Người dân Nghệ An đón tin vui: Khu công nghiệp sắp mang lại việc làm cho 32.000 lao động

20-01-2026 - 20:39 PM | Bất động sản

Hàng loạt khu công nghiệp trọng điểm của Nghệ An dự kiến mở ra hơn 32.000 cơ hội việc làm trong năm 2026.

Người dân Nghệ An đón tin vui: Khu công nghiệp sắp mang lại việc làm cho 32.000 lao động- Ảnh 1.

UBND tỉnh Nghệ An vừa thống nhất chủ trương tổ chức Ngày hội việc làm năm 2026 theo đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, nhằm kết nối, tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tổng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp hiện nay khoảng 32.000 lao động. Trên cơ sở đó, trong năm 2026, tỉnh sẽ tổ chức 3 ngày hội việc làm quy mô lớn tại các khu vực trọng điểm, tập trung vào các nhóm lao động phổ thông, lao động kỹ thuật, sinh viên mới ra trường và thanh niên.

Cụ thể, đợt 1 dự kiến diễn ra ngày 28/2/2026 (tức 12 tháng Giêng) tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An (xã Hưng Nguyên), với sự tham gia của 15–20 doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng trên 20.000 lao động. Sự kiện hướng tới người lao động tại các phường, xã thuộc khu vực TP. Vinh và các địa bàn lân cận trước đây.

Tiếp đó, đợt 2 sẽ được tổ chức vào giữa tháng 4 tại Khu công nghiệp WHA Nghệ An (xã Thần Lĩnh), quy tụ 15–20 doanh nghiệp, tuyển dụng hơn 10.000 lao động, tập trung vào nguồn nhân lực tại khu vực Nghi Lộc, Diễn Châu và Yên Thành trước đây.

Đợt 3 dự kiến diễn ra trong tháng 6 tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I (phường Hoàng Mai), với sự tham gia của 8–10 doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng trên 3.000 lao động, hướng tới người lao động ở khu vực Hoàng Mai, Thái Hòa, Quỳnh Lưu và Nghĩa Đàn trước đây.

Bên cạnh hoạt động tư vấn và tuyển dụng trực tiếp, UBND tỉnh Nghệ An còn chỉ đạo Sở Nội vụ và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến ngay tại sự kiện. Hoạt động này nhằm kết nối với người lao động Nghệ An đang làm việc tại các tỉnh, thành khác hoặc ở nước ngoài có nhu cầu trở về quê hương làm việc.


Tú An

An Ninh Tiền Tệ

