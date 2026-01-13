Diện mạo dự án mở rộng Quốc lộ 13 đoạn qua Bình Dương cũ sau 4 năm thi công

Công nhân đội nắng, làm việc xuyên trưa trên công trường mở rộng Quốc lộ 13.
Cột điện trước và sau khi di dời vào vỉa hè mới.
Công nhân thi công vỉa hè ở khu vực người dân vừa trả mặt bằng.
Ngoài Quốc lộ 13 đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ, đoạn Quốc lộ 13 TP.HCM (từ cầu Vĩnh Bình đến cầu Bình Triệu, phường Hiệp Bình) dài 6km cũng sẽ được mở rộng vào năm 2026, hoàn thành 2028.
Dự án này nằm trong nhóm công trình nâng cấp đường hiện hữu ở thành phố thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).
Dự án có quy mô mở rộng mặt đường từ 4-6 làn xe lên 10 làn, rộng 60m, cùng hành lang trồng cây xanh, công trình hạ tầng kỹ thuật dọc bên. Ngoài mở rộng mặt đường, khoảng 3,2 km ở giữa tuyến sẽ xây dựng đi trên cao (cầu cạn) với quy mô 4 làn xe, hai bên là đường song hành.
Tổng mức đầu tư dự án gần 21.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố tham gia hơn 14.600 tỷ đồng cho dự án thành phần 1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư). Phần còn lại khoảng 6.281 tỷ đồng do nhà đầu tư tự thu xếp, triển khai dự án thành phần 2 (nâng cấp, mở rộng). Sau khi hoàn thành, nhà đầu tư dự kiến thu phí hoàn vốn trong 18 năm 4 tháng.
Theo kế hoạch được Sở Xây dựng đưa ra, quý 4 năm nay dự án sẽ hoàn tất quá trình lập, trình thẩm định và phê duyệt dự án thành phần 2 (báo cáo nghiên cứu khả thi). Trong quý 1 và 2/2026, thành phố sẽ đấu thầu chọn nhà đầu tư. Kế đến, khi lựa chọn được nhà thầu thi công, công trình sẽ khởi công vào quý 4/2026, hoàn thành sau đó hai năm.