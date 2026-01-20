Hé lộ vị trí khu thương mại tự do 2000 - 5000ha tại thủ phủ Tây Nam Bộ

UBND TP Cần Thơ vừa chính thức phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong bức tranh quy hoạch mới, điểm nhấn đáng chú ý là phương án hình thành Khu kinh tế Trần Đề quy mô trên 40.000ha, gắn với định hướng đưa Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo quy hoạch được phê duyệt, Khu kinh tế Trần Đề được nghiên cứu tại khu vực ven biển, có yếu tố lấn biển, gắn trực tiếp với Cảng biển quốc tế Trần Đề, trải rộng trên địa bàn các xã Vĩnh Hải, Liêu Tú, Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Tài Văn, Tân Thạnh, Đại Ngãi, Trường Khánh, Long Phú và phường Khánh Hòa.

Định vị là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, Trần Đề được quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, hiện đại, song song yêu cầu bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Vai trò của khu vực này không chỉ dừng ở phát triển công nghiệp - dịch vụ ven biển, mà còn là đầu mối giao thương hàng hải quốc tế, trung tâm thí điểm chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, sản xuất tiên tiến và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, Trần Đề được kỳ vọng trở thành điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí gắn với kinh tế biển.

Không gian khu kinh tế sẽ được tổ chức thành các phân khu chức năng cụ thể, triển khai thông qua các đồ án quy hoạch cấp dưới, bảo đảm tuân thủ chặt chẽ khung pháp lý hiện hành.

Đáng chú ý, trong quy hoạch điều chỉnh là phương án nghiên cứu thí điểm Khu thương mại tự do Cần Thơ với quy mô dự kiến từ 2.000-5.000ha. Mục tiêu đặt ra là tạo động lực tăng trưởng mới, thu hút nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt là doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp trong nước có vai trò dẫn dắt ở những ngành ưu tiên.

Khu thương mại tự do được định hướng vận hành theo chuẩn mực quốc tế, áp dụng các cơ chế ưu đãi vượt trội, cạnh tranh, tích hợp các chức năng logistics cảng biển - cảng hàng không, thương mại, dịch vụ tài chính, công nghiệp chế biến - chế tạo và các ngành phụ trợ khác.

Địa điểm dự kiến quy hoạch tại 2 vị trí gồm khu vực trung tâm thành phố gắn với sân bay Cần Thơ, trung tâm logistics hàng không và khu công nghệ cao; khu kinh tế ven biển Trần Đề gắn với cảng nước sâu và trung tâm logistics cảng.



