Hà Nội sẽ xây 5 KĐT mới 4 triệu tỷ đồng, quy mô 49.700 ha tại Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm và Hòa Lạc

Trong bản báo cáo về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đã công bố nhiều định hướng quan trọng cho không gian phát triển đô thị.

Đáng chú ý, trong danh mục các dự án chiến lược giai đoạn 2026 - 2035, Thành phố dự kiến hình thành 5 khu đô thị mới quy mô lớn, với tổng mức đầu tư khoảng 4 triệu tỷ đồng, tổng diện tích khoảng 49.700 ha.

Ở khu vực Vành đai 4 sẽ hình thành 2 khu đô thị với quy mô 20.000ha, tổng mức đầu tư 2 triệu tỷ đồng.

Theo Báo Đầu tư, đầu tiên là khu đô thị hai bên Vành đai 4 (phía Nam), có quy mô 10.000 ha và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1 triệu tỷ đồng. Khu đô thị này được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp, trong đó đất ở chiếm khoảng 55%, phần còn lại dành cho cây xanh, hạ tầng xã hội, công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật. Cơ cấu nhà ở được tổ chức với 80% là nhà thấp tầng và 20% là chung cư cao từ 21 - 30 tầng.

Tiếp theo là khu đô thị hai bên Vành đai 4 (phía Tây), cũng có diện tích 10.000 ha và tổng mức đầu tư khoảng 1 triệu tỷ đồng. So với phía Nam, khu vực này có tỷ lệ nhà ở cao tầng cao hơn, chiếm khoảng 40%, phần còn lại là nhà ở thấp tầng.

Khu đô thị thứ ba nằm tại phía Bắc Hà Nội (Mê Linh – Đông Anh), với quy mô khoảng 9.000 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 800.000 tỷ đồng. Tỷ lệ phân bổ giữa nhà ở cao tầng và thấp tầng tại đây tương tự khu đô thị hai bên Vành đai 4 phía Tây.

Tiếp đó là khu đô thị phía Đông (Gia Lâm), có quy mô khoảng 8.000 ha và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 800.000 tỷ đồng. Khu vực này cũng được tổ chức theo tỷ lệ 40% nhà ở cao tầng và 60% nhà ở thấp tầng.

Cuối cùng là khu đô thị phía Tây (Hòa Lạc) - dự án có quy mô nhỏ nhất trong 5 khu, với 4.700 ha và tổng mức đầu tư khoảng 470.000 tỷ đồng. Cơ cấu nhà ở tại đây tiếp tục duy trì tỷ lệ 40% cao tầng - 60% thấp tầng.

Bên cạnh đó, Hà Nội vẫn xác định 2026-2035 là giai đoạn tập trung đầu tư hạ tầng, dự kiến tổng vốn chiếm gần 44% GRDP. Thành phố đã lên danh sách 14 dự án hạ tầng chiến lược. Đường sắt đô thị là hạng mục cần nhiều vốn đầu tư nhất với khoảng 1,5 triệu tỷ đồng cho 14 tuyến, tổng chiều dài xấp xỉ 1.000 km. Tiếp sau đó là trục đại lộ cảnh quan sông Hồng khoảng 855.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, danh mục hạ tầng chiến lược của Hà Nội còn có Vành đai 4,5; Vành đai 5, các quốc lộ (1A, 21A, 32), cầu qua sông Hồng, cầu qua sông Đà...