Việt Nam chuẩn bị xây hầm vượt sông Hồng hai tầng đầu tiên trong lịch sử với kỹ thuật phức tạp: Quy mô hơn 11 km, vốn đầu tư hơn 46.500 tỷ đồng

20-01-2026 - 18:33 PM | Bất động sản

Hầm vượt sông Hồng trên tuyến Vành đai 2,5 có tổng mức đầu tư khoảng 46.534 tỷ đồng.

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội báo cáo thành phố một số dự án cầu, hầm qua sông Hồng trong quy hoạch, dự kiến chuẩn bị đầu tư trong năm 2026.

Đáng chú ý, đề xuất đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua sông Hồng trên tuyến Vành đai 2,5 với 2 đoạn tuyến, tổng mức đầu tư khoảng 46.534 tỷ đồng. Đây là công trình giao thông quy mô lớn, có quy mô và độ phức tạp kỹ thuật thuộc nhóm lớn nhất cả nước.

Dự án được chia thành hai đoạn tuyến chính ở phía Bắc và phía Nam, với tổng chiều dài hơn 11 km.

Ở phía Bắc, tuyến hầm bắt đầu từ khu vực đường Park Street thuộc khu đô thị Ciputra, kết nối tới Quốc lộ 5 (khu vực xã Vĩnh Thanh). Đoạn tuyến này dài khoảng 5,6 km, trong đó riêng phần hầm chính dài khoảng 3,5 km, gồm hai ống hầm có đường kính hơn 15 m, thiết kế hai tầng độc lập, bề rộng công trình lên tới 40 m.

Việt Nam chuẩn bị xây hầm vượt sông Hồng hai tầng đầu tiên trong lịch sử với kỹ thuật đặc biệt phức tạp: Quy mô hơn 11 km, vốn đầu tư hơn 46.500 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ở phía Bắc, tuyến hầm bắt đầu từ khu vực đường Park Street thuộc khu đô thị Ciputra, kết nối tới Quốc lộ 5 (khu vực xã Vĩnh Thanh). (Ảnh: Tiền Phong)

Về vị trí, hầm đường bộ được bố trí giữa cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân. Đây là khu vực đang chịu áp lực lớn về lưu lượng phương tiện qua sông Hồng mỗi ngày. Tổng vốn đầu tư dự kiến cho đoạn phía Bắc vào khoảng 21.930 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đoạn tuyến phía Nam - phần được xác định sẽ khởi động trước có điểm đầu tại nút giao Lĩnh Nam - Nguyễn Khoái và điểm cuối tại khu vực đường Lý Thánh Tông - Giáp Hải (Bát Tràng). Toàn tuyến dài khoảng 6 km, trong đó hầm chính dài 3,65 km, với cấu trúc tương tự đoạn phía Bắc. Tổng mức đầu tư riêng đoạn này ước khoảng 24.604 tỷ đồng và được kỳ vọng sẽ chính thức triển khai từ năm 2026.

Theo các chuyên gia quy hoạch và giao thông, việc xây dựng hầm vượt sông hai tầng không chỉ là giải pháp kỹ thuật nhằm gia tăng năng lực thông hành, mà còn mở ra hướng tiếp cận mới cho phát triển giao thông ngầm tại Hà Nội - nơi quỹ đất mặt ngày càng hạn hẹp.

Khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung một "trục ngầm chiến lược" bên cạnh các cây cầu quen thuộc như Vĩnh Tuy, Thanh Trì hay Chương Dương, qua đó tái cấu trúc mạnh mẽ mạng lưới kết nối hai bờ sông Hồng.

Với quy mô, vốn đầu tư và tầm ảnh hưởng dài hạn, hầm vượt sông Hồng hai tầng được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của hạ tầng Thủ đô, tạo lực đẩy quan trọng cho phát triển đô thị, kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực liên kết vùng trong nhiều thập kỷ tới.

Đề xuất xây dựng hầm đường bộ qua sông Hồng trên tuyến Vành đai 2,5 nằm trong chiến lược từng bước hoàn thiện trục giao thông Bắc - Nam của Thủ đô, đồng thời giải bài toán quá tải kéo dài nhiều năm tại các cây cầu hiện hữu bắc qua sông Hồng.

Theo quy hoạch, thành phố Hà Nội có tổng số 22 cây cầu, hầm vượt sông Hồng, trong đó, đã đầu tư xây dựng 9 cầu. Năm 2025, thành phố đang triển khai 7 cầu và dự kiến đầu tư trung hạn 6 cầu, ngoài ra cập nhật bổ sung quy hoạch 6 cầu.



