Võ Hà Thanh

Sinh sống ở phường Trấn Biên gần 40 năm nay, anh Võ Trọng chia sẻ: "Tôi thật sự vui mừng khi con đường ven sông Đồng Nai sắp đi vào hoạt động. Đây có lẽ là con đường thơ mộng và đẹp nhất nhì tỉnh. Không gian xanh, không gian văn hóa đẹp vô cùng, ý nghĩa với việc bảo tồn biệt thự cổ Võ Hà Thanh để người dân hưởng thụ văn hóa". Anh Trọng mong muốn chính quyền có biện pháp kiên quyết bảo vệ không gian con đường đẹp này, không cho buôn bán hàng rong, xả rác, phóng uế.

Theo quy hoạch ban đầu, để phục vụ xây dựng tuyến đường ven sông Đồng Nai, biệt thự cổ Võ Hà Thanh sẽ bị giải tỏa vào khoảng một nửa công trình. Lắng nghe ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, chính quyền đã điều chỉnh quy hoạch để giữ lại công trình này nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc.

Theo ông Nguyễn Đình Long, Giám đốc Công ty TNHH Vân Nga Phát, thành viên liên danh thi công dự án, sau khi có quyết định điều chỉnh dự án, nhà thầu đã huy động nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công nắn đoạn tuyến đi qua khu vực biệt thự cổ Võ Hà Thanh để bảo tồn công trình này và bảo đảm đúng tiến độ đề ra.