Dựng 3 đảo giao thông tại nút Giải Phóng – Kim Đồng để tổ chức lại giao thông
Ngày 10/2 tới, hầm chui tại nút giao Giải Phóng – Kim Đồng sẽ thông xe. Hiện Sở Xây dựng và CSGT Hà Nội đang tổ chức lại giao thông tại nút giao này.
- 20-01-2026Việt Nam chuẩn bị xây hầm vượt sông Hồng hai tầng đầu tiên trong lịch sử với kỹ thuật phức tạp: Quy mô hơn 11 km, vốn đầu tư hơn 46.500 tỷ đồng
- 20-01-2026Cuộc chơi BĐS thay đổi: Hết thời "lướt sóng", thị trường cạnh tranh thực chất, dự án giá bán cao, thiếu pháp lý nguy cơ “đóng băng” giao dịch
- 20-01-2026DN cùng Tập đoàn Keppel làm dự án ở Thủ Đức dự kiến lợi nhuận 2026 đạt 2.000 tỷ đồng, sẽ tung 6.000 căn hộ, 1.000 căn biệt thự, nhà phố trong 2 năm tới
Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (Ban Giao thông – chủ đầu tư) cho biết, dự án hầm chui Vành đai 2,5 qua nút giao Giải Phóng – Kim Đồng sẽ chính thức thông xe theo kế hoạch đã đề ra.
Theo Ban Giao thông, dự án hiện đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị thi công đang hoàn thiện những hạng mục cuối tại đường dẫn lên, xuống phía phố Định Công và dự kiến hoàn tất trong tháng 1.
Tại nút giao Giải Phóng – Kim Đồng, việc hoàn trả mặt bằng, thảm lại nhựa mặt đường đã hoàn tất và được bàn giao cho Sở Xây dựng để tổ chức lại giao thông .
Tiền Phong