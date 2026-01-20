Lĩnh 16 năm tù vì đánh hàng xóm tử vong

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ mâu thuẫn kéo dài liên quan đến tranh chấp ranh đất, một cuộc cự cãi đã biến thành án mạng. Chiều 20/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Phạm Văn Phụng 16 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp ranh đất, tối 7/3/2025, Phạm Văn Phụng (SN 1968, ngụ xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang) nghe Trần Công Minh (SN 1995, hàng xóm Phụng) có lời lẽ thô tục, xúc phạm và cáo buộc gia đình Phụng giành đất. Phụng ra ngoài nói chuyện thì hai bên xảy ra cự cãi, Minh thách thức đánh nhau.

Bị cáo Phạm Văn Phụng tại phiên tòa. Ảnh: A. Tầm.

Trong cơn tức giận, Phụng vào nhà lấy một thanh sắt rồi ra khu vực Quốc lộ 91 để đánh nhau với Minh. Về phía Minh, nạn nhân cầm một cây kéo từ trong nhà lao ra. Trong lúc xô xát, Minh dùng kéo đâm một nhát trúng tay phải của Phụng gây thương tích nhẹ. Phụng dùng thanh sắt đánh mạnh vào vùng đầu Minh khiến nạn nhân ngã gục, bất tỉnh trên đường.

Minh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 10/3/2025 thì tử vong . Sau khi gây án, Phụng đến Công an xã Bình Mỹ đầu thú và bị khởi tố, điều tra vào ngày 17/3/2025.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phụng 16 năm tù về tội “Giết người”.

Nhật Huy

Tiền Phong

