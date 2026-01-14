TP.HCM chuyển Trung tâm hành chính Bình Dương thành tòa nhà Khoa học Công nghệ

Tại họp báo công bố Đề án Đô thị Khoa học Công nghệ phía Bắc TP.HCM ngày 13/1, bên cạnh các định hướng chiến lược dài hạn, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) được chuyển đổi công năng, trở thành tòa nhà Khoa học Công nghệ .

Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) từng là nơi tập trung bộ máy quản lý và điều hành của địa phương trong nhiều năm. Khi không gian phát triển của TP.HCM được mở rộng và mô hình đô thị đa trung tâm dần hình thành, vai trò của công trình này được đặt lại trong một bối cảnh mới.

Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ.

Theo định hướng, tòa nhà được chuyển đổi thành không gian phục vụ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp - nhà khoa học và các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khoa học công nghệ.

Việc tái định vị này phản ánh quá trình chuyển dịch từ mô hình quản lý - điều hành sang mô hình kiến tạo phát triển dựa trên tri thức và công nghệ; là giải pháp giúp “kích hoạt sớm” Đề án Đô thị Khoa học Công nghệ phía Bắc TP.HCM.

Tòa nhà Khoa học Công nghệ sẽ là nơi đặt các không gian làm việc chung, trung tâm điều phối, kết nối hệ sinh thái, qua đó tạo “điểm neo” cho các dự án thành phần khác.

Với quy mô lớn, hạ tầng kỹ thuật đã hoàn chỉnh và nằm trong khu vực Thành phố mới Bình Dương cũ, công trình có thể nhanh chóng được cải tạo để đưa vào sử dụng cho các hoạt động khoa học công nghệ.

Tại họp báo, các đơn vị liên quan cho biết mô hình hợp tác công - tư sẽ được nghiên cứu áp dụng trong quá trình cải tạo và vận hành Tòa nhà Khoa học Công nghệ, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và bảo đảm chuẩn mực vận hành.

Họp báo công bố Đề án Đô thị Khoa học Công nghệ phía Bắc TP.HCM.

Tòa nhà Khoa học Công nghệ sẽ không hoạt động đơn lẻ mà đóng vai trò hạt nhân, kết nối trong tổng thể Đô thị Khoa học Công nghệ phía Bắc TP.HCM.

Từ đây, các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, khởi nghiệp và xúc tiến thương mại có thể được kết nối với các không gian khác như Saigon Innovation Campus, Khu Công nghệ số tập trung Bình Dương, WTC Tower hay Trung tâm triển lãm WTC Expo.

Việc đưa Trung tâm hành chính Bình Dương (cũ) vào vai trò mới cũng được kỳ vọng tạo tác động lan tỏa đến không gian đô thị khu vực phía Bắc TP.HCM.

Khi các hoạt động khoa học công nghệ được kích hoạt, nhu cầu về nhà ở, dịch vụ, giáo dục và hạ tầng xã hội xung quanh sẽ gia tăng theo hướng chất lượng cao. Góp phần thúc đẩy tái cấu trúc đô thị, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng đã được đầu tư, tạo thêm dư địa phát triển.