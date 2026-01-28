Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Điều chỉnh quy hoạch, Đà Nẵng định hướng lấn biển 1.500ha để phát triển đô thị

28-01-2026 - 07:13 AM | Bất động sản

Giai đoạn 2026-2030, Đà Nẵng dự kiến đưa vào sử dụng khoảng 1.500ha đất lấn biển, tập trung tại phường Thanh Khê. Trong đó, có 600ha đất rừng phòng hộ; đất ở đô thị 300ha; 150ha đất thương mại, dịch vụ; đất công trình giao thông 270ha và 180ha đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng.

UBND thành phố Đà Nẵng đang lấy ý kiến dự thảo điều chỉnh quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong dự thảo có phương hướng lấn biển và sử dụng mặt nước ven biển.

Theo thuyết trình, Đà Nẵng định hướng sử dụng đất lấn biển gắn với các trục phát triển ven biển từ phường Liên Chiểu đến xã Núi Thành. Đây là các hành lang kinh tế biển có vai trò kết nối vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Khu vực vịnh Đà Nẵng nơi quy hoạch sẽ lấn biển.

Trong đó, khu vực Vịnh Đà Nẵng (Liên Chiểu - Thanh Khê - Hải Châu - Sơn Trà) sẽ phát triển hệ thống cảng, logistics Liên Chiểu, các trung tâm dịch vụ thương mại, công cộng ven biển và chuỗi không gian công cộng liên tục. Khu vực Ven biển Mỹ Khê - Non Nước - Điện Ngọc sẽ được Đà Nẵng định hướng phát triển đô thị du lịch chất lượng cao, kết hợp nghỉ dưỡng biển và không gian cảnh quan đặc trưng.

Đối với dải ven biển Hội An - Cửa Đại - Cù Lao Chàm ưu tiên du lịch sinh thái biển - đảo, bảo tồn hệ sinh thái và giảm thiểu các công trình lấn biển quy mô lớn.

Trong khi đó, khu vực Tam Kỳ - Núi Thành sẽ là không gian cảng, công nghiệp sạch gắn với Khu kinh tế mở Chu Lai, kết hợp đô thị, dịch vụ hậu cần.

Tổng diện tích đất có khả năng lấn biển (kể cả các dự án đang chuẩn bị đầu tư) ước 1.200-1.500ha. Trong đó, 35-40% diện tích sẽ dành cho du lịch - dịch vụ; 20-25% cho hạ tầng công cộng, quảng trường, công viên biển; 25-30% cho thương mại, đô thị ven biển; 10% dự phòng cho hạ tầng cảng, logistics và các dự án công ích.

TP Đà Nẵng cũng đưa ra kế hoạch giai đoạn 2026-2030, dự kiến đưa vào sử dụng khoảng 1.500ha đất lấn biển, tập trung tại phường Thanh Khê. Trong đó, 600ha đất rừng phòng hộ; đất ở đô thị 300ha; 150ha đất thương mại, dịch vụ; đất công trình giao thông 270ha và 180ha đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, quy hoạch này phù hợp với định hướng phát triển đô thị biển, kinh tế biển và du lịch chất lượng cao. Đồng thời, quy hoạch này cũng bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng không gian sống đô thị ven biển.

Nguyễn Thành

Tiền Phong

