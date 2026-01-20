Đồng Nai đưa 3 khu “đất vàng” ra đấu giá

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, ngày 11/2 tới đây, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với ba khu đất có quy mô lớn, do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện. Tổng giá khởi điểm của ba khu đất này lên tới hơn 14.448 tỷ đồng, được xem là một trong những đợt đấu giá đất có quy mô và giá trị lớn nhất tại địa phương trong thời gian gần đây.

Khu đất đầu tiên có diện tích khoảng 51,65 ha, nằm tại phường Trấn Biên, khu vực trung tâm của TP Biên Hòa cũ. Khu đất sở hữu vị trí được đánh giá là đắc địa khi tiếp giáp Xa lộ Hà Nội và sông Đồng Nai, hai trục không gian quan trọng của đô thị Biên Hòa. Tổng diện tích lập quy hoạch hơn 516.500 m², trong đó phần diện tích đưa ra đấu giá khoảng 214.768 m², bao gồm đất ở, đất thương mại – dịch vụ cùng các quỹ đất dành cho giáo dục, y tế và công trình văn hóa. Phần diện tích còn lại được bố trí cho giao thông, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật. Theo định hướng, khu đất này sẽ được phát triển thành một khu đô thị – thương mại – dịch vụ, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 23.000 tỷ đồng.

Đường ven sông Đồng Nai. Ảnh: Quốc Hoàng

Khu đất thứ hai có quy mô lớn nhất trong đợt đấu giá, rộng khoảng 102 ha, tọa lạc tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch cũ. Trong tổng diện tích này, hơn 435.800 m² được đưa ra đấu giá, bao gồm đất ở, đất thương mại, đất dành cho giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao. Phần diện tích không đấu giá chủ yếu là đất giao thông và cây xanh công cộng. Khu đất được quy hoạch để phát triển một khu phức hợp đô thị sinh thái kết hợp công viên chuyên đề, nằm gần các trục đường lớn như Trần Phú (Rừng Sác), Nguyễn Văn Cừ và Lê Hồng Phong. Giá khởi điểm của khu đất này hơn 5.013 tỷ đồng, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 9.226 tỷ đồng.

Khu đất còn lại có diện tích 8,4 ha, nằm tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu cũ. Diện tích đưa ra đấu giá là hơn 79.000 m², được quy hoạch để xây dựng công trình xử lý chất thải. Phần diện tích còn lại là đất giao thông không thuộc diện đấu giá. Theo phương án được phê duyệt, khu đất này được Nhà nước cho thuê trong thời hạn 50 năm, người trúng đấu giá trả tiền thuê đất một lần. Giá khởi điểm của khu đất là hơn 71,4 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 224 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai, cả ba khu đất sẽ được tổ chức đấu giá trong cùng ngày 11/2, bắt đầu từ 9h sáng. Hình thức đấu giá là trả giá lên, bỏ phiếu kín, với tối đa năm vòng đấu. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm của từng khu đất và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy chế đã được ban hành.

Không chỉ tập trung vào đợt đấu giá lần này, Đồng Nai đang xây dựng kế hoạch dài hạn cho việc khai thác quỹ đất công. Trong năm 2026, tỉnh dự kiến tổ chức đấu giá 72 khu, thửa đất trên toàn địa bàn. Trong số này, có tám khu đất chuyển tiếp từ năm 2025, 43 khu đất đang được tập trung nguồn lực để hoàn tất thủ tục tổ chức đấu giá, và 21 khu đất còn lại cần thực hiện các bước thu hồi, giao đất, dự kiến đấu giá trong năm 2026 hoặc 2027.

Các khu đất nằm trong kế hoạch đấu giá chủ yếu phân bố tại những vị trí chiến lược như khu vực trung tâm TP Biên Hòa cũ, ven sông Đồng Nai, các khu dân cư lớn tại Dầu Giây và Trảng Bom, đồng thời có mối liên kết chặt chẽ với các dự án hạ tầng trọng điểm của vùng như sân bay Long Thành, Quốc lộ 51 mở rộng và tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Trước đó, trong năm 2025, Đồng Nai đã tổ chức đấu giá thành công sáu khu đất, với tổng giá trị trúng đấu giá hơn 11.200 tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn thu cho ngân sách và tạo dư địa đầu tư cho các dự án hạ tầng, đô thị trên địa bàn tỉnh.