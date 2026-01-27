Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bé gái 9 tuổi trong vụ cháy căn hộ Chung cư Ehome S tử vong thương tâm

27-01-2026 - 14:13 PM | Bất động sản

Các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng do bị ngưng tim kéo dài khiến tổn thương quá nặng, bé đã không qua khỏi.

Ngày 27-1, nguồn tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết bé L.N.L.D. (9 tuổi) đã không qua khỏi sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại chung cư Ehome S (phường Long Trường, TPHCM).

Bé gái 9 tuổi tử vong trong vụ cháy căn hộ chung cư Ehome S tại TPHCM - Ảnh 1.

Căn hộ bị cháy thuộc tầng 5, Chung cư Ehome S

Trước đó, ngày 24-1, bé D. được bệnh viện tuyến dưới chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng trong tình trạng bỏng lửa nặng, suy hô hấp nghiêm trọng. Bệnh nhi bị ngưng tim do thiếu oxy não kéo dài, phải thở máy và điều trị tích cực. Tuy nhiên, do tổn thương quá nặng, bé đã không qua khỏi.

Liên quan vụ hoả hoạn, người mẹ là chị N.T.L. (32 tuổi) hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng rất xấu. Dù tim còn đập nhưng chức năng não đã không còn.

Nạn nhân còn lại là bé gái 6 tuổi, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Thời điểm nhập viện, bé bị bỏng khoảng 35% cơ thể, sốc giảm thể tích và suy hô hấp nặng. Các bác sĩ đang lọc máu, thở máy và theo dõi sát diễn biến sức khỏe của bệnh nhi.

Trước đó, rạng sáng 24-1, một căn hộ tại chung cư Ehome S bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến 3 mẹ con chị N.T.L. mắc kẹt bên trong. Cư dân cùng bảo vệ chung cư đã phá cửa đưa các nạn nhân ra ngoài, tuy nhiên người mẹ và một bé gái đã ngưng tim, phải sơ cứu tại chỗ trước khi chuyển đến bệnh viện


Hải Yến

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Cuộc cách mạng" đô thị chưa từng có: Lộ trình di dời hơn 860.000 người dân nội đô Hà Nội ra Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc...

"Cuộc cách mạng" đô thị chưa từng có: Lộ trình di dời hơn 860.000 người dân nội đô Hà Nội ra Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc... Nổi bật

Cổ phiếu VCG và ACV cùng "rơi tự do", điều gì đang xảy ra?

Cổ phiếu VCG và ACV cùng "rơi tự do", điều gì đang xảy ra? Nổi bật

Hà Nội phê duyệt 2 dự án đường trục quan trọng

Hà Nội phê duyệt 2 dự án đường trục quan trọng

12:47 , 27/01/2026
Ba bến du thuyền Hồ Tây nằm ở vị trí nào?

Ba bến du thuyền Hồ Tây nằm ở vị trí nào?

12:19 , 27/01/2026
Nóng: Hà Nội muốn di dời hơn 860.000 dân nội thành để tái cấu trúc đô thị

Nóng: Hà Nội muốn di dời hơn 860.000 dân nội thành để tái cấu trúc đô thị

12:04 , 27/01/2026
Cập nhật lợi nhuận DN bất động sản 27/1: Lộ diện ông lớn dẫn đầu thị trường, doanh thu bứt phá 4.500%, VRE lập kỷ lục... trong khi nhiều doanh nghiệp lao dốc sâu

Cập nhật lợi nhuận DN bất động sản 27/1: Lộ diện ông lớn dẫn đầu thị trường, doanh thu bứt phá 4.500%, VRE lập kỷ lục... trong khi nhiều doanh nghiệp lao dốc sâu

11:46 , 27/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên