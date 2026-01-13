Khải Hoàn Prime thu hút sức mua với giỏ hàng đặc biệt đầu năm 2026

Sau cột mốc quan trọng – chính thức đủ điều kiện mở bán vào ngày 26/12/2025, Khải Hoàn Prime tiếp tục gia tăng sức hút trên thị trường bất động sản khu Nam, trở thành nguồn cung nổi bật thu hút dòng tiền của giới đầu tư.

Được biết, giỏ hàng đặc biệt đợt này của Khải Hoàn Prime có số lượng giới hạn, khả năng khai thác đa dạng nhưng vẫn đang ở tầm giá lý tưởng khoảng 70 triệu/m2. Đây là lý do nhiều khách hàng tận dụng cơ hội để không bỏ lỡ sản phẩm tiềm năng trước thềm Tết Nguyên Đán 2026.

Tâm điểm của sự kiện là việc chủ đầu tư công bố Giỏ hàng đặc biệt với chính sách hấp dẫn - cam kết thuê lại với mức phí 20 triệu đồng/tháng, kéo dài trong suốt 2 năm. Ông Trần Bá Tùng – Giám đốc kinh doanh dự án cho biết: "Chính sách này giúp khách hàng an tâm về dòng tiền, tối ưu hiệu quả khai thác và chủ động kế hoạch tài chính trong 2 năm đầu vận hành. Đây là lời cam kết đồng hành của Khải Hoàn Prime dành cho những khách hàng tin tưởng lựa chọn dự án."

Ngoài ra, khách hàng có booking sớm trước ngày 8/1/2026 còn nhận được Voucher nội thất cao cấp trị giá 50 triệu đồng cùng hàng loạt đặc quyền chiết khấu hấp dẫn. Đây được xem là "đòn bẩy" tài chính giúp người mua dễ dàng sở hữu căn hộ resort ven sông với mức giá cạnh tranh nhất khu vực.

Khách hàng khám phá sa bàn và tìm hiểu dự án

Bên cạnh đó, chương trình bốc thăm may mắn nổi bật với quà tặng iPhone 17 Pro Max cùng nhiều phần quà hấp dẫn có tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng như một lời tri ân ý nghĩa từ chủ đầu tư gửi đến khách hàng.

Với lượng giao dịch thành công được xác lập liên tục, sự kiện ra mắt Giỏ hàng đặc biệt Khải Hoàn Prime đã khởi động năm mới đầy ấn tượng khi 95% giỏ hàng mở bán nhanh chóng tìm thấy chủ nhân, ghi nhận sức mua vượt kỳ vọng của thị trường.

Bên cạnh đó, khách hàng tham dự còn được trực tiếp tham quan công trình xây dựng. Theo ghi nhận, Khải Hoàn Prime hiện đã thi công đến sàn tầng 14, công trường duy trì nhịp độ xây dựng khẩn trương với sự tham gia của đội ngũ kỹ sư, công nhân cùng hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại. Qua đó, khách tham dự có cái nhìn trực quan hơn về tiến độ triển khai, củng cố niềm tin vào thời điểm bàn giao theo cam kết.

Khách hàng trúng nhiều giải thưởng giá trị tại sự kiện

Sở hữu vị trí liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Khải Hoàn Prime thừa hưởng hệ thống hạ tầng đồng bộ và hệ tiện ích hiện hữu của khu Nam TP.HCM. Khu vực dự án cũng tập trung nhiều trường đại học lớn như RMIT, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Tài nguyên & Môi trường…, mang lại tiềm năng cho thuê ổn định.

Được phát triển theo mô hình compound cao cấp với mật độ xây dựng chỉ khoảng 21%, Khải Hoàn Prime ưu tiên phần lớn quỹ đất cho mảng xanh và chuỗi tiện ích mang phong cách resort ven sông như hồ bơi muối khoáng, quảng trường ánh sáng 1000m2, Clubhouse 3000m2, BBQ Riverside, khu thể thao đa năng ngoài trời, khu vui chơi trẻ em,… Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu view sông xanh mát, thoáng đãng, gia tăng trải nghiệm cho cư dân cũng như nâng tầm giá trị không gian sống.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, với thế mạnh sẵn có trong bối cảnh hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ của khu Nam, giá trị Khải Hoàn Prime được dự báo sẽ còn tăng trưởng đột phá trong thời gian tới.