Một công trình cao nhất thế giới đang dần thành hình tại Việt Nam

Một công trình tâm linh quy mô lớn đang được thi công tại Việt Nam và thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước lẫn quốc tế: Tượng Phật cao nhất thế giới, dự kiến sẽ trở thành điểm nhấn mới trong hành lang văn hóa – du lịch Phật giáo của nước ta. Công trình Tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai thuộc dự án khu du lịch tâm linh Huyền tích Am Tiên, tỉnh Thanh Hóa.

Theo Người Lao Động , những ngày đầu năm 2026, phần thân tượng Phật bằng bê tông cốt thép đã dần thành hình, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng. Đây là một công trình phức hợp thuộc một khu vực tôn giáo rộng lớn, với hình ảnh tượng Phật vươn cao hướng về phía chân trời, được kỳ vọng tạo nên “biểu tượng văn hóa” mới.

Theo thiết kế, tôn tượng có tổng chiều cao 167,5m, gồm khối đế cao 45m, đài sen cao 13,6m và phần tượng cao 108,9m, được chế tác bằng đồng và có thể có tên trong sách kỷ lục Guinness thế giới sau khi hoàn thiện. Đây sẽ là một trong những tượng Phật lớn nhất từng được xây dựng ở châu Á nếu hoàn tất theo đúng thiết kế ban đầu.

Công trình hiện đang trong giai đoạn thi công phần thân chính bằng bê tông cốt thép. Hình ảnh cập nhật từ hiện trường cho thấy phần thân tượng đã nổi khối rõ rệt, với tỷ lệ lớn và các lớp giàn giáo, cần cẩu được bố trí xung quanh để phục vụ công tác lắp ghép và đổ bê tông. Đây là bước đi quan trọng, tiến tới hoàn thiện một công trình có quy mô kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi công nghệ thi công hiện đại và quản lý chặt chẽ về an toàn lao động.

Tượng Phật cao nhất thế giới là một phần của quần thể kiến trúc tâm linh rộng hơn, nơi chủ yếu phục vụ các hoạt động tôn giáo, văn hóa và tín ngưỡng. Khối lượng công việc không chỉ liên quan đến phần tượng chính mà còn bao gồm các hạng mục phụ trợ như nhà khách, khu vực phụ trợ, đường đi lại và các không gian phục vụ du khách và Phật tử.

Ý tưởng xây dựng tượng nhằm mục tiêu không chỉ phục vụ tín ngưỡng, mà còn hướng tới phát triển du lịch tâm linh – một phân khúc du lịch đang được nhiều địa phương chú trọng. Các vị trí xung quanh tượng sẽ là điểm đến thu hút du khách trong nước và quốc tế, khi tổ hợp công trình hoàn thiện. Việc xây dựng Tượng Phật cao nhất thế giới ở Việt Nam được kỳ vọng góp phần quảng bá văn hóa Phật giáo và kiến trúc tôn giáo đặc trưng của quốc gia.

Mặc dù hiện tượng phôi tượng và cấu trúc bê tông đang dần hiện hữu rõ rệt, tiến độ hoàn thiện phần thân chính, cũng như các chi tiết cuối cùng như lớp hoàn thiện bên ngoài – gồm các lớp gạch/ngói hoặc bê tông bọc trang trí – vẫn cần thêm thời gian. Việc xây dựng tượng và các hạng mục liên quan đang được thực hiện với sự giám sát kỹ thuật chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng công trình.

Hiện tại, tượng Trung Nguyên Đại Phật ở Nghiêu Sơn (Trung Quốc) được công nhận là tượng Phật cao nhất thế giới, với tổng chiều cao 153 m, trong đó phần tượng cao 108 m. Như vậy, khi hoàn thành, tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai trên đỉnh núi Am Tiên sẽ là tượng Phật cao nhất thế giới.

