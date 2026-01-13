Tăng giá nhiều đợt liên tiếp, Rose Residence dẫn nhịp căn hộ Hải Phòng

Chung cư Hải Phòng tăng nhiệt, thiết lập mặt bằng giá mới

Giai đoạn 2023–2025 chứng kiến một chuyển dịch rõ rệt tại Hải Phòng: giá căn hộ trung tâm tăng nhanh hơn tốc độ hình thành nguồn cung mới. Tại phường Lê Chân, nơi đô thị hóa diễn ra mạnh nhưng quỹ đất hữu hạn, nhu cầu ở thực liên tục gia tăng, tạo nên mặt bằng giá ngày càng khan hiếm.

Số liệu thị trường cho thấy giá căn hộ khu vực này tăng bình quân 8–12% mỗi năm giai đoạn 2022 - 2024. Những dự án có tiến độ tốt, có cư dân ở thực luôn dẫn dắt mặt bằng giá, trong khi sản phẩm chỉ mới bắt đầu xây dựng thường chịu áp lực cạnh tranh lớn hơn.

Trong bức tranh đó, dòng tiền của các nhà đầu tư cũng ưu tiên những dự án có thể kiểm chứng: tiến độ thi công rõ ràng để thấy được năng lực tài chính và mức độ cam kết của chủ đầu tư; cộng đồng cư dân hiện hữu như một minh chứng sống động về chất lượng sống; cùng hệ thống tiện ích đã vận hành giúp đánh giá chính xác giá trị sử dụng thay vì chỉ nhìn vào bản vẽ.

Chính vì hội tụ những yếu tố này, Rose Residence trở thành tâm điểm thu hút của giới đầu tư, một "tài sản" hiếm có giữa trung tâm Hải Phòng, đảm bảo sự an toàn cho dòng tiền và dư địa tăng trưởng lớn trong chu kỳ mới của thị trường.

Sức hấp dẫn của Rose Residence được khẳng định qua hai đợt tăng giá liên tiếp

Tọa lạc tại giao lộ Võ Nguyên Giáp và Thiên Lôi, ngay trung tâm Lê Chân, Rose Residence sở hữu vị trí đắc địa trên trục đường huyết mạch Hồ Sen - Cầu Rào 2, với hàng loạt dự án hạ tầng và các công trình lớn đang dần hoàn thiện. Vị trí này không chỉ mang lại sự thuận tiện trong kết nối giao thông đến các khu vực trọng điểm của thành phố như sân bay Cát Bi, đại siêu thị Aeon Mall, bệnh viện quốc tế, mà còn là bảo chứng cho tiềm năng tăng giá của bất động sản trong dài hạn.

Thiết kế tinh tế bên trong căn hộ 2 phòng ngủ tại Rose Residence. (Ảnh Hoàng Huy)

Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp 5 sao bao gồm trung tâm thương mại, bể bơi vô cực, bể bơi bốn mùa, phòng gym, spa, khu vui chơi trẻ em, và đường dạo bộ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, nghỉ dưỡng, tận hưởng. Khi chuỗi dịch vụ, thương mại đồng loạt vận hành, nhịp sống cư dân trở nên sôi động, sức sống đô thị hiện hữu rõ ràng. Đó là minh chứng thuyết phục cho một trung tâm đô thị mới, nơi giá trị được khẳng định bằng thực tế

Với mức giá 50-60tr/m2 cho căn hộ cao cấp, Rose Residence triển khai gói chính sách ưu đãi giá trị lớn dịp Tết: tặng 15 chỉ vàng (tương đương 240 triệu đồng) và quà tặng xe SH/SH Mode theo cơ cấu căn hộ (60-80 triệu đồng). Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn chiết khấu 7% khi thanh toán không vay, hoặc chiết khấu 3% khi chọn tiến độ giãn 26 tháng; đồng thời tiếp tục hưởng chính sách ân hạn gốc và lãi tới 24 tháng khi vay ngân hàng. Nhờ đó, dòng tiền được tối ưu theo đúng nhu cầu: giảm áp lực tài chính, nhà đầu tư có thể tối ưu dùng vốn bằng cách khai thác cho thuê hoặc chờ biên tăng giá trong chu kỳ mới của căn hộ trung tâm Hải Phòng.

Trong bối cảnh thị trường đang hướng đến các tài sản có giá trị bền vững, Rose Residence với những lợi thế về vị trí, tiện ích sẵn có, cộng đồng đã hình thành và pháp lý sở hữu lâu dài là một lựa chọn đáng cân nhắc cho các nhà đầu tư thông thái và những ai đang tìm kiếm một chốn an cư lý tưởng tại thành phố Cảng.

Tên dự án: Rose Residence - Hoang Huy Commerce

Hotline: 0966.93.6666

Website: https://hoanghuy-commerce.vn/