Diện mạo dự án mở rộng Quốc lộ 13 đoạn qua Bình Dương cũ sau 4 năm thi công

Dự án mở rộng Quốc lộ 13, đoạn qua Bình Dương cũ, ban đầu được đầu tư theo hình thức BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao) với 6 làn xe do Tổng Công ty Becamex IDC (doanh nghiệp trực thuộc UBND TP.HCM) làm chủ đầu tư.

Khởi công từ tháng 4/2022, dự án đặt mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2023. Để đẩy nhanh tiến độ, lãnh đạo tỉnh Bình Dương lúc đó đã chỉ đạo thi công theo phương châm "cuốn chiếu" - có mặt bằng đến đâu làm đến đó.

Tuy nhiên, dự án liên tục gặp phải những vướng mắc lớn về mặt bằng và chi phí di dời lưới điện. Sau khi vấn đề này được giải quyết bằng việc địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của 488 hộ dân và 53 tổ chức, tạm ứng ngân sách di dời lưới điện thì dự án lại tiếp tục vướng mắc về thủ tục hành chính.

Dự án đã được Hội đồng thẩm định của Bình Dương (cũ) thẩm định, nhưng chưa kịp phê duyệt thì thay đổi cấp quản lý do sáp nhập tỉnh, thành. TP.HCM phải lập một hội đồng mới để thẩm định lại, sau đó mới trình cơ quan có thẩm quyền của TP.HCM phê duyệt.

Đầu tháng 12/2025, dự án được "gỡ vướng", hàng trăm công nhân được huy động làm ngày làm đêm để sớm về đích.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 12/1, công nhân đội nắng làm việc, tập trung vào những đoạn cuối cùng vừa hoàn tất giải toả mặt bằng.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Tổng Công ty Becamex IDC cho biết, dự án sẽ hoàn tất trong quý I/2026. Hiện nhiều đoạn đường đã hoàn thiện 8 làn xe, mở chốt cho người dân lưu thông.

Đoạn qua Công ty Thaco đã hoàn tất việc mở rộng, xe cộ lưu thông tự do.

Nhiều giao lộ đã di dời đèn giao thông vào lề đường mới.

Cột điện trước và sau khi di dời vào vỉa hè mới.

Công nhân thi công vỉa hè ở khu vực người dân vừa trả mặt bằng.

"Hồi trước do vướng mặt bằng nên tiến độ thi công không đạt yêu cầu, chúng tôi buộc phải thi công theo kiểu có mặt bằng đến đâu làm đến đó. Giờ việc giải toả cơ bản hoàn tất, hy vọng sau khi đi vào sử dụng sẽ giảm tải được tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến này", đại diện Becamex IDC cho hay.

Quốc lộ 13 được mở rộng từ điểm đầu giao đường Lê Hồng Phong thuộc phường Phú Lợi đến cổng chào Bình Dương (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, Bình Dương cũ - nay là phường Bình Hoà, TP.HCM).

Dự án sau khi hoàn tất được kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn đề ùn tắc giao thông, kết nối kinh tế TP.HCM với các tỉnh Tây Nguyên.

Ngoài Quốc lộ 13 đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ, đoạn Quốc lộ 13 TP.HCM (từ cầu Vĩnh Bình đến cầu Bình Triệu, phường Hiệp Bình) dài 6km cũng sẽ được mở rộng vào năm 2026, hoàn thành 2028.

Dự án này nằm trong nhóm công trình nâng cấp đường hiện hữu ở thành phố thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Dự án có quy mô mở rộng mặt đường từ 4-6 làn xe lên 10 làn, rộng 60m, cùng hành lang trồng cây xanh, công trình hạ tầng kỹ thuật dọc bên. Ngoài mở rộng mặt đường, khoảng 3,2 km ở giữa tuyến sẽ xây dựng đi trên cao (cầu cạn) với quy mô 4 làn xe, hai bên là đường song hành.

Tổng mức đầu tư dự án gần 21.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố tham gia hơn 14.600 tỷ đồng cho dự án thành phần 1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư). Phần còn lại khoảng 6.281 tỷ đồng do nhà đầu tư tự thu xếp, triển khai dự án thành phần 2 (nâng cấp, mở rộng). Sau khi hoàn thành, nhà đầu tư dự kiến thu phí hoàn vốn trong 18 năm 4 tháng.

Theo kế hoạch được Sở Xây dựng đưa ra, quý 4 năm nay dự án sẽ hoàn tất quá trình lập, trình thẩm định và phê duyệt dự án thành phần 2 (báo cáo nghiên cứu khả thi). Trong quý 1 và 2/2026, thành phố sẽ đấu thầu chọn nhà đầu tư. Kế đến, khi lựa chọn được nhà thầu thi công, công trình sẽ khởi công vào quý 4/2026, hoàn thành sau đó hai năm.