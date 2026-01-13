Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khánh Hòa có thêm 772 căn nhà ở xã hội

13-01-2026 - 07:59 AM | Bất động sản

Dự án nhà ở xã hội CT-01 (ở Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cung cấp thêm cho tỉnh Khánh Hòa 772 căn nhà ở xã hội.

Sáng 12/1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội CT-01, hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự án nhà ở xã hội CT-01 góp phần cụ thể hóa Chương trình phát triển 10.088 căn nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2025 - 2030.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án nhà ở xã hội CT-01.

Dự án nhà ở xã hội CT-01 được xây dựng tại Khu đô thị An Bình Tân do Công ty CP Đông Á Golden Square làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 1.115 tỷ đồng và diện tích đất xây dựng hơn 1ha. Dự án gồm 2 khối nhà chung cư cao 15 tầng và 1 tầng hầm, cung cấp khoảng 772 căn hộ nhà ở xã hội diện tích từ 35 - 70m² và quy mô dân số gần 2.000 người.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tin tưởng: Sau lễ khởi công, chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan sẽ khẩn trương triển khai thi công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công trình, sớm đưa dự án vào khai thác, sử dụng, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội CT-01.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tập trung triển khai các dự án nhà ở xã hội theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; đẩy nhanh tiến độ các dự án trong năm 2026; bố trí đủ quỹ đất thuận lợi để phát triển nhà ở xã hội; chủ động nguồn lực giải phóng mặt bằng; thực hiện nghiêm quy định về quỹ đất dành cho nhà ở xã hội; cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư...

Theo Lữ Hồ

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Lãi suất điều chỉnh tăng nhưng tác động đến thị trường BĐS không sốc như các chu kỳ trước"

"Lãi suất điều chỉnh tăng nhưng tác động đến thị trường BĐS không sốc như các chu kỳ trước" Nổi bật

Giá bất động sản gần metro ở TP.HCM tăng gấp đôi so với mặt bằng thị trường

Giá bất động sản gần metro ở TP.HCM tăng gấp đôi so với mặt bằng thị trường Nổi bật

Phú Thọ mời đầu tư 3 dự án giao thông, tổng vốn hơn 20.000 tỷ

Phú Thọ mời đầu tư 3 dự án giao thông, tổng vốn hơn 20.000 tỷ

07:59 , 13/01/2026
Người dân có sổ trắng, sổ xanh được cấp đổi sang sổ đỏ theo quy định mới

Người dân có sổ trắng, sổ xanh được cấp đổi sang sổ đỏ theo quy định mới

07:57 , 13/01/2026
Tuyến cao tốc mà Tập đoàn Sơn Hải muốn làm "công trình vượt núi đẹp nhất Việt Nam" sẽ khởi công trong 4 tháng nữa

Tuyến cao tốc mà Tập đoàn Sơn Hải muốn làm "công trình vượt núi đẹp nhất Việt Nam" sẽ khởi công trong 4 tháng nữa

07:44 , 13/01/2026
Từ năm 2026, ngưỡng nộp thuế cho thuê nhà có thay đổi lớn, người cho thuê cần đặc biệt chú ý

Từ năm 2026, ngưỡng nộp thuế cho thuê nhà có thay đổi lớn, người cho thuê cần đặc biệt chú ý

07:42 , 13/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên