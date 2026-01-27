Hà Nội áp dụng mức bồi thường đất cao gấp đôi quy định với các dự án lớn, quan trọng

Chủ tọa điều hành kỳ họp. Ảnh: Viết Thành

Nghị quyết này quy định việc thực hiện khoản 4 Điều 7 Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11-12-2025 của Quốc hội đối với các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258/2025/QH15 (sau đây gọi tắt là Dự án).

Đối tượng áp dụng là UBND cấp xã; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; người có đất thu hồi và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thu hồi; các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội (được HĐND thành phố thông qua danh mục các dự án sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố).

Về tiêu chí để thực hiện nghị quyết phải thuộc các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội; thuộc phạm vi ranh giới thu hồi đất để thực hiện các dự án quy định tại khoản 1 Điều này; chỉ áp dụng đối với các dự án mới bắt đầu thực hiện công tác giải phóng mặt bằng sau ngày Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội có hiệu lực thi hành.

Cụ thể, mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất:

Đối với dự án quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258/2025/QH15: mức bồi thường về đất bằng 2 lần so với mức quy định.

Đối với dự án quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258/2025/QH15: Mức bồi thường về đất bằng 1,5 lần so với mức quy định.

Mức bồi thường về tài sản, chi phí đầu tư vào đất, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất bằng 1 lần so với mức quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu trình bày tờ trình. Ảnh: Viết Thành

Trước đó, theo Tờ trình của UBND thành phố do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu trình bày, việc nâng mức bồi thường về đất đối với các dự án bên cạnh những yếu tố tích cực (như: tạo được sự đồng thuận của người dân, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng công trình,…) thì sẽ ảnh hưởng đến ngân sách Nhà nước cho công tác giải phóng mặt bằng, việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (do chi phí giải phóng mặt bằng mà nhà đầu tư ứng trước sẽ được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp); gây ra sự bất bình đẳng của các hộ bị thu hồi đất tại các dự án liền kề không thuộc đối tượng áp dụng Nghị quyết số 258/2025/QH15 và gián tiếp tác động đến giá bất động sản trong khu vực.

Tuy nhiên, để đảm bảo việc triển khai các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô theo đúng quy định của Nghị quyết số 258/2025/QH15 thì việc quy định mức bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai các dự án lớn, quan trọng là phải thực hiện và cần đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố xây dựng mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất triển khai các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô như nghị quyết trên.

Kinh phí bảo đảm thực hiện quy định tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể, đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công: Theo quy định của pháp luật, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nằm trong tổng mức đầu tư của Dự án. Do vậy, trên cơ sở các dự án đầu tư công được phê duyệt và nhu cầu vốn đầu tư của dự án, UBND thành phố sẽ cân đối nguồn lực để bố trí vốn cho các dự án theo đúng pháp luật đầu tư công, pháp luật ngân sách, đảm bảo tiến độ thực hiện.

Đối với các Dự án BT, dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách: Chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án sẽ thực hiện từ nguồn vốn của nhà đầu tư. Nhà đầu tư ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được ngân sách nhà nước hoàn trả bằng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, hoặc được thanh toán từ Quỹ đất thanh toán của dự án (đối với các Dự án theo hình thức BT).

Do vậy, trong năm 2026, thành phố sẽ chưa phải cân đối ngay nguồn lực từ ngân sách để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các Dự án nêu trên.