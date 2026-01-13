Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phú Thọ mời đầu tư 3 dự án giao thông, tổng vốn hơn 20.000 tỷ

13-01-2026 - 07:59 AM | Bất động sản

TPO - UBND tỉnh Phú Thọ mời gọi hơn 20.000 tỷ đồng đầu tư vào 3 dự án giao thông trọng điểm, định hướng triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 41 phê duyệt bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư . Trong đó, đáng chú ý là 3 dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, tổng mức đầu tư dự kiến trên 20.000 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình, với chiều dài khoảng 56km.

Dự án có quy mô lớn nhất là tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình , với chiều dài khoảng 56km, đi qua nhiều địa phương như Phùng Nguyên, Tam Nông, Đào Xá, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Cự Đồng, Túy Sơn, Tân Hòa. Tuyến đường giữ vai trò kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La, góp phần hoàn thiện trục giao thông liên vùng khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng 15.300 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và dịch vụ dọc hành lang tuyến.

Dự án thứ hai là xây dựng cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô và tuyến đường kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại nút giao IC6, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.300 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên địa bàn phường Việt Trì và các xã Tiên Lữ, Sơn Đông.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, việc đầu tư cầu Hai Bà Trưng không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông liên tỉnh mà còn hình thành trục kết nối quan trọng giữa trung tâm tỉnh với các khu vực lân cận, tạo tiền đề phát triển không gian đô thị và kinh tế ven sông Lô.

Dự án thứ ba là đường vành đai 4 , đoạn từ Bình Xuyên đến Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc cũ), giai đoạn 2, với chiều dài khoảng 18,2km, quy mô nền đường từ 36m đến 50m, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.000 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho các tuyến giao thông hiện hữu, đồng thời tăng cường khả năng kết nối liên vùng giữa Phú Thọ và các địa phương lân cận.

UBND tỉnh Phú Thọ giao các đơn vị đề xuất dự án làm đầu mối cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân quan tâm; đồng thời giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan, chủ động kêu gọi nguồn lực đầu tư, hỗ trợ thủ tục để sẵn sàng triển khai các dự án khi có nhà đầu tư đăng ký tham gia.

Theo Viết Hà

Tiền Phong

