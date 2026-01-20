Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thực hư câu chuyện ngôi mộ tổ “mọc lên sau một đêm" trong khu đất ở

20-01-2026 - 18:36 PM | Bất động sản

Theo đại diện chính quyền, ngôi mộ được xác định có từ lâu đời, không phải mới “mọc lên” sau một đêm như mạng xã hội đăng tải.

Nhưng ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và thông tin về thửa đất rộng gần 700 m2 ở phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, bất ngờ xuất hiện ngôi mộ tổ chỉ sau một đêm.

Theo nội dung được đăng tải, gia đình bà N.T.L.A. mua thửa đất rộng gần 700 m2 ở khối phố Mỹ Thượng (phường Vinh Lộc) và đã đứng tên chính chủ. Khi gia đình chuẩn bị động thổ xây nhà mới, một ngôi mộ tổ họ Lê bỗng "mọc" trên thửa đất. Sau khi thông tin đăng tải đã được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, đã có nhiều ý kiến bình luận trái chiều.

Xôn xao câu chuyện ngôi mộ tổ trong khu đất ở - Ảnh 1.

Hình ảnh ngôi mộ trong khu đất được chia sẻ trên mạng xã hội

Tuy nhiên, theo những người trong dòng họ Lê và người dân địa phương, ngôi mộ trên đã tồn tại rất lâu (hàng trăm năm).

Thời gian gần đây, trong quá trình san lấp, ngôi mộ mất dấu vết nên những người trong dòng họ đã cho đắp lại.

Liên quan đến vụ việc gây xôn xao dư luận trên, chiều 20-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, cho biết qua xác minh những người trong dòng họ và những người dân xung quanh, những người cao tuổi thì ngôi mộ đã có từ rất lâu, nằm trong đất ở của hộ gia đình. Lô đất sau đó được chuyển nhượng nhiều lần. Phường đã tổ chức mời chủ đất và đại diện của dòng họ tiến hành hòa giải hai lần.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Vinh Lộc, tại cuộc làm việc sáng 20-1, đại diện dòng họ khẳng định ngôi mộ đã có từ lâu đời, dòng họ cũng sẵn sàng hợp tác với các bên liên quan để giải quyết sự việc.

PV

Người Lao Động

