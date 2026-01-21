Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin vui cho người mua nhà: Gần 1.000 căn nhà ở xã hội tại tỉnh giáp Hà Nội mở bán giá từ 12 triệu đồng/m2

21-01-2026 - 08:55 AM | Bất động sản

Bắc Ninh sắp mở bán gần 1.000 căn nhà ở xã hội tại 4 dự án, giá từ 12-18 triệu đồng/m2.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa công bố thông tin 4 dự án nhà ở xã hội chuẩn bị mở bán với tổng nguồn cung gần 1.000 căn.

Trong đó, mức giá cao nhất 18,6 triệu đồng/m2 thuộc về dự án nhà ở xã hội cạnh trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn, phường Bắc Giang. Dự án gồm một tòa nhà xã hội cao 12 tầng cung cấp 467 căn và một tòa nhà thương mại 15 tầng với 150 căn. Thời gian mở bán vào ngày 14/2.

Khu nhà xã hội Cát Tường Smart City của chủ đầu tư Tập đoàn bất động sản Lan Hưng, với giá bán dao động 15,6-16,3 triệu đồng/m2. Các căn hộ có diện tích 46-72 m2. Dự án gồm 9 tòa nhà với tổng 1.040 căn, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào cuối năm nay.

Trong tháng 2, doanh nghiệp này cũng nhận hồ sơ đăng ký khu nhà xã hội phục vụ khu công nghiệp tại phường Thuận Thành. Đợt 1 mở bán có hai tòa CT2 và CT3 trên tổng số 4 tòa, giá 12,4-12,9 triệu đồng/m2. Dự án dự kiến bàn giao vào cuối năm nay.

Khu nhà ở công nhân và thương mại, dịch vụ khu công nghiệp của liên danh HTTP - Văn Phú 1 có 226 căn hộ chuẩn bị mở bán đợt 1. Dự án có 7 tòa nhà xã hội và một khối nhà thương mại.

Bắc Ninh là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về kết quả phát triển nhà ở xã hội. Năm ngoái, tỉnh hoàn thành gần 20.000 căn nhà xã hội, chiếm khoảng 20% tổng nguồn cung cả nước.

Năm nay, tỉnh được giao chỉ tiêu 19.000 căn, cao hơn cả Hà Nội song tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thành trên 20.000 căn.

Thanh Phong

