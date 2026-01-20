Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội thu hẹp rào chắn dự án metro, mở rộng lòng đường phục vụ đi lại dịp Tết

20-01-2026 - 18:41 PM | Bất động sản

Thực hiện yêu cầu của liên ngành Sở Xây dựng - Công an TP Hà Nội, những ngày qua, các đơn vị thi công dự án metro Nhổn - ga Hà Nội đã khẩn trương tiến hành thu hẹp rào thi công, mở rộng lòng đường, đảm bảo đi lại thuận lợi, phục vụ cho các sự kiện lớn trên địa bàn thành phố và dịp Tết Bính Ngọ.

Hà Nội thu hẹp rào chắn dự án metro, mở rộng lòng đường phục vụ đi lại dịp Tết- Ảnh 1.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB - chủ đầu tư) cho biết, sau yêu cầu của liên ngành, đến ngày 20/1 đơn vị đã hoàn thành việc thu gọn diện tích rào chắn tại các vị trí thi công đoạn ngầm dự án đường sắt đô thị (ĐSĐT) thí điểm Nhổn - ga Hà Nội; giúp giải quyết được 5 điểm nghẽn về giao thông do vướng hàng rào thi công trên đường.

Hà Nội thu hẹp rào chắn dự án metro, mở rộng lòng đường phục vụ đi lại dịp Tết- Ảnh 2.

5 vị trí, khu vực này bao gồm: Đường Kim Mã - đoạn từ hồ Thủ Lệ đến đối diện tòa nhà Liên Hợp Quốc - 304 Kim Mã (khu vực thi công ga ngầm S9); nút giao Kim Mã - Núi Trúc (khu vực thi công giếng thoát hiểm); Phố Cát Linh (khu vực thi công ga ngầm S10); phố Quốc Tử Giám (khu vực thi công ga ngầm S11); đường Trần Hưng Đạo (khu vực thi công ga S12 và Garage).

Hà Nội thu hẹp rào chắn dự án metro, mở rộng lòng đường phục vụ đi lại dịp Tết- Ảnh 3.

Tại công trường thi công ga ngầm S9, hàng rào phía nút giao đã được các nhà thầu thu hẹp khoảng 2 mét (đường kẻ đỏ), mở thêm đường là rẽ phải theo chiều Liễu Giai đi Đào Tấn.

Hà Nội thu hẹp rào chắn dự án metro, mở rộng lòng đường phục vụ đi lại dịp Tết- Ảnh 4.

Trong những ngày qua, CSGT Hà Nội đã đi kiểm tra và lên phương án điều tiết phương tiện giao thông đi vào phần đường được mở rộng.

Hà Nội thu hẹp rào chắn dự án metro, mở rộng lòng đường phục vụ đi lại dịp Tết- Ảnh 5.

Phần đường vừa được thu rào mở rộng tại nút giao Liễu Giai - Đào Tấn (đường kẻ đỏ)

Hà Nội thu hẹp rào chắn dự án metro, mở rộng lòng đường phục vụ đi lại dịp Tết- Ảnh 6.

Với đường Kim Mã và đường Đào Tấn qua công trường ga S9, hàng rào cũng được thu hẹp, các đơn vị thi công đã thảm lại nhựa cho diện tích mặt đường vừa được mở rộng.

Hà Nội thu hẹp rào chắn dự án metro, mở rộng lòng đường phục vụ đi lại dịp Tết- Ảnh 7.

Toàn bộ nút giao Kim Mã - Liễu Giai và Đào Tấn - Liễu Giai vừa được thu hẹp một phần hàng rào thi công dự án metro Nhổn - ga Hà Nội.

Hà Nội thu hẹp rào chắn dự án metro, mở rộng lòng đường phục vụ đi lại dịp Tết- Ảnh 8.

Trên đường Trần Hưng Đạo đoạn trước ga Hà Nội, hàng rào thi công ga ngầm S12 cũng được thu hẹp, mở thành 2 làn đường để xe từ Lê Duẩn được rẽ vào Trần Hưng Đạo.

Hà Nội thu hẹp rào chắn dự án metro, mở rộng lòng đường phục vụ đi lại dịp Tết- Ảnh 9.

Sau một thời gian dài bị hàng rào thi công chiếm dụng, hiện nay xe từ đường Lê Duẩn có thể đi vào đường Trần Hưng Đạo và ngược lại.

Theo Nhóm Phóng viên

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam chuẩn bị xây hầm vượt sông Hồng hai tầng đầu tiên trong lịch sử với kỹ thuật phức tạp: Quy mô hơn 11 km, vốn đầu tư hơn 46.500 tỷ đồng

Việt Nam chuẩn bị xây hầm vượt sông Hồng hai tầng đầu tiên trong lịch sử với kỹ thuật phức tạp: Quy mô hơn 11 km, vốn đầu tư hơn 46.500 tỷ đồng Nổi bật

PGS.TS. Ngô Trí Long: Năm 2026 tiền không thiếu nhưng dòng tiền trở nên "khó tính"

PGS.TS. Ngô Trí Long: Năm 2026 tiền không thiếu nhưng dòng tiền trở nên "khó tính" Nổi bật

Thực hư câu chuyện ngôi mộ tổ “mọc lên sau một đêm" trong khu đất ở

Thực hư câu chuyện ngôi mộ tổ “mọc lên sau một đêm" trong khu đất ở

18:36 , 20/01/2026
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp 2025: Phát hành sôi động, rủi ro hạ nhiệt

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp 2025: Phát hành sôi động, rủi ro hạ nhiệt

18:29 , 20/01/2026
Nha Trang xuất hiện cồn cát độc lạ hình cá heo

Nha Trang xuất hiện cồn cát độc lạ hình cá heo

18:25 , 20/01/2026
Bong bóng BĐS Trung Quốc tiếp tục 'xì hơi': Căn hộ mới mất 22 tháng mới có thể bán, khủng hoảng chưa từng có suốt 45 năm tại 20 quốc gia

Bong bóng BĐS Trung Quốc tiếp tục 'xì hơi': Căn hộ mới mất 22 tháng mới có thể bán, khủng hoảng chưa từng có suốt 45 năm tại 20 quốc gia

15:55 , 20/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên