Hơn 2 triệu tỷ đồng được "bơm" vào bất động sản, Bộ Xây dựng đề nghị xử lý dòng tiền đầu cơ bất động sản

21-01-2026 - 06:33 AM | Bất động sản

Dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản đạt 2 triệu tỷ đồng, Bộ Xây dựng đề nghị Ngân hàng Nhà nước thanh tra, xử lý dòng tiền đầu cơ bất động sản.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến 30/11/2025 dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản đạt 2 triệu tỷ đồng. Theo đó, trong năm 2025, dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản duy trì mức tăng đều theo các quý và ở hầu hết các hạng mục, từ 1,56 triệu tỷ đồng (I/2025) lên 2 triệu tỷ đồng (IV/2025). Trong đó, dư nợ tín dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án phát triển nhà ở đạt 628.654 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đối với các dự án văn phòng cho thuê đạt 61.817 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đối với các dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất đạt 123.104 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dư nợ tín dụng đối với các dự án khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng đạt 78.622 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đối với các dự án nhà hàng, khách sạn đạt 70.212 tỷ đồng.

Ngoài ra, dư nợ tín dụng đối với cho vay xây dựng, sửa chữa nhà để bán, cho thuê đạt 139.913 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đối với cho vay mua quyền sử dụng đất đạt 226.154 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đối với đầu tư kinh doanh bất động sản khác đạt 673.424 tỷ đồng.

Bộ này cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước, theo dõi chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản; chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống ngân hàng, chịu trách nhiệm về các dòng tín dụng không lành mạnh, không phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Bộ đề nghị kiên quyết thanh tra, xử lý những dòng tiền đi vào đầu cơ thị trường bất động sản.

Ngoài ra, Bộ kiến nghị Ngân hàng Nhà nước đôn đốc thúc đẩy giải ngân chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; đẩy mạnh giải ngân cho người trẻ dưới 35 tuổi. Phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện chia sẻ, kết nối, cung cấp các thông tin, dữ liệu lên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định.


PV

An ninh Tiền tệ

