Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sức nóng hạ tầng
Sức nóng hạ tầng
xem chi tiết

Soi độ khủng của KĐT thể thao Olympic lớn nhất lịch sử của Vingroup: Vượt mặt loạt sân vận động lớn bậc nhất thế giới

07-01-2026 - 07:16 AM | Bất động sản

Lớn gấp hàng chục lần các Olympic Park quốc tế, có sân vận động top thế giới và dân số ngang một thành phố Mỹ, khu đô thị thể thao Olympic của Vingroup đang đặt Việt Nam trước một mô hình phát triển đô thị chưa có nhiều tiền lệ.

Soi độ khủng khu đô thị lớn nhất lịch sử của Vingroup: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản cũng ngước nhìn - Ảnh 1.

Mới đây, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội phối hợp Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và UBND xã Thượng Phúc công bố Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic tỷ lệ 1/2.000, với quy mô gần 9.200 ha, gồm 4 phân khu A–B–C–D, định hướng phát triển đô thị gắn với thể thao và dịch vụ.

Soi độ khủng khu đô thị lớn nhất lịch sử của Vingroup: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản cũng ngước nhìn - Ảnh 2.

Với quy mô này nếu so với các khu đô thị thể thao thì siêu dự án của Vingroup là một dự án hàng đầu thế giới. Ngay cả các biểu tượng tại Anh như Queen Elizabeth Olympic Park (226 ha), tại Trung Quốc như Olympic Green (khoảng 1.135 ha), hay Dubai Sports City (~460 ha, UAE) cũng chỉ tương đương 1/40–1/8 quy mô khu đô thị Olympic này. Ảnh: Queen Elizabeth Olympic Park tại Anh (Wikipedia)

Soi độ khủng khu đô thị lớn nhất lịch sử của Vingroup: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản cũng ngước nhìn - Ảnh 3.

Điểm khác biệt nằm ở mô hình phát triển. Thay vì xây các công trình thể thao để phục vụ một kỳ đại hội như thường lệ, dự án này xây dựng cả một đô thị xoay quanh thể thao, lấy thể thao làm trục phát triển dài hạn.

Soi độ khủng khu đô thị lớn nhất lịch sử của Vingroup: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản cũng ngước nhìn - Ảnh 4.

Đáng chú ý, sân vận động Trống Đồng là điểm nhấn trung tâm với sức chứa 135.000 chỗ (gấp hơn 3 lần sân Mỹ Đình), đặt tại phân khu B. Đây là phân khu có diện tích lớn nhất toàn dự án, nơi tập trung các hoạt động chính của khu đô thị.

Soi độ khủng khu đô thị lớn nhất lịch sử của Vingroup: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản cũng ngước nhìn - Ảnh 5.

Chính quy mô này đưa sân Trống Đồng vượt qua hai sân vận động hiện đang dẫn đầu về sức chứa là Narendra Modi Stadium (132.000 chỗ, Ấn Độ) và Rungrado 1st of May Stadium (khoảng 114.000 chỗ ngồi, Triều Tiên), qua đó được xếp vào nhóm sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới khi hoàn thành. Ảnh: Bên trong sân Narendra Modi (Wikipedia)

Soi độ khủng khu đô thị lớn nhất lịch sử của Vingroup: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản cũng ngước nhìn - Ảnh 6.

Hơn nữa, khu đô thị Olympic còn được quy hoạch với dân số 750.000 người, tương đương một thành phố nổi tiếng như Seattle (khoảng 750.000 người), gần bằng San Francisco (khoảng 815.000 người). Trong khi đó, phần lớn Olympic Park trên thế giới chỉ là khu chức năng, không phát triển cộng đồng dân cư thường trú quy mô lớn.

Soi độ khủng khu đô thị lớn nhất lịch sử của Vingroup: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản cũng ngước nhìn - Ảnh 7.

Ngoài ra, tổng mức đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng cũng đặt dự án vào nhóm đại dự án có quy mô vốn rất lớn. Tuy nhiên, khi quy đổi theo diện tích, mức đầu tư bình quân chỉ khoảng 100 tỷ đồng/ha, vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều tổ hợp thể thao – đô thị trên thế giới.

Soi độ khủng khu đô thị lớn nhất lịch sử của Vingroup: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản cũng ngước nhìn - Ảnh 8.

Điển hình tại Anh, tổ hợp Queen Elizabeth Olympic Park khoảng 226 ha với tổng vốn ước tính gần 14 tỷ USD, tương đương khoảng 1.400–1.500 tỷ đồng/ha. Điều này cho thấy dự án Olympic của Vingroup chọn chiến lược mở rộng không gian, chấp nhận chu kỳ phát triển dài, thay vì nén vốn trên diện tích nhỏ. Ảnh: Wikipedia

Soi độ khủng khu đô thị lớn nhất lịch sử của Vingroup: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản cũng ngước nhìn - Ảnh 9.

Bên cạnh đó, các phân khu còn lại (A, C, D) của khu đô thị thể thao Olympic còn tích hợp nhà ở, khách sạn, trung tâm hội nghị, triển lãm, công viên và khu giải trí, tạo điều kiện cho các sự kiện quy mô vừa và nhỏ diễn ra liên tục quanh năm..

Soi độ khủng khu đô thị lớn nhất lịch sử của Vingroup: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản cũng ngước nhìn - Ảnh 10.

Dù vậy, thực tế quốc tế cho thấy nhiều Olympic Park gặp khó trong giai đoạn hậu đại hội. Tại Nhật, sau Tokyo 2020, các công trình phải điều chỉnh công năng để tăng hiệu quả khai thác. Còn tại Trung Quốc, nhiều khu Olympic sau Bắc Kinh 2008 chủ yếu vận hành như công viên, với hiệu suất kinh tế hạn chế. Ảnh: Sân vận động Tổ Chim thuộc khu Olympic Green tại Trung Quốc (Wikipedia)

Soi độ khủng khu đô thị lớn nhất lịch sử của Vingroup: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản cũng ngước nhìn - Ảnh 11.

Vì thế, bên cạnh những công trình “khủng”, khu đô thị thể thao Olympic còn đòi hỏi một chiến lược vận hành đủ bền bỉ để chuyển quy mô thành hiệu quả thực tế.

 Cảnh đối lập của 2 dự án có tiền sử dụng đất lớn nhất TP.HCM: Vinhomes đóng 27.000 tỷ và triển khai thần tốc, Lotte chưa thi công

Bài và ảnh: Huy Nguyễn

An ninh Tiền tệ

Sự kiện: Sức nóng hạ tầng

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
MIK Group: Hơn một thập kỷ kiến tạo cộng đồng thịnh vượng, bùng nổ thanh khoản 2025 và sẵn sàng cho “kỷ nguyên vươn mình”

MIK Group: Hơn một thập kỷ kiến tạo cộng đồng thịnh vượng, bùng nổ thanh khoản 2025 và sẵn sàng cho “kỷ nguyên vươn mình” Nổi bật

Đất nền các tỉnh “kẹt” sóng, bất động sản ven đô Hà Nội phân hoá mạnh

Đất nền các tỉnh “kẹt” sóng, bất động sản ven đô Hà Nội phân hoá mạnh Nổi bật

Từ hôm nay, tiền đặt cọc đấu giá đất tăng lên mức tối đa 50%

Từ hôm nay, tiền đặt cọc đấu giá đất tăng lên mức tối đa 50%

21:51 , 06/01/2026
Phú Quốc: Từ hòn đảo biệt lập đến đô thị mang tầm vóc toàn cầu

Phú Quốc: Từ hòn đảo biệt lập đến đô thị mang tầm vóc toàn cầu

19:30 , 06/01/2026
Chưa đầy 10 ngày nữa, TP.HCM sẽ khởi công, động thổ 4 dự án gần 240.000 tỷ đồng

Chưa đầy 10 ngày nữa, TP.HCM sẽ khởi công, động thổ 4 dự án gần 240.000 tỷ đồng

16:28 , 06/01/2026
Hà Nội công bố danh sách 39 dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030

Hà Nội công bố danh sách 39 dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030

16:08 , 06/01/2026

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên