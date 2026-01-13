Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tăng giá nhiều đợt liên tiếp, Rose Residence dẫn nhịp căn hộ Hải Phòng

13-01-2026 - 13:30 PM | Bất động sản

Tăng giá nhiều đợt liên tiếp, Rose Residence dẫn nhịp căn hộ Hải Phòng

Phân khúc căn hộ trung tâm Hải Phòng bước vào chu kỳ tăng giá mới khi nhu cầu ở thực tăng mạnh và nguồn cung hiếm. Trong bối cảnh ấy, Rose Residence chứng minh sức hút bằng giá trị hiện hữu, thể hiện rõ qua hai đợt tăng giá liên tiếp quý IV/2025.

Chung cư Hải Phòng tăng nhiệt, thiết lập mặt bằng giá mới

Giai đoạn 2023–2025 chứng kiến một chuyển dịch rõ rệt tại Hải Phòng: giá căn hộ trung tâm tăng nhanh hơn tốc độ hình thành nguồn cung mới. Tại phường Lê Chân, nơi đô thị hóa diễn ra mạnh nhưng quỹ đất hữu hạn, nhu cầu ở thực liên tục gia tăng, tạo nên mặt bằng giá ngày càng khan hiếm.

Số liệu thị trường cho thấy giá căn hộ khu vực này tăng bình quân 8–12% mỗi năm giai đoạn 2022 - 2024. Những dự án có tiến độ tốt, có cư dân ở thực luôn dẫn dắt mặt bằng giá, trong khi sản phẩm chỉ mới bắt đầu xây dựng thường chịu áp lực cạnh tranh lớn hơn.

Trong bức tranh đó, dòng tiền của các nhà đầu tư cũng ưu tiên những dự án có thể kiểm chứng: tiến độ thi công rõ ràng để thấy được năng lực tài chính và mức độ cam kết của chủ đầu tư; cộng đồng cư dân hiện hữu như một minh chứng sống động về chất lượng sống; cùng hệ thống tiện ích đã vận hành giúp đánh giá chính xác giá trị sử dụng thay vì chỉ nhìn vào bản vẽ.

Chính vì hội tụ những yếu tố này, Rose Residence trở thành tâm điểm thu hút của giới đầu tư, một "tài sản" hiếm có giữa trung tâm Hải Phòng, đảm bảo sự an toàn cho dòng tiền và dư địa tăng trưởng lớn trong chu kỳ mới của thị trường.

Sức hấp dẫn của Rose Residence được khẳng định qua hai đợt tăng giá liên tiếp

Tọa lạc tại giao lộ Võ Nguyên Giáp và Thiên Lôi, ngay trung tâm Lê Chân, Rose Residence sở hữu vị trí đắc địa trên trục đường huyết mạch Hồ Sen - Cầu Rào 2, với hàng loạt dự án hạ tầng và các công trình lớn đang dần hoàn thiện. Vị trí này không chỉ mang lại sự thuận tiện trong kết nối giao thông đến các khu vực trọng điểm của thành phố như sân bay Cát Bi, đại siêu thị Aeon Mall, bệnh viện quốc tế, mà còn là bảo chứng cho tiềm năng tăng giá của bất động sản trong dài hạn.

Tăng giá nhiều đợt liên tiếp, Rose Residence dẫn nhịp căn hộ Hải Phòng - Ảnh 1.

Thiết kế tinh tế bên trong căn hộ 2 phòng ngủ tại Rose Residence. (Ảnh Hoàng Huy)

Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp 5 sao bao gồm trung tâm thương mại, bể bơi vô cực, bể bơi bốn mùa, phòng gym, spa, khu vui chơi trẻ em, và đường dạo bộ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, nghỉ dưỡng, tận hưởng. Khi chuỗi dịch vụ, thương mại đồng loạt vận hành, nhịp sống cư dân trở nên sôi động, sức sống đô thị hiện hữu rõ ràng. Đó là minh chứng thuyết phục cho một trung tâm đô thị mới, nơi giá trị được khẳng định bằng thực tế

Với mức giá 50-60tr/m2 cho căn hộ cao cấp, Rose Residence triển khai gói chính sách ưu đãi giá trị lớn dịp Tết: tặng 15 chỉ vàng (tương đương 240 triệu đồng) và quà tặng xe SH/SH Mode theo cơ cấu căn hộ (60-80 triệu đồng). Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn chiết khấu 7% khi thanh toán không vay, hoặc chiết khấu 3% khi chọn tiến độ giãn 26 tháng; đồng thời tiếp tục hưởng chính sách ân hạn gốc và lãi tới 24 tháng khi vay ngân hàng. Nhờ đó, dòng tiền được tối ưu theo đúng nhu cầu: giảm áp lực tài chính, nhà đầu tư có thể tối ưu dùng vốn bằng cách khai thác cho thuê hoặc chờ biên tăng giá trong chu kỳ mới của căn hộ trung tâm Hải Phòng.

Trong bối cảnh thị trường đang hướng đến các tài sản có giá trị bền vững, Rose Residence với những lợi thế về vị trí, tiện ích sẵn có, cộng đồng đã hình thành và pháp lý sở hữu lâu dài là một lựa chọn đáng cân nhắc cho các nhà đầu tư thông thái và những ai đang tìm kiếm một chốn an cư lý tưởng tại thành phố Cảng.

Tên dự án: Rose Residence - Hoang Huy Commerce

Hotline: 0966.93.6666

Website: https://hoanghuy-commerce.vn/

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tuyến cao tốc mà Tập đoàn Sơn Hải muốn làm "công trình vượt núi đẹp nhất Việt Nam" sẽ khởi công trong 4 tháng nữa

Tuyến cao tốc mà Tập đoàn Sơn Hải muốn làm "công trình vượt núi đẹp nhất Việt Nam" sẽ khởi công trong 4 tháng nữa Nổi bật

Từ năm 2026, ngưỡng nộp thuế cho thuê nhà có thay đổi lớn, người cho thuê cần đặc biệt chú ý

Từ năm 2026, ngưỡng nộp thuế cho thuê nhà có thay đổi lớn, người cho thuê cần đặc biệt chú ý Nổi bật

Căn hộ cao cấp nội đô trở thành “trú ẩn” của dòng tiền bền vững

Căn hộ cao cấp nội đô trở thành “trú ẩn” của dòng tiền bền vững

13:30 , 13/01/2026
Dòng tiền tìm lối ra mới: Đông Đắk Lắk nổi lên trên trục biển – cao nguyên

Dòng tiền tìm lối ra mới: Đông Đắk Lắk nổi lên trên trục biển – cao nguyên

13:30 , 13/01/2026
Khẩu vị của giới đầu tư bất động sản thời điểm cuối năm

Khẩu vị của giới đầu tư bất động sản thời điểm cuối năm

13:30 , 13/01/2026
Triệu Sơn Regen City: Khát vọng kiến tạo nhịp sống tái tạo tại tâm điểm phía Tây Thanh Hóa

Triệu Sơn Regen City: Khát vọng kiến tạo nhịp sống tái tạo tại tâm điểm phía Tây Thanh Hóa

13:30 , 13/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên