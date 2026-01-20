Hà Nội thu hẹp rào chắn dự án metro, mở rộng lòng đường phục vụ đi lại dịp Tết

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB - chủ đầu tư) cho biết, sau yêu cầu của liên ngành, đến ngày 20/1 đơn vị đã hoàn thành việc thu gọn diện tích rào chắn tại các vị trí thi công đoạn ngầm dự án đường sắt đô thị (ĐSĐT) thí điểm Nhổn - ga Hà Nội; giúp giải quyết được 5 điểm nghẽn về giao thông do vướng hàng rào thi công trên đường.