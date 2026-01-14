Tin vui cho người mua nhà tại Bắc Ninh

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết phân khu A tại Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ (tên thương mại Kim Đô Policity).

Theo quyết định, khu vực lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết nằm trên địa giới hành chính hai xã Văn Môn và Yên Phong, với quy mô diện tích hơn 251 ha và tổng mức đầu tư dự kiến trên 3.500 tỷ đồng.

Về định hướng phát triển, khu vực này được xác định là không gian liên vùng, đóng vai trò động lực hình thành các trung tâm mua sắm quy mô lớn, kết hợp công viên cây xanh cấp đô thị. Mục tiêu là khai thác hiệu quả lợi thế của hai hành lang giao thông chiến lược gồm Quốc lộ 18 – trục kết nối Sân bay Nội Bài với Cảng biển Cái Lân, và Quốc lộ 3 nối Hà Nội – Bắc Ninh – Thái Nguyên.

Khu đô thị được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đồng thời giữ vai trò cung ứng các dịch vụ đô thị phục vụ các khu, cụm công nghiệp trong vùng. Quy mô dân số dự báo khoảng hơn 32.000 người.

UBND tỉnh Bắc Ninh là cơ quan phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch; Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh là cơ quan thẩm định. Đơn vị tổ chức lập quy hoạch là CTCP Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân.

Song song với động thái điều chỉnh quy hoạch đô thị, mới đây UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại lô CT1, thuộc Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Vôi (cũ), nay là xã Lạng Giang. Công ty Cổ phần Nhà ở xã hội Bồng Lai được giao làm chủ đầu tư.

Theo quyết định, dự án được triển khai trên diện tích hơn 1,26 ha, nằm trong quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Vôi. Việc đầu tư dự án nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng gia tăng của người thu nhập thấp và công nhân lao động, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Dự án bao gồm các hạng mục chính như khu chung cư nhà ở xã hội cao tầng, hệ thống giao thông nội bộ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Khu nhà ở xã hội được thiết kế với 2 tòa nhà cao 20 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích xây dựng khoảng 3.700 m2, tổng diện tích sàn xây dựng đạt gần 80.000 m2.

Khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 648 căn hộ, diện tích dao động từ 25 – 77 m2, đáp ứng chỗ ở cho khoảng hơn 1.300 người.

Ở một diễn biến khác, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng vừa phát thông báo mời gọi đầu tư loạt dự án đô thị quy mô lớn trên địa bàn. Trong đó, dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất là Khu đô thị số 15 và dải cây xanh mặt nước thuộc Quy hoạch phân khu số 2, TP Bắc Giang, với tổng vốn hơn 8.700 tỷ đồng.

Dự án này có quy mô khoảng 54 ha, triển khai tại phường Tân Tiến, bao gồm các công trình nhà ở thương mại cao tầng, nhà ở thấp tầng, nhà ở xã hội; công trình hỗn hợp dịch vụ; cùng hệ thống hạ tầng xã hội như trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Địa phương yêu cầu hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất cho nhà đầu tư trong vòng 24 tháng kể từ khi dự án có chủ; tiến độ thực hiện dự án là 60 tháng kể từ ngày được giao đất.

Tiếp theo là Khu đô thị Thái Hà, quy mô khoảng 39 ha, tổng vốn đầu tư 7.520 tỷ đồng, nằm tại phường Nếnh. Dự án dự kiến hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng và xây dựng công trình trong vòng 72 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư.

Cuối cùng là Khu số 2 thuộc Khu đô thị số 11 và 12, phân khu số 2 TP Bắc Giang, với diện tích khoảng 40 ha và tổng mức đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng. Dự án được triển khai tại phường Bắc Giang và phường Tân Tiến; dự kiến hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất trong 24 tháng, thời gian thực hiện kéo dài 36 tháng kể từ ngày doanh nghiệp được giao đất hoặc cho thuê đất.



