TPHCM: Đẩy nhanh cấp sổ hồng cho dự án có số lượng nhà ở xã hội lớn

Dự án Khu dân cư Nguyên Sơn, xã Bình Hưng. Ảnh: CĐT cung cấp

Tại buổi làm việc, tổ công tác đã xem xét cấp sổ hồng đối với 4 dự án gồm: dự án chung cư ở Tháp G6 và Tháp E2 xã Nhà Bè do Công ty TNHH bất động sản Nova Riverside làm chủ đầu tư (CĐT); dự án chung cư Ehomes Nam Sài Gòn, xã Bình Hưng do Công ty Cổ phần Bất động sản Nguyên Sơn làm CĐT; dự án khu nhà ở Dragon Village, phường Long Trường, do Công ty Cổ phần Bất động sản Dragon Village làm CĐT; dự án khu nhà ở Trường Lưu, phường Long Trường, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh làm CĐT.

Buổi làm việc của Tổ Công tác 1645. Ảnh: THANH HIỀN

Đối với dự án chung cư ở Tháp G6 và Tháp E2 xã Nhà Bè, theo báo cáo của Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM (VPĐKĐĐ), chung cư Lô G cao 25 tầng, 2 hầm gồm 6 khối tháp (tháp G1 đến G6), tổng 1.633 căn hộ và 71 căn thương mại dịch vụ, 690 căn Officetel; Chung cư Lô E cao 21 tầng, 2 hầm gồm 2 khối tháp (tháp E1 + E2), có tổng 610 căn hộ, 41 căn thương mại dịch vụ và 184 căn Officetel. Dự án này đã giải quyết cấp sổ hồng cho 1.415 căn hộ ở Tháp G1, G2, G3, G4, G5 và E1. Hiện nay, CĐT đề nghị cấp sổ hồng cho các hộ dân tại Tháp G6 gồm 690 căn văn phòng, 11 căn thương mại dịch vụ và cấp sổ hồng tại tháp E2 gồm 110 căn hộ, 184 căn văn phòng, 14 căn thương mại dịch vụ.

Sau khi lắng nghe các đơn vị thuộc tổ công tác báo cáo, ông Nguyễn Toàn Thắng đã thống nhất cấp sổ hồng sau khi CĐT hoàn thành hồ sơ về môi trường và một số hạng mục có liên quan.

Đối với dự án chung cư Ehomes Nam Sài Gòn, dự án có 1.678 căn hộ, trong đó có 282 căn bán thương mại, 1.396 căn nhà ở xã hội. Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, dự án này có số lượng nhà ở xã hội lớn, để giải quyết yêu cầu cấp thiết của người dân, ông yêu cầu các đơn vị có liên quan phải cố gắng thực hiện các thủ tục sớm nhất cho người mua nhà.

Đối với hai dự án còn lại, tổ công tác cũng đã thống nhất cấp sổ hồng.