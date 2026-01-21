Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

6 tuyến Metro tăng tốc, địa ốc TPHCM đổi nhịp, giá bất động sản có nơi tăng gấp đôi

21-01-2026 - 06:35 AM | Bất động sản

Không chỉ giải bài toán hạ tầng, 6 tuyến metro dài gần 200 km này còn kích hoạt chu kỳ định giá mới của bất động sản đô thị, với nhiều khu vực ghi nhận mức tăng 50–100% chỉ sau 1–2 năm.

Metro tăng tốc, địa ốc đổi nhịp: 6 khu vực từ “vùng xa” sắp đi vào trung tâm trong phút mốt, giá đất có nơi tăng gấp đôi - Ảnh 1.

TP.HCM đang bước vào pha tăng tốc hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay khi đặt mục tiêu hoàn thành 6 tuyến metro trước năm 2030, với tổng chiều dài khoảng 187 km, nhằm đáp ứng 20–30% nhu cầu đi lại bằng giao thông công cộng và giải áp lực cho hệ thống đường bộ đang quá tải.

Metro tăng tốc, địa ốc đổi nhịp: 6 khu vực từ “vùng xa” sắp đi vào trung tâm trong phút mốt, giá đất có nơi tăng gấp đôi - Ảnh 2.

6 tuyến metro gồm: số 1 Bến Thành – Suối Tiên (~20km, vận hành từ 12/2024); số 2 Bến Thành – Tham Lương (11km) và nhánh Bến Thành – Thủ Thiêm (~6km); Thủ Thiêm – Long Thành (~42km); TP mới Bình Dương (cũ) – Suối Tiên (~32 km); số 6 Tân Sơn Nhất – Phú Hữu (~23 km); và Bến Thành – Cần Giờ (54km), hình thành các trục “xương sống” mới, qua đó rút thời gian di chuyển từ ven đô vào trung tâm xuống dưới 20–30 phút. Ảnh: QHQG

Metro tăng tốc, địa ốc đổi nhịp: 6 khu vực từ “vùng xa” sắp đi vào trung tâm trong phút mốt, giá đất có nơi tăng gấp đôi - Ảnh 3.

Đáng chú ý, toàn bộ các tuyến metro đều được phát triển theo mô hình TOD (Transit Oriented Development) – mô hình lấy giao thông công cộng làm trục phát triển đô thị, kéo theo sự hình thành các cực dân cư – thương mại – dịch vụ quanh nhà ga và gia tăng giá trị đất đai, bất động sản.

Metro tăng tốc, địa ốc đổi nhịp: 6 khu vực từ “vùng xa” sắp đi vào trung tâm trong phút mốt, giá đất có nơi tăng gấp đôi - Ảnh 4.

Thực tế tại một số khu vực dọc tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) cho thấy tác động rất rõ nét. Trước khi triển khai (2014–2015), đất Thảo Điền – An Phú chỉ 60–100 triệu đồng/m², căn hộ quanh 35–40 triệu đồng/m². Đến nay, giá đất tăng lên 200–400 triệu đồng/m², cá biệt sát ga đạt 500–690 triệu đồng/m², trong khi giá căn hộ vọt lên 80–200 triệu đồng/m². Tính chung sau hơn một thập kỷ, giá đất tăng 3–5 lần, căn hộ tăng 2–4 lần. Trong đó một phần quan trọng đến từ hiệu ứng metro.

Metro tăng tốc, địa ốc đổi nhịp: 6 khu vực từ “vùng xa” sắp đi vào trung tâm trong phút mốt, giá đất có nơi tăng gấp đôi - Ảnh 5.

Hay tại các khu vực gần tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ, giá đất cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Cụ thể, tại các trục Rừng Sác, Duyên Hải, Thạnh Thới và Cần Thạnh, mặt bằng giá đất hiện hình thành ở mức phổ biến 20–70 triệu đồng/m²; một số “điểm nóng” gần nhà ga được chào bán lên tới 80–90 triệu đồng/m². So với năm 2024, mức giá này tăng khoảng 50–100%, và cao gấp 3–5 lần so với giai đoạn 2017–2018. Ảnh: Khu đô thị Vinhomes Green Paradise - nơi tiếp giáp ga Cần Giờ (Trần Út).

Metro tăng tốc, địa ốc đổi nhịp: 6 khu vực từ “vùng xa” sắp đi vào trung tâm trong phút mốt, giá đất có nơi tăng gấp đôi - Ảnh 6.

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cũng cho thấy giá đất dọc tuyến metro số 2 có sự phân hóa rõ rệt. Cụ thể, các khu vực gần nhà ga và trục giao thông chính hình thành mặt bằng cao hơn: Quận 3 – Tân Bình (cũ) phổ biến 130–300 triệu đồng/m², trong đó trục Trường Chinh – Cách Mạng Tháng 8 dao động chủ yếu 150–220 triệu đồng/m²; trong khi đoạn qua Quận 12 (cũ) thấp hơn, phổ biến 45–70 triệu đồng/m². So với cùng kỳ năm ngoái, mặt bằng giá tăng khoảng 5–15%.

Metro tăng tốc, địa ốc đổi nhịp: 6 khu vực từ “vùng xa” sắp đi vào trung tâm trong phút mốt, giá đất có nơi tăng gấp đôi - Ảnh 7.

Khu vực dọc tuyến metro Bình Dương (cũ) – Suối Tiên, đoạn qua Dĩ An, Thuận An, thị trường ghi nhận sự xuất hiện của nhiều dự án căn hộ quy mô lớn như Bcons City, Phú Đông Premier hay The Aspira, với giá bán sơ cấp phổ biến khoảng 40–55 triệu đồng/m², thấp hơn đáng kể so với khu trung tâm TP.HCM, phù hợp xu hướng giãn dân và phát triển đô thị vệ tinh.

Metro tăng tốc, địa ốc đổi nhịp: 6 khu vực từ “vùng xa” sắp đi vào trung tâm trong phút mốt, giá đất có nơi tăng gấp đôi - Ảnh 8.

Chỉ tính riêng từ năm 2021 đến nay, giá bán trung bình căn hộ tại các dự án này đã tăng từ 40% đến gần 90%, chủ yếu nhờ lợi thế kết nối metro và hạ tầng đồng bộ. Điều này cho thấy metro không chỉ tác động đến giá đất mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới mặt bằng giá căn hộ.

Metro tăng tốc, địa ốc đổi nhịp: 6 khu vực từ “vùng xa” sắp đi vào trung tâm trong phút mốt, giá đất có nơi tăng gấp đôi - Ảnh 9.

Nhìn chung, bất động sản dọc các tuyến metro TP.HCM đều ghi nhận xu hướng tăng giá, song mức độ khác nhau tùy theo vị trí và tiến độ triển khai. Sau giai đoạn "tăng nóng theo tin", thị trường đang chuyển sang định giá theo tiến độ thực và khả năng khai thác, thay vì kỳ vọng thuần túy.

Metro tăng tốc, địa ốc đổi nhịp: 6 khu vực từ “vùng xa” sắp đi vào trung tâm trong phút mốt, giá đất có nơi tăng gấp đôi - Ảnh 10.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, nhận định bất động sản gắn với metro nhiều khả năng tiếp tục tăng giá, nhưng theo hướng bền vững, chọn lọc và phản ánh đúng giá trị sử dụng, thay vì tăng đồng loạt như các chu kỳ trước.

Bài và ảnh: Huy Nguyễn - Phùng Tiên

