Hà Nội thu hẹp rào chắn dự án metro, mở rộng lòng đường phục vụ đi lại dịp Tết
Thực hiện yêu cầu của liên ngành Sở Xây dựng - Công an TP Hà Nội, những ngày qua, các đơn vị thi công dự án metro Nhổn - ga Hà Nội đã khẩn trương tiến hành thu hẹp rào thi công, mở rộng lòng đường, đảm bảo đi lại thuận lợi, phục vụ cho các sự kiện lớn trên địa bàn thành phố và dịp Tết Bính Ngọ.
20-01-2026
20-01-2026
20-01-2026
Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB - chủ đầu tư) cho biết, sau yêu cầu của liên ngành, đến ngày 20/1 đơn vị đã hoàn thành việc thu gọn diện tích rào chắn tại các vị trí thi công đoạn ngầm dự án đường sắt đô thị (ĐSĐT) thí điểm Nhổn - ga Hà Nội; giúp giải quyết được 5 điểm nghẽn về giao thông do vướng hàng rào thi công trên đường.
5 vị trí, khu vực này bao gồm: Đường Kim Mã - đoạn từ hồ Thủ Lệ đến đối diện tòa nhà Liên Hợp Quốc - 304 Kim Mã (khu vực thi công ga ngầm S9); nút giao Kim Mã - Núi Trúc (khu vực thi công giếng thoát hiểm); Phố Cát Linh (khu vực thi công ga ngầm S10); phố Quốc Tử Giám (khu vực thi công ga ngầm S11); đường Trần Hưng Đạo (khu vực thi công ga S12 và Garage).
Tại công trường thi công ga ngầm S9, hàng rào phía nút giao đã được các nhà thầu thu hẹp khoảng 2 mét (đường kẻ đỏ), mở thêm đường là rẽ phải theo chiều Liễu Giai đi Đào Tấn.
Trong những ngày qua, CSGT Hà Nội đã đi kiểm tra và lên phương án điều tiết phương tiện giao thông đi vào phần đường được mở rộng.
Phần đường vừa được thu rào mở rộng tại nút giao Liễu Giai - Đào Tấn (đường kẻ đỏ)
Với đường Kim Mã và đường Đào Tấn qua công trường ga S9, hàng rào cũng được thu hẹp, các đơn vị thi công đã thảm lại nhựa cho diện tích mặt đường vừa được mở rộng.
Toàn bộ nút giao Kim Mã - Liễu Giai và Đào Tấn - Liễu Giai vừa được thu hẹp một phần hàng rào thi công dự án metro Nhổn - ga Hà Nội.
Trên đường Trần Hưng Đạo đoạn trước ga Hà Nội, hàng rào thi công ga ngầm S12 cũng được thu hẹp, mở thành 2 làn đường để xe từ Lê Duẩn được rẽ vào Trần Hưng Đạo.
Sau một thời gian dài bị hàng rào thi công chiếm dụng, hiện nay xe từ đường Lê Duẩn có thể đi vào đường Trần Hưng Đạo và ngược lại.
Theo Nhóm Phóng viên
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/ha-noi-thu-hep-rao-chan-du-an-metro-mo-rong-long-duong-phuc-vu-di-lai-dip-tet-post1814417.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM