Dựng 3 đảo giao thông tại nút Giải Phóng – Kim Đồng để tổ chức lại giao thông

21-01-2026 - 07:42 AM | Bất động sản

Ngày 10/2 tới, hầm chui tại nút giao Giải Phóng – Kim Đồng sẽ thông xe. Hiện Sở Xây dựng và CSGT Hà Nội đang tổ chức lại giao thông tại nút giao này.

Đến ngày 20/1, toàn bộ hàng rào thi công hầm chui tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng đã được thu dọn, hoàn trả mặt bằng.

Các phương tiện qua nút giao được đi thẳng theo 4 làn xe mỗi bên. Để giảm xung đột, ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, hiện CSGT và Sở Xây dựng đang khảo sát, xây dựng phương án tổ chức lại giao thông.

Theo phương án, hướng Giải Phóng vào nội thành và các dòng xe từ phố Kim Đồng về nút giao sẽ được lắp đặt đảo giao thông tại điểm giao cắt.

Với chiều đường Giải Phóng vào nội thành, các phương tiện được điều tiết đi thẳng qua nút giao.

Ở chiều Giải Phóng – Ngọc Hồi (hướng nội thành ra), các phương tiện rẽ trái sang phố Kim Đồng sẽ đi theo sự điều tiết của đèn tín hiệu và đảo giao thông.

Theo phương án, toàn bộ nút giao Giải Phóng – Kim Đồng sẽ bố trí 3 đảo giao thông nhằm phân chia hướng đi cho các dòng xe từ phía Ngọc Hồi và nội thành vào nút, cũng như các hướng rẽ sang phố Kim Đồng và ngược lại.

Để giảm lưu lượng xe vào khu vực trung tâm nút giao, các nhánh rẽ trái, rẽ phải trước khi vào nút theo các hướng Giải Phóng – Kim Đồng và Kim Đồng – Giải Phóng cũng được bố trí riêng.

Toàn cảnh nút giao Giải Phóng – Kim Đồng đã được hoàn trả mặt bằng, lực lượng chức năng đang tổ chức lại giao thông. Công trình hầm chui bên dưới sẽ được thông xe vào ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp âm lịch).

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (Ban Giao thông – chủ đầu tư) cho biết, dự án hầm chui Vành đai 2,5 qua nút giao Giải Phóng – Kim Đồng sẽ chính thức thông xe theo kế hoạch đã đề ra.

Theo Ban Giao thông, dự án hiện đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị thi công đang hoàn thiện những hạng mục cuối tại đường dẫn lên, xuống phía phố Định Công và dự kiến hoàn tất trong tháng 1.

Tại nút giao Giải Phóng – Kim Đồng, việc hoàn trả mặt bằng, thảm lại nhựa mặt đường đã hoàn tất và được bàn giao cho Sở Xây dựng để tổ chức lại giao thông .

Theo Anh Trọng

Tiền Phong

