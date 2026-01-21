Thực tế tại một số khu vực dọc tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) cho thấy tác động rất rõ nét. Trước khi triển khai (2014–2015), đất Thảo Điền – An Phú chỉ 60–100 triệu đồng/m², căn hộ quanh 35–40 triệu đồng/m². Đến nay, giá đất tăng lên 200–400 triệu đồng/m², cá biệt sát ga đạt 500–690 triệu đồng/m², trong khi giá căn hộ vọt lên 80–200 triệu đồng/m². Tính chung sau hơn một thập kỷ, giá đất tăng 3–5 lần, căn hộ tăng 2–4 lần. Trong đó một phần quan trọng đến từ hiệu ứng metro.