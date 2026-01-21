Chốt hạn thu phí không dừng 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, bộ chủ trì nhiều cuộc họp, thành lập các tổ công tác và trực tiếp kiểm tra hiện trường, nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai hệ thống thu phí không dừng, tại các dự án đầu tư công thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.Tuy nhiên, tiến độ vẫn chậm so với yêu cầu.

Tính đến ngày 13/1, mới có 3/5 dự án hoàn thành kiểm thử gồm: Mai Sơn - Quốc lộ (QL) 45, QL45 - Nghi Sơn và Phan Thiết - Dầu Giây; đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang kiểm thử; dự án Nghi Sơn - Diễn Châu chưa kiểm thử.

Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, ngoài một số nguyên nhân khách quan như bị cắt trộm cáp điện, cáp quang gây gián đoạn hệ thống, nguyên nhân chủ yếu vẫn xuất phát từ việc các chủ đầu tư chưa chỉ đạo quyết liệt, nhà thầu và các đơn vị liên quan phối hợp chưa chặt chẽ trong quá trình triển khai.

Để sớm đưa hệ thống vào vận hành, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường sắt hoàn thành lắp đặt biển báo điện tử VMS, thiết bị cân xe, cài đặt phần mềm và kiểm định hệ thống tại dự án Nghi Sơn - Diễn Châu trước ngày 25/1. Đối với hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử, Ban Quản lý dự án 7 phải hoàn thành lắp đặt và cài đặt phần mềm trước ngày 15/2.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45. Ảnh: Lộc Liên.

Sau khi kết thúc vận hành thử, các chủ đầu tư phải báo cáo kết quả đánh giá và đề xuất thời điểm thu phí chính thức để Cục Đường bộ tổng hợp, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định. Đồng thời, 2 Tổ công tác của Bộ Xây dựng được giao rút kinh nghiệm từ giai đoạn 2017-2020 để tham mưu kế hoạch triển khai thu phí đối với các dự án giai đoạn 2021-2025, bảo đảm có thể thu phí từ ngày 1/3 tới.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã phê duyệt Đề án thu phí hạ tầng đối với 5 tuyến cao tốc : Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây. Cục Đường bộ là đơn vị tổ chức thu phí sau khi đáp ứng các điều kiện theo Nghị định 130/2024.

Về mức phí, 4 tuyến cao tốc có 4 làn xe và làn dừng khẩn cấp không liên tục gồm: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu và Vĩnh Hảo - Phan Thiết sẽ áp dụng mức 900 đồng/km. Riêng tuyến Phan Thiết - Dầu Giây, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn cao tốc với làn dừng khẩn cấp liên tục, áp dụng mức phí 1.300 đồng/km.

Theo Bộ Xây dựng, 5 tuyến cao tốc này sẽ được khai thác trong thời hạn 7 năm kể từ ngày bắt đầu thu phí, theo phương thức cơ quan quản lý tài sản trực tiếp tổ chức khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.