Tây Thăng Long sắp thông xe, một dự án của Sunshine Group chiếm lĩnh tọa độ vàng

13-01-2026 - 10:37 AM | Bất động sản

Với những nút thắt cuối cùng chính thức được tháo gỡ cuối 2025, đại lộ Tây Thăng Long dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào quý II/2026, mở ra kỷ nguyên kết nối mới cho phía Tây Thủ đô.

Tây Thăng Long chuẩn bị về đích, hệ thống đường vành đai và các cây cầu đồng loạt tăng tốc

Năm 2026 sẽ chứng kiến một nhịp bứt tốc hiếm thấy về mặt hạ tầng Tây Thủ đô, diễn ra đồng thời trên toàn bộ các trục chiến lược, từ các đại lộ hướng tâm, hệ thống đường vành đai cho tới các cây cầu vượt sông Hồng.

Tây Thăng Long sắp thông xe, một dự án của Sunshine Group chiếm lĩnh tọa độ vàng- Ảnh 1.

Đại lộ Tây Thăng Long hướng tới thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào quý II/2026

Tâm điểm của chuyển động đó là đại lộ Tây Thăng Long dài 33km, mặt cắt rộng hơn 60m với 10 làn xe nối Võ Chí Công (Tây Hồ) tới cửa ngõ Sơn Tây, đang đi tới giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Khi thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào quý II/2026, thời gian di chuyển từ Phúc Thọ, Hoài Đức, Đan Phượng… tới Tây Hồ Tây - lõi trung tâm hành chính, kinh tế mới của Hà Nội chỉ còn dưới 20 phút. Không gian đô thị phía Tây vì thế được "kéo gần" về trung tâm theo đúng nghĩa vật lý lẫn giá trị.

Không dừng lại ở một tuyến đơn lẻ, Tây Thăng Long còn giao cắt trực tiếp với hệ thống vành đai 2, 3, 3.5 và 4, đồng thời kết nối các cây cầu chiến lược vượt sông Hồng như cầu Thượng Cát (dự kiến hoàn thành 2027) và cầu Hồng Hà (dự kiến quý I/2028). Một mạng lưới giao thông đa hướng đang dần hình thành, mở ra khả năng kết nối xuyên suốt từ nội đô, sân bay đến các tỉnh vệ tinh phía Bắc.

Tây Thăng Long sắp thông xe, một dự án của Sunshine Group chiếm lĩnh tọa độ vàng- Ảnh 2.

Phối cảnh cầu Hồng Hà bắc qua sông Hồng nối 2 xã Ô Diên và Mê Linh (Hà Nội)

Ba dự án của Sunshine Group đón sóng hạ tầng, một dự án hàng hiệu đang thay đổi từng ngày

Trên thực tế, Tây Thăng Long từ lâu đã trở thành trục định hình đô thị mới của phía Tây Thủ đô khi hàng loạt dự án của các chủ đầu tư, nhà phát triển tầm cỡ đã và đang hình thành tại đây.

Đặc biệt, Sunshine Group có thể xem như một trong những doanh nghiệp hưởng lợi nhiều nhất khi có tới ba dự án quy mô sở hữu vị trí kế cận hoặc ngay mặt đường đại lộ này: Noble Palace Garden quy mô gần 45 ha; Noble Palace Riverside quy mô gần 250ha chạy dọc 11km ven sông; cùng Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences có diện tích quy hoạch hơn 70ha, với gần 2500 căn nhà phố châu Âu.

Trong đó, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đang được thị trường đặc biệt chú ý với định vị đô thị hàng hiệu tiên phong ứng dụng AI tại Tây Thủ đô cùng vị trí đắc địa giữa hai đường vành đai 4 và vành đai 3.5; kế cận đại lộ Tây Thăng Long và quốc lộ 32, đồng thời sở hữu trục đường xuyên tâm 40m là đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài.

Tây Thăng Long sắp thông xe, một dự án của Sunshine Group chiếm lĩnh tọa độ vàng- Ảnh 3.

Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences chiếm giữ vị trí chiến lược phía Tây Thủ đô

Với gần 2.500 căn nhà phố được quy hoạch ngành hàng bài bản, dự án không chỉ đơn thuần xây dựng không gian sống mà còn kiến tạo một "hệ sinh thái kinh doanh" chuyên sâu, với việc ứng dụng tối đa công nghệ AI trong quản lý vận hành và hỗ trợ khai thác kinh doanh, cùng công nghệ trình diễn 3D Mapping và Hologram giúp tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng.

Tây Thăng Long sắp thông xe, một dự án của Sunshine Group chiếm lĩnh tọa độ vàng- Ảnh 4.

Gần 2.500 căn nhà phố Châu Âu đang được triển khai thi công đồng bộ, kết hợp hệ tiện ích 5 sao như bệnh viện nghỉ dưỡng, trường học quốc tế, clubhouse, hai đại công viên gần 200ha liền kề…

Đáng chú ý, toàn bộ dự án được vận hành theo tiêu chuẩn WorldHotels thuộc Tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng BWH Hotels, bảo đảm chất lượng dịch vụ đồng bộ và chuẩn mực quốc tế - yếu tố ngày càng được giới đầu tư coi trọng khi đánh giá giá trị bền vững của bất động sản thấp tầng.

Tây Thăng Long sắp thông xe, một dự án của Sunshine Group chiếm lĩnh tọa độ vàng- Ảnh 5.

Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences sở hữu trục xuyên tâm là đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài

Về tài chính, khách hàng thanh toán theo tiến độ được chiết khấu 2%, thanh toán sớm hưởng chiết khấu tới 9%/năm trên số tiền thanh toán trước hạn; trường hợp vay ngân hàng được hỗ trợ tới 70% giá trị, lãi suất 0% trong 24 tháng và ân hạn nợ gốc trong thời gian hỗ trợ lãi suất.

Với tiến độ vượt trội, pháp lý minh bạch cùng chính sách hấp dẫn, dự án đang được nhận định là số ít dự án "giá trị thực" có tiến độ hiện hữu, vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa mở ra khả năng khai thác kinh doanh và tạo dòng tiền bền vững trong dài hạn.


Ánh Dương

An Ninh Tiền Tệ

