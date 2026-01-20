Soi địa thế ngoạn mục của Đảo Nam Charmora City: Khi vị trí trở thành tài sản

Với tổng diện tích 227 ha, Charmora City được quy hoạch thành 3 hòn đảo chức năng, gồm Đảo Bắc, Đảo Trung và Đảo Nam. Trong đó, Đảo Nam – "mảnh ghép" ra mắt đầu tiên, là đảo an cư với quy hoạch các tháp cao tầng, các dãy nhà phố thương mại, biệt thự nhưng vẫn đảm bảo mật độ cây xanh lớn và hệ tiện ích đủ đầy, đẳng cấp.

Vị trí trung tâm của Đảo Nam

Về địa thế, Đảo Nam được bao bọc bởi hai dòng sông lớn là sông Quán Trường và sông Tắc. "Thủy bao bốn bề" cũng được xem là "vua" của những thế đất đẹp trong phong thủy Á Đông – nơi dòng nước bao quanh tượng trưng cho sự hội tụ sinh khí, tài lộc và sự an lành.

Chính yếu tố sông nước tự nhiên giúp Đảo Nam có sự riêng tư tuyệt đối. Khi các dòng sông trở thành ranh giới tự nhiên, không gian sống được tách khỏi nhịp ồn ào bên ngoài. Đây là giá trị đặc biệt quan trọng với nhóm cư dân tinh hoa và gia đình đa thế hệ – những người tìm kiếm môi trường sống yên tĩnh, an toàn, nhưng vẫn nằm trong lõi đô thị.

Không dừng lại ở địa thế, giá trị của Charmora City còn được nâng tầm bởi vị trí chiến lược trong quy hoạch đô thị mới của Khánh Hòa. Dự án tọa lạc tại phường Nam Nha Trang, khu vực được định hướng trở thành trung tâm hành chính mới của tỉnh. Việc dịch chuyển trung tâm hành chính không chỉ kéo theo sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, mà còn mở ra dòng dịch chuyển dân cư chất lượng cao, cộng đồng tri thức và các hoạt động thương mại – dịch vụ cấp vùng. Trong bức tranh đó, Charmora City nói chung và Đảo Nam nói riêng giữ vai trò như "hạt nhân an cư", đón đầu làn sóng phát triển đô thị.

Giá trị của Charmora City được nâng tầm bởi vị trí chiến lược trong quy hoạch đô thị mới của Khánh Hòa.

Từ Đảo Nam, cư dân chỉ mất khoảng 10 phút để tiếp cận bãi biển, 25 phút đến sân bay quốc tế Cam Ranh, đồng thời kết nối trực tiếp với các cao tốc, tuyến ven biển quốc gia – trục giao thông chiến lược của khu vực Nam Trung Bộ.

"Khi thời gian di chuyển đến các "điểm" trung tâm chỉ tính bằng phút, điều này phản ánh sự thuận tiện trong di chuyển cũng như cho thấy vị trí đắc địa của Đảo Nam trong mạng lưới kết nối hành chính – thương mại – dịch vụ của thành phố trực thuộc TW tương lai", đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

Một yếu tố khác làm nên giá trị bền vững của vị trí Đảo Nam chính là tầm nhìn hướng sông mở rộng gần như 360 độ. Không gian mặt nước bao quanh mang đến cảnh quan khoáng đạt, giàu tính thẩm mỹ, ít bị phá vỡ theo thời gian, không thể tạo mới, không thể sao chép và ngày càng khan hiếm khi đô thị mở rộng. Sự cộng hưởng giữa địa thế phong thủy và chiến lược quy hoạch đô thị cấp tỉnh đã biến Đảo Nam thành "tọa độ" an cư, đầu tư lâu dài.

Không gian mặt nước bao quanh mang đến cảnh quan khoáng đạt, giàu tính thẩm mỹ.

Căn hộ và biệt thự Đảo Nam thay nhau "chiếm lĩnh" dòng tiền

Trong bối cảnh trung tâm Nha Trang khan hiếm các sản phẩm căn hộ sở hữu lâu dài hay khu nhà ở được phát triển tiện ích bài bản, Đảo Nam lại được quy hoạch theo định hướng riêng với sự kết hợp hài hòa giữa các tháp cao tầng, các dãy nhà phố thương mại, biệt thự.

Sau 2 tòa tháp cao tầng The Charm và Onsen 1, Onsen 2 và các sản phẩm thấp tầng tiếp tục thỏa cơn khát của nhà đầu tư, đưa dòng vốn quyết định "yêu lại từ đầu" Nha Trang.

"Đã rất lâu rồi, gần 5 năm trở lại đây, ngay trung tâm Nha Trang không có sản phẩm căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài ra mắt thị trường. Bởi vậy không chỉ khách Hà Nội, TP.HCM mà người Khánh Hòa mong muốn tìm nơi sống lý tưởng hay đầu tư tích sản, cho thuê cũng rất khao khát các dự án của chủ đầu tư lớn với quy hoạch hiện đại xứng tầm", đại diện một sàn phân phối bất động sản tại Nam Nha Trang khẳng định.

Đảo Nam quy hoạch các tháp cao tầng, các dãy nhà phố thương mại và biệt thự.

Đối với sản phẩm thấp tầng, đầu tư lâu dài chờ tăng giá trị, làm secondhome cho thuê hay sưu tập, tích lũy BĐS là các nhu cầu phổ biến khiến giới đầu tư quan tâm mạnh mẽ tới đảo Nam. Theo đó, các sản phẩm thấp tầng đảo Nam được hấp thụ tốt khi sở hữu không gian mặt nước, công viên ven sông, công viên Onsen, công viên nghỉ dưỡng và mảng xanh đan xen từng dãy nhà.

Cư dân mỗi ngày được đánh thức bởi làn gió sông, ánh nắng phản chiếu mặt nước và thiên nhiên bình yên. Những tuyến đường dạo bộ ven sông, những khoảng xanh mở, những tầm nhìn khoáng đạt giúp cư dân có cảm giác đang sống trong một khu nghỉ dưỡng, chứ không phải giữa trung tâm hành chính – thương mại sôi động.

"Được hòa vào thiên nhiên nhưng không xa rời nhịp sống đô thị. Về lâu dài, Charmora City sẽ là tâm điểm thu hút nguồn cư dân từ khu hành chính mới, tiềm năng tăng giá tốt. Đó là lý do gia đình tôi quyết định đặt chỗ mua biệt thự tại đây", anh Lê Phong chia sẻ.

Từ đây, cư dân chỉ cần vài phút di chuyển đã có thể tiếp cận trọn hệ sinh thái vui chơi – giải trí – nghỉ dưỡng tại Đảo Trung: gồm công viên chủ đề, show nhạc nước kết hợp pháo hoa, chợ nổi, chợ đêm VuiFest…

Cư dân Đảo Nam dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng tại Đảo Trung.

Với gia đình đa thế hệ, sản phẩm thấp tầng tại Đảo Nam mang đến không gian đủ rộng rãi, trong lành và an toàn; trẻ nhỏ có môi trường thiên nhiên phát triển, người lớn tuổi có không gian tĩnh dưỡng, còn thế hệ trẻ vẫn kết nối thuận tiện với trung tâm đô thị. Với giới tinh hoa và chuyên gia, đây là nơi cân bằng giữa riêng tư –đẳng cấp – trải nghiệm. Với người mua tìm kiếm tài sản dài hạn, sản phẩm thấp tầng Đảo Nam vừa có giá trị sử dụng cao, vừa sở hữu nền tảng tăng giá bền vững khi gắn liền với một đại đô thị "all-in-one" đang hình thành.