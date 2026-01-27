Cập nhật lợi nhuận DN bất động sản 27/1: Lộ diện ông lớn dẫn đầu thị trường, doanh thu bứt phá 4.500%, VRE lập kỷ lục... trong khi nhiều doanh nghiệp lao dốc sâu

Bức tranh lợi nhuận quý IV/2025 và cả năm 2025 của nhóm doanh nghiệp bất động sản cho thấy sự phân hóa rõ nét, khi nhiều doanh nghiệp bứt tốc mạnh mẽ, song không ít đơn vị ghi nhận mức sụt giảm sâu so với cùng kỳ. Đáng chú ý, nhóm bất động sản thương mại, nhà ở và khu công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực chính cho tăng trưởng toàn ngành.

Tính đến hiện tại, Sunshine Group (KSF) dẫn đầu về quy mô lợi nhuận toàn ngành. Doanh nghiệp báo lãi trước thuế quý IV/2025 lên tới 9.177 tỷ đồng, tăng gần 4.500% so với mức 205 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2025, Sunshine Group đạt lợi nhuận kỷ lục 11.200 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần năm 2024 (974 tỷ đồng), trở thành doanh nghiệp có mức tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm bất động sản.

Sự bứt tốc này đến từ doanh thu thuần tăng mạnh, biên lợi nhuận cải thiện và tiến độ ghi nhận kết quả kinh doanh được đẩy nhanh tại nhiều dự án đã hoàn thiện pháp lý, đủ điều kiện bàn giao.

Song song với đà tăng lợi nhuận, quy mô tài sản của Sunshine Group cũng ghi nhận bước nhảy vọt. Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất đạt gần 120.000 tỷ đồng, tăng gần 6 lần so hồi đầu năm. Cơ cấu tài sản tập trung chủ yếu vào các dự án bất động sản trọng điểm, quỹ đất đã hoàn thiện pháp lý, các khoản đầu tư dài hạn và tài sản xây dựng dở dang tại các khu đô thị quy mô lớn.

Một doanh nghiệp khác cũng ghi nhận mức lãi cao kỷ lục là Vincom Retail (VRE). Lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 đạt 3.341 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ. Lũy kế năm 2025, VRE đạt 8.083 tỷ đồng, tăng 57% so với năm 2024 và là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp niêm yết năm 2017.

Kết quả tích cực này chủ yếu đến từ việc cải thiện tỷ lệ lấp đầy và giá thuê trên toàn hệ thống, cùng đóng góp của các trung tâm thương mại mới đi vào hoạt động. Vincom Retail cho biết, nếu loại trừ lợi nhuận từ chuyển nhượng Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, lợi nhuận sau thuế vẫn vượt hơn 5% kế hoạch năm.

Theo báo cáo tổng kết, DIC Corp (DIG) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 đạt 550 tỷ đồng, tăng 205% so với cùng kỳ. Doanh thu quý đạt 2.835 tỷ đồng, tăng 1.021%, chủ yếu đến từ việc chuyển nhượng thành công một phần dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước.

Lũy kế cả năm 2025, DIG đạt 4.241 tỷ đồng doanh thu và 826 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt gấp 3,3 lần và 5,2 lần so với kết quả năm 2024.

Ngoài thương vụ Đại Phước, trong quý III/2025, DIG cũng chuyển nhượng dự án khu nhà ở Lam Hạ Center Point tại phường Lam Hạ, TP Phủ Lý (cũ), tỉnh Hà Nam (nay là phường Hà Nam 1, tỉnh Ninh Bình), với doanh thu hơn 1.300 tỷ đồng. Giao dịch này giúp lợi nhuận trước thuế quý III/2025 đạt 258 tỷ đồng, đảo chiều mạnh so với mức lỗ 6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước và đóng góp đáng kể vào kết quả cả năm.

Ở nhóm bất động sản khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng ổn định. Sonadezi Long Bình (SZB) đạt 123 tỷ đồng lợi nhuận quý IV/2025, tăng 313% so với cùng kỳ; lũy kế năm đạt 249 tỷ đồng, tăng 3%. Sonadezi Châu Đức (SZC) báo lãi 143 tỷ đồng quý IV, tăng 55%; cả năm đạt 444 tỷ đồng, tăng 18%. Sonadezi Giang Điền (SZG) dù giảm nhẹ 3% trong quý IV (64 tỷ đồng) nhưng cả năm vẫn đạt 294 tỷ đồng, tăng 28%. Tín Nghĩa IP (TIP) ghi nhận 120 tỷ đồng quý IV, tăng 36%; lũy kế năm đạt 268 tỷ đồng, tăng 16%.

Đáng chú ý, Hodeco (HDC) tạo bất ngờ lớn khi lợi nhuận quý IV/2025 đạt 56 tỷ đồng, tăng 653% so với cùng kỳ; lũy kế năm đạt 813 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần năm 2024 (90 tỷ đồng), phản ánh bước ngoặt mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh.

Ngược lại, một số doanh nghiệp ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt. VEFAC (VEF) lỗ 25 tỷ đồng trong quý IV/2025, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 546 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ các khoản ghi nhận lớn trong các quý trước, lũy kế năm 2025 của VEF vẫn đạt 19.270 tỷ đồng, gấp hơn 15 lần năm 2024.

Idico Conac (ICN) cũng ghi nhận lợi nhuận quý IV đi lùi với 20 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ; cả năm đạt 203 tỷ đồng, giảm 33%. D2D và Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA) lần lượt giảm 92% và 77% lợi nhuận quý IV so với cùng kỳ.



