Kodani Onsen Royal Village và cách hình thành mô hình second home cho gia đình nhiều thế hệ

Trong xu hướng đó, second home dành cho gia đình nhiều thế hệ đang nổi lên như một lựa chọn mới của nhóm khách hàng trung – thượng lưu.

Second home không còn là tài sản "để trống"

Theo ghi nhận của thị trường, người mua second home hiện nay không còn tìm kiếm những bất động sản chỉ phục vụ vài kỳ nghỉ trong năm. Thay vào đó, tiêu chí được đặt ra là khả năng sử dụng quanh năm, đủ riêng tư để nghỉ ngơi dài ngày và đủ tiện nghi để trở thành không gian sống thứ hai, song hành cùng nhịp sống đô thị.

Sự thay đổi này phản ánh rõ sự dịch chuyển trong tư duy sở hữu. Second home không còn là khoản đầu tư mang tính trải nghiệm ngắn hạn, mà được xem như một phần mở rộng của đời sống thường nhật – nơi giúp tái tạo năng lượng, cân bằng sức khỏe và tinh thần sau những chu kỳ làm việc căng thẳng. Các dự án tích hợp yếu tố wellness, thiên nhiên và không gian sống biệt lập vì thế đang thu hút sự quan tâm lớn hơn từ nhóm khách hàng có yêu cầu cao về chất lượng sống.

Kodani đề cao sự an yên, tĩnh tại và chăm sóc thân – tâm- trí trọn vẹn

Lối sống Nhật Bản và bài toán sống chung của nhiều thế hệ

Trong bức tranh đó, Kodani Onsen Royal Village được phát triển theo định hướng mô hình second home gắn với chăm sóc sức khỏe, lấy cảm hứng từ lối sống Nhật Bản. Điểm nhấn của dự án là việc đưa trải nghiệm onsen về từng căn biệt thự, với nguồn khoáng nóng dẫn trực tiếp, cho phép cư dân sử dụng thường xuyên như một phần của sinh hoạt hằng ngày.

Cách tổ chức không gian tại Kodani hướng tới nhu cầu sử dụng của gia đình nhiều thế hệ – nhóm khách hàng đang ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong phân khúc second home cao cấp. Người lớn tuổi có điều kiện duy trì nhịp sống chậm, yên tĩnh và có lợi cho sức khỏe. Thế hệ trung niên tìm thấy không gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau áp lực công việc. Trong khi đó, trẻ nhỏ được tiếp cận môi trường sống gần gũi thiên nhiên, hạn chế tác động từ khói bụi và nhịp sống đô thị dày đặc.

Sự kết nối giữa các thế hệ không đến từ việc ở chung một không gian khép kín, mà từ việc cùng chia sẻ một nhịp sống, với những khoảng riêng được tôn trọng và những khoảnh khắc sinh hoạt chung có chất lượng.

100% Biệt thự có tầm nhìn hướng trọn đầm Sen Bạch Thủy

Giá trị sử dụng thực tế và khả năng tích lũy dài hạn

Từ góc nhìn đầu tư, các mô hình second home gắn với chăm sóc sức khỏe đang cho thấy lợi thế rõ rệt về khả năng vận hành dài hạn. Sản phẩm có thể khai thác quanh năm, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng và đáp ứng xu hướng wellness thường duy trì được sức hút ổn định hơn so với các mô hình nghỉ dưỡng thuần túy.

Bên cạnh đó, những dự án có định vị rõ ràng, quy mô vừa phải và mang tính khan hiếm thường có biên độ ổn định tốt hơn trong bối cảnh thị trường phân hóa. Khi nhu cầu nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe trở thành xu hướng dài hạn, các sản phẩm second home được phát triển bài bản cho gia đình nhiều thế hệ được kỳ vọng sẽ giữ được giá trị sử dụng và giá trị tài sản theo thời gian.

Trong bức tranh đó, Kodani Onsen Royal Village không chỉ được nhìn nhận như một điểm đến nghỉ dưỡng, mà như một mô hình không gian sống thứ hai, nơi an cư, trải nghiệm và tích lũy tài sản được đặt trên cùng một nền tảng giá trị bền vững.