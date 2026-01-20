Định danh bất động sản: Kỳ vọng chặn đầu cơ, ngăn ‘lướt sóng’

Cả dãy biệt thự bỏ hoang tại khu đô thị phía Tây Hà Nội. Việc triển khai định danh bất động sản được kỳ vọng sẽ ngăn chặn được đầu cơ, ôm bất động sản chờ tăng giá. Ảnh: Quốc Thanh.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 357 về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, có hiệu lực từ ngày 1/3 tới đây. Đây là Nghị định quan trọng nhằm cụ thể hóa Luật Kinh doanh bất động sản 2023, đồng thời tạo nền tảng dữ liệu cho công tác quản lý và minh bạch hóa thị trường.

Đáng chú ý, mỗi căn nhà, chung cư hay bất động sản trong dự án đều sẽ được gắn một mã định danh điện tử duy nhất.

Đại diện Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, đây là quy định đầu tiên tại Việt Nam đối với việc định danh và gắn mã cho bất động sản.

Theo đó, mã định danh bất động sản được quản lý từ gốc, bắt đầu từ đất. Mỗi thửa đất sẽ được gắn một mã định danh riêng, đồng thời tích hợp thêm các mã thông tin liên quan đến dự án, công trình xây dựng và mã định danh địa điểm (nếu có), bởi trong cùng một thửa đất có thể tồn tại nhiều địa điểm khác nhau. Chúng tôi định hướng quản lý từ gốc, từ khi có đất cho đến quá trình phát triển hoàn chỉnh một bất động sản và đưa vào hoạt động kinh doanh. Mã quản lý này sẽ được sử dụng xuyên suốt trong quá trình giao dịch và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau này.

Về quy định mới sắp có hiệu lực từ 1/3, chia sẻ với báo chí, GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường (cũ) cho biết, mã định danh điện tử của bất động sản có thể hiểu tương tự như căn cước công dân của mỗi người. Mỗi căn nhà, mỗi lô đất, mỗi sản phẩm trong dự án sẽ có một danh tính riêng, gắn với đầy đủ thông tin pháp lý và lịch sử giao dịch.

Theo GS Võ, khi mã định danh điện tử được triển khai đồng bộ, bất động sản sẽ dần trở lại đúng vai trò của nó là phục vụ nhu cầu ở và sử dụng, thay vì trở thành công cụ tích trữ, đầu cơ.

" Ở các nước, họ cũng làm như vậy từ lâu rồi. Bất động sản là để ở, để dùng, chứ không phải để một người ôm cả đống, còn người khác thì không có. Có thể nói, mã định danh điện tử bất động sản không chỉ là một cải tiến kỹ thuật, mà là bước ngoặt về tư duy quản lý, đặt nền móng cho một thị trường minh bạch, công bằng và bền vững hơn trong dài hạn", GS Đặng Hùng Võ nói.

Cùng quan điểm, CEO EZ Property Phạm Đức Toản đánh giá, thông qua dữ liệu định danh, nhà quản lý cũng có thể xác định cụ thể một cá nhân đang sở hữu bao nhiêu bất động sản. Đây sẽ là căn cứ để áp thuế với căn nhà thứ hai hoặc thuế mua bán trên phần lợi nhuận theo thời gian sở hữu (thời gian nắm giữ càng ngắn, thuế càng cao) để giảm tình trạng đầu cơ, lướt sóng.

Tuy vậy, ông Toản cũng nhìn nhận, chính sách này sẽ chưa ảnh hưởng lớn đến thị trường trong ngắn hạn, bởi mới ở giai đoạn thu thập, đăng ký dữ liệu. " Trong dài hạn, tác động sẽ trở nên rõ rệt hơn khi các chính sách về thuế, điều tiết thị trường được triển khai dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu này ", ông Toản nói.