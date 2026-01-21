Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM: Đẩy nhanh cấp sổ hồng cho dự án có số lượng nhà ở xã hội lớn

21-01-2026 - 08:53 AM | Bất động sản

Ngày 20-1, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án phát triển nhà ở thương mại.

Dự án Khu dân cư Nguyên Sơn, xã Bình Hưng. Ảnh: CĐT cung cấp

Tại buổi làm việc, tổ công tác đã xem xét cấp sổ hồng đối với 4 dự án gồm: dự án chung cư ở Tháp G6 và Tháp E2 xã Nhà Bè do Công ty TNHH bất động sản Nova Riverside làm chủ đầu tư (CĐT); dự án chung cư Ehomes Nam Sài Gòn, xã Bình Hưng do Công ty Cổ phần Bất động sản Nguyên Sơn làm CĐT; dự án khu nhà ở Dragon Village, phường Long Trường, do Công ty Cổ phần Bất động sản Dragon Village làm CĐT; dự án khu nhà ở Trường Lưu, phường Long Trường, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh làm CĐT.

Buổi làm việc của Tổ Công tác 1645. Ảnh: THANH HIỀN

Đối với dự án chung cư ở Tháp G6 và Tháp E2 xã Nhà Bè, theo báo cáo của Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM (VPĐKĐĐ), chung cư Lô G cao 25 tầng, 2 hầm gồm 6 khối tháp (tháp G1 đến G6), tổng 1.633 căn hộ và 71 căn thương mại dịch vụ, 690 căn Officetel; Chung cư Lô E cao 21 tầng, 2 hầm gồm 2 khối tháp (tháp E1 + E2), có tổng 610 căn hộ, 41 căn thương mại dịch vụ và 184 căn Officetel. Dự án này đã giải quyết cấp sổ hồng cho 1.415 căn hộ ở Tháp G1, G2, G3, G4, G5 và E1. Hiện nay, CĐT đề nghị cấp sổ hồng cho các hộ dân tại Tháp G6 gồm 690 căn văn phòng, 11 căn thương mại dịch vụ và cấp sổ hồng tại tháp E2 gồm 110 căn hộ, 184 căn văn phòng, 14 căn thương mại dịch vụ.

Sau khi lắng nghe các đơn vị thuộc tổ công tác báo cáo, ông Nguyễn Toàn Thắng đã thống nhất cấp sổ hồng sau khi CĐT hoàn thành hồ sơ về môi trường và một số hạng mục có liên quan.

Đối với dự án chung cư Ehomes Nam Sài Gòn, dự án có 1.678 căn hộ, trong đó có 282 căn bán thương mại, 1.396 căn nhà ở xã hội. Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, dự án này có số lượng nhà ở xã hội lớn, để giải quyết yêu cầu cấp thiết của người dân, ông yêu cầu các đơn vị có liên quan phải cố gắng thực hiện các thủ tục sớm nhất cho người mua nhà.

Đối với hai dự án còn lại, tổ công tác cũng đã thống nhất cấp sổ hồng.

Theo Thanh Hiền

Sài Gòn Giải Phóng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhận được một lá thư tay, vị đại gia này lập tức xuất 2.000 tỷ đồng cho bầu Đức vay không cần giấy nợ

Nhận được một lá thư tay, vị đại gia này lập tức xuất 2.000 tỷ đồng cho bầu Đức vay không cần giấy nợ Nổi bật

Việt Nam chuẩn bị xây hầm vượt sông Hồng hai tầng đầu tiên trong lịch sử với kỹ thuật phức tạp: Quy mô hơn 11 km, vốn đầu tư hơn 46.500 tỷ đồng

Việt Nam chuẩn bị xây hầm vượt sông Hồng hai tầng đầu tiên trong lịch sử với kỹ thuật phức tạp: Quy mô hơn 11 km, vốn đầu tư hơn 46.500 tỷ đồng Nổi bật

Mẹ chồng đòi sang tên căn nhà của tôi cho con gái bà, tôi dứt tình thì bà bù lu bù loa vì sợ mất cái "cây ATM"

Mẹ chồng đòi sang tên căn nhà của tôi cho con gái bà, tôi dứt tình thì bà bù lu bù loa vì sợ mất cái "cây ATM"

08:15 , 21/01/2026
Khi dòng tiền tìm về thiên nhiên: Utopia Villas & Resort và cơ hội đầu tư nghỉ dưỡng ven đô

Khi dòng tiền tìm về thiên nhiên: Utopia Villas & Resort và cơ hội đầu tư nghỉ dưỡng ven đô

08:00 , 21/01/2026
Ra mắt The Legend Shophouse tại Van Phuc City: Biểu tượng di sản bên sông Sài Gòn

Ra mắt The Legend Shophouse tại Van Phuc City: Biểu tượng di sản bên sông Sài Gòn

08:00 , 21/01/2026
Kodani Onsen Royal Village và cách hình thành mô hình second home cho gia đình nhiều thế hệ

Kodani Onsen Royal Village và cách hình thành mô hình second home cho gia đình nhiều thế hệ

08:00 , 21/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên