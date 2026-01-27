TPHCM tăng tốc phát triển nhà ở xã hội: “Siết” tiến độ dự án

Thúc dự án chậm triển khai

Thời gian qua, Sở Xây dựng TPHCM đã tổ chức nhiều cuộc làm việc với chủ đầu tư (CĐT) từng dự án NOXH để tháo gỡ vướng mắc. Có những dự án “rối” pháp lý đã được tập trung xử lý, chẳng hạn như dự án NOXH tại khu đất lô CT6, thuộc khu tái định cư 38ha, phường Đông Hưng Thuận. Dự án này có quy mô 12 tầng, 540 căn hộ do Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV làm chủ đầu tư. Được chấp thuận đầu tư từ năm 2011, nhưng do vướng mắc nhiều thủ tục pháp lý nên dự án chậm tiến độ. CĐT chỉ làm được hạ tầng nhưng không xây dựng chung cư.

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, để có cơ sở công bố thông tin dự án nói trên được xác định đầu tư xây dựng NOXH và công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh theo quy định, sở đã hướng dẫn Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV làm thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư; đánh giá lại mục tiêu tái định cư, hay điều chỉnh sang NOXH; Sở NN-MT có ý kiến về việc điều chỉnh mục tiêu tái định cư thành NOXH đối với các văn bản trước đây; tính toán hoàn trả lại chi phí thực tế mà CĐT đã thực hiện; rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trình thành phố phê duyệt… Với các cơ chế cởi mở và quyết tâm thực hiện, dự án NOXH tại khu đất lô CT6, thuộc khu tái định cư 38ha, phường Đông Hưng Thuận được kỳ vọng sớm khởi động lại.

Nhằm mở rộng thêm nguồn cung NOXH, Sở Xây dựng TPHCM đã công bố 8 khu đất trên địa bàn TPHCM được quy hoạch làm NOXH để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện. Tổng diện tích 8 lô đất là 9,48ha với tổng số căn nhà dự kiến triển khai là 6.157 căn, góp phần đáng kể đáp ứng nhà ở cho công nhân, người lao động có nhu cầu.

Phạt nặng chủ đầu tư rề rà

Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển NOXH, có thể xem là “chìa khóa” giúp TPHCM tăng tốc phát triển NOXH. Ông Phạm Minh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết, nhằm tăng cường kỷ cương pháp luật, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển NOXH được Chính phủ chỉ đạo, Sở Xây dựng sẽ tham mưu trình thành phố ban hành một số biện pháp chế tài đối với CĐT dự án NOXH không tích cực triển khai.

Tại hội nghị tuyên truyền, phổ biến thực hiện Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội diễn ra mới đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, TPHCM mong muốn các doanh nghiệp được lựa chọn thực hiện dự án NOXH tập trung nguồn lực, đổi mới công nghệ nhằm rút ngắn thời gian thi công. Qua đó, nhanh chóng hoàn thành dự án để công nhân, người lao động có nhu cầu sớm an cư lạc nghiệp.

Cụ thể, đối với các dự án nhà ở thương mại có bố trí quỹ đất dành để phát triển NOXH mà chậm triển khai, sẽ không xem xét giải quyết thủ tục về thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua đối với dự án nhà ở thương mại. Với các dự án đã hết tiến độ thực hiện mà chưa hoàn thành thủ tục cấp phép xây dựng NOXH trong dự án, cơ quan có thẩm quyền không xem xét cho gia hạn, đồng thời xem xét chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi quỹ đất và dự án NOXH. Đối với các dự án chưa hết tiến độ thực hiện nếu không hoàn tất thủ tục pháp lý để khởi công ngay trong quý 1-2026, đồng thời thời gian thực hiện dự án còn lại không đủ để thi công hoàn thành công trình như tiến độ, sẽ kiến nghị thu hồi dự án và quỹ đất để giao cho Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động thành phố… xây dựng NOXH cho các nhóm đối tượng có nhu cầu.

Liên quan đến kế hoạch quy hoạch phát triển NOXH, theo một lãnh đạo Sở QH-KT TPHCM, thành phố đã xác định rõ những động lực phát triển mới có tính đột phá, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn, trong đó có động lực từ phát triển NOXH. TPHCM tập trung rà soát các khu vực tiềm năng phát triển quỹ đất, ưu tiên bố trí NOXH, nhà ở công nhân gắn với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các trục giao thông công cộng. Đồng thời, đẩy nhanh phát triển các khu đô thị vệ tinh, khu vực có điều kiện phát triển mới theo định hướng xanh hơn - bền vững hơn - đáng sống hơn, gắn với mô hình đô thị đa trung tâm, kết nối giao thông thuận tiện.