Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM chuyển Trung tâm hành chính Bình Dương thành tòa nhà Khoa học Công nghệ

14-01-2026 - 07:43 AM | Bất động sản

Tòa nhà được chuyển thành không gian nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp - nhà khoa học và các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khoa học công nghệ.

Tại họp báo công bố Đề án Đô thị Khoa học Công nghệ phía Bắc TP.HCM ngày 13/1, bên cạnh các định hướng chiến lược dài hạn, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) được chuyển đổi công năng, trở thành tòa nhà Khoa học Công nghệ .

Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) từng là nơi tập trung bộ máy quản lý và điều hành của địa phương trong nhiều năm. Khi không gian phát triển của TP.HCM được mở rộng và mô hình đô thị đa trung tâm dần hình thành, vai trò của công trình này được đặt lại trong một bối cảnh mới.

TP.HCM chuyển Trung tâm hành chính Bình Dương thành tòa nhà Khoa học Công nghệ- Ảnh 1.

Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ.

Theo định hướng, tòa nhà được chuyển đổi thành không gian phục vụ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp - nhà khoa học và các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khoa học công nghệ.

Việc tái định vị này phản ánh quá trình chuyển dịch từ mô hình quản lý - điều hành sang mô hình kiến tạo phát triển dựa trên tri thức và công nghệ; là giải pháp giúp “kích hoạt sớm” Đề án Đô thị Khoa học Công nghệ phía Bắc TP.HCM.

Tòa nhà Khoa học Công nghệ sẽ là nơi đặt các không gian làm việc chung, trung tâm điều phối, kết nối hệ sinh thái, qua đó tạo “điểm neo” cho các dự án thành phần khác.

Với quy mô lớn, hạ tầng kỹ thuật đã hoàn chỉnh và nằm trong khu vực Thành phố mới Bình Dương cũ, công trình có thể nhanh chóng được cải tạo để đưa vào sử dụng cho các hoạt động khoa học công nghệ.

Tại họp báo, các đơn vị liên quan cho biết mô hình hợp tác công - tư sẽ được nghiên cứu áp dụng trong quá trình cải tạo và vận hành Tòa nhà Khoa học Công nghệ, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và bảo đảm chuẩn mực vận hành.

TP.HCM chuyển Trung tâm hành chính Bình Dương thành tòa nhà Khoa học Công nghệ- Ảnh 2.

Họp báo công bố Đề án Đô thị Khoa học Công nghệ phía Bắc TP.HCM.

Tòa nhà Khoa học Công nghệ sẽ không hoạt động đơn lẻ mà đóng vai trò hạt nhân, kết nối trong tổng thể Đô thị Khoa học Công nghệ phía Bắc TP.HCM.

Từ đây, các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, khởi nghiệp và xúc tiến thương mại có thể được kết nối với các không gian khác như Saigon Innovation Campus, Khu Công nghệ số tập trung Bình Dương, WTC Tower hay Trung tâm triển lãm WTC Expo.

Việc đưa Trung tâm hành chính Bình Dương (cũ) vào vai trò mới cũng được kỳ vọng tạo tác động lan tỏa đến không gian đô thị khu vực phía Bắc TP.HCM.

Khi các hoạt động khoa học công nghệ được kích hoạt, nhu cầu về nhà ở, dịch vụ, giáo dục và hạ tầng xã hội xung quanh sẽ gia tăng theo hướng chất lượng cao. Góp phần thúc đẩy tái cấu trúc đô thị, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng đã được đầu tư, tạo thêm dư địa phát triển.

Theo Thy Huệ/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng: Kéo giảm giá chung cư phù hợp với sự phát triển chung của đất nước

Thủ tướng: Kéo giảm giá chung cư phù hợp với sự phát triển chung của đất nước Nổi bật

Từ năm 2026, ngưỡng nộp thuế cho thuê nhà có thay đổi lớn, người cho thuê cần đặc biệt chú ý

Từ năm 2026, ngưỡng nộp thuế cho thuê nhà có thay đổi lớn, người cho thuê cần đặc biệt chú ý Nổi bật

TP.HCM chọn nhà đầu tư chiến lược làm Dự án khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa

TP.HCM chọn nhà đầu tư chiến lược làm Dự án khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa

07:42 , 14/01/2026
Sở Xây dựng có công văn hỏa tốc về chỉnh trang 9 khu "đất vàng" đón Tết

Sở Xây dựng có công văn hỏa tốc về chỉnh trang 9 khu "đất vàng" đón Tết

07:41 , 14/01/2026
Sau Vingroup, Sun Group, T&T... liên danh Him Lam sắp xây dự án hơn 11.000 tỷ đồng tại Tây Ninh

Sau Vingroup, Sun Group, T&T... liên danh Him Lam sắp xây dự án hơn 11.000 tỷ đồng tại Tây Ninh

07:38 , 14/01/2026
Tin vui cho người mua nhà tại Bắc Ninh

Tin vui cho người mua nhà tại Bắc Ninh

07:37 , 14/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên