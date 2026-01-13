Khẩu vị của giới đầu tư bất động sản thời điểm cuối năm

Những thay đổi trong "khẩu vị xuống tiền" của giới tinh hoa dịp cuối năm

Kinh tế Việt Nam năm 2025 vừa bứt tốc ấn tượng khi ghi nhận mức tăng trưởng GDP đạt 8,02%, quy mô nền kinh tế vượt 514 tỷ USD. Cùng với sự ổn định và phát triển ngoạn mục về kinh tế, GDP bình quân đầu người ước đạt 125,5 triệu đồng (tương đương 5.026 USD), tăng 326 USD so với năm trước.

Theo Báo cáo The Wealth Report 2025 của Knight Frank, Việt Nam có hơn 5.400 người sở hữu tài sản trên 10 triệu USD, đứng thứ 6 Đông Nam Á, bằng 1/2 Singapore và cao ngang ngửa New Zealand, Áo. Đáng chú ý, danh mục đầu tư nổi bật của giới siêu giàu là bất động sản và vàng. Khảo sát năm 2025 cho thấy, trung bình người Việt phân bổ tới 31% tài sản vào bất động sản và 14% vào vàng, trước bối cảnh lạm phát và các kênh đầu tư khác kém hiệu quả.

Đối với bất động sản, cuối năm thường là thời điểm giới siêu giàu lựa chọn để bổ sung danh mục tài sản sau một năm làm việc và tích lũy. Với nhà đầu tư thông thái, đây cũng là "thời điểm vàng" để xuống tiền, sẵn sàng đón nhịp tăng trưởng bất động sản của năm mới.

Tuy nhiên, nếu như trước đây, các quyết định đầu tư thường nghiêng nhiều về khả năng sinh lời ngắn hạn, thì trong vài năm trở lại đây, khẩu vị của giới tinh hoa Hà Nội đã có sự dịch chuyển rõ rệt trong tư duy định vị giá trị tài sản và hưởng thụ. Theo đó, tài sản phải đảm bảo pháp lý an toàn để tích sản, thuộc phân khúc hạng sang nhưng vẫn có biên độ tăng giá bền vững. Mỗi bất động sản được chọn không còn đơn thuần là biểu tượng thành công, mà phải là "không gian di sản" – nơi vừa lưu giữ tài sản, vừa định vị giá trị sống của chủ nhân.

Trong bức tranh ấy, bất động sản hạng sang tại khu vực trung tâm nội đô đang dần quay trở lại vị trí ưu tiên, là "điểm neo giá trị" trong danh mục tài sản của giới thượng lưu.

Vì sao giới thượng lưu săn lùng bất động sản nội đô?

Với đặc thù lịch sử phát triển lâu đời, quỹ đất nội đô Hà Nội luôn khan hiếm, gần như không còn dư địa cho các dự án mới. Đặc biệt, bất động sản tại các khu vực trung tâm liền kề phố cổ trong bán kính 5km như Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, gần như không còn.

Thực tế, bất động sản tại lõi trung tâm luôn hấp lực mạnh mẽ giới đầu tư bởi đó là điểm hội tụ của những dòng tiền nhạy bén nhất thị trường. Sức hút của phân khúc này đến từ sự khan hiếm, bảo chứng cho sự thành đạt, vừa là di sản có khả năng tự thân sinh lời vừa thuận tiện cho công việc, di chuyển.

Mỗi dự án mới ra mắt tại nội đô đều trở thành tâm điểm của thị trường

Trong báo cáo tổng quan về thị trường bất động sản Hà Nội, TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, hơn 90% nguồn cung căn hộ Hà Nội năm 2024 được đóng góp từ dự án tại các quận, huyện vùng ven, khu vực trung tâm chỉ chiếm tỷ trọng 1%. Đây cũng là thực trạng của năm 2025 và những năm tới.

Thế nhưng nhu cầu sở hữu bất động sản hạng sang tại lõi trung tâm – phục vụ cả mục đích ở thực, kinh doanh lẫn tích lũy tài sản – vẫn luôn ở mức cao. Sự chênh lệch rõ rệt giữa cung và cầu đã khiến mỗi dự án mới xuất hiện tại khu vực này đều nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới thượng lưu. Không phải bởi yếu tố "mới", mà bởi tính khan hiếm gần như không thể tái tạo của quỹ đất nội đô.

Trong bối cảnh đó, tòa tháp đôi biểu tượng Rivea Residences phía Nam Hà Nội trở nên thu hút khi ra mắt thị trường khu vực lõi trung tâm.

Tầm nhìn panorama đắt giá từ Rivea Residences

Đây là một dự án của MEYGROUP, nằm trong quần thể khu phức hợp hạng sang, thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh, đảm bảo nhu cầu an cư - giáo dục - thương mại của khu vực. Dự án có quy mô vừa đủ để đảm bảo sự riêng tư và chọn lọc cộng đồng cư dân. Với vị trí nằm ở tọa độ thuận lợi giáp ranh lõi trung tâm, từ đây, cư dân dễ dàng kết nối thuận tiện tới các trục giao thông huyết mạch. Điểm nhấn độc bản của dự án chính là mỗi căn hộ đều sở hữu tầm view ôm trọn di sản sông Hồng và Phố cổ cùng mảng xanh công viên sinh thái Vĩnh Hưng rộng 15 ha nằm đối diện.

Trong cơ cấu sản phẩm của Rivea Residences, các căn hộ duplex The Rey Edition được xem là điểm nhấn đặc biệt, được "đo ni đóng giày" cho giới tinh hoa, những người không quá coi trọng sự hào nhoáng bên ngoài mà chọn giá trị độc bản và tĩnh lặng.

Các căn duplex tại đây có số lượng giới hạn, được định vị là một tài sản mang tính sưu tầm – nơi giá trị không nằm ở sự phô trương, mà ở chiều sâu trải nghiệm. Thiết kế thông tầng, tầm nhìn khoáng đạt, không gian riêng tư và những đặc quyền cá nhân hóa tại mỗi căn hộ tạo nên chuẩn mực sống khác biệt, rất khó tìm thấy trong bối cảnh đô thị hiện nay.

Trên bình diện thị trường, duplex nội đô còn sở hữu lợi thế rõ rệt về khả năng cho thuê và thanh khoản. Khu vực lõi trung tâm Hà Nội tập trung đông đảo cộng đồng chuyên gia cao cấp, lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức quốc tế – nhóm khách có nhu cầu ở thực lớn, ổn định và sẵn sàng chi trả cho không gian sống xứng tầm. Nguồn cung khan hiếm trong khi cầu bền vững giúp duplex dễ khai thác dòng tiền dài hạn, giữ giá tốt, là tài sản tăng giá bền vững và duy trì sức hấp dẫn khi chuyển nhượng.

Thị trường bất động sản luôn biến động, nhưng những giá trị cốt lõi của bất động sản nội đô vẫn luôn giữ được sức hấp dẫn bền bỉ. Bởi đây không đơn thuần là một tài sản đầu tư mà còn thể hiện chất sống của giới siêu giàu hiện nay: vừa hưởng thụ vừa gìn giữ di sản.