6 tuyến Metro tăng tốc, địa ốc TPHCM đổi nhịp, giá bất động sản có nơi tăng gấp đôi
Không chỉ giải bài toán hạ tầng, 6 tuyến metro dài gần 200 km này còn kích hoạt chu kỳ định giá mới của bất động sản đô thị, với nhiều khu vực ghi nhận mức tăng 50–100% chỉ sau 1–2 năm.
An ninh Tiền tệ
Theo An ninh Tiền tệ Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://antt.nguoiduatin.vn/6-tuyen-metro-tang-toc-dia-oc-tphcm-doi-nhip-gia-bat-dong-san-co-noi-tang-gap-doi-205260120152822649.htm
Sự kiện: Sức nóng hạ tầngXem tất cả >>
- Đặt lên bàn cân 2 sân bay lớn nhất Việt Nam tương lai: Nơi tạo “cửa ngõ” quốc tế mới cho miền Nam, nơi tái định nghĩa vai trò sân bay ở miền Bắc
- 7 dự án "khủng" của Vingroup với tổng vốn hơn 2 triệu tỷ đồng
- Soi độ khủng của KĐT thể thao Olympic lớn nhất lịch sử của Vingroup: Vượt mặt loạt sân vận động lớn bậc nhất thế giới
- Cuộc đua siêu sân vận động: Vingroup xây sân có mái che lớn nhất thế giới, Sun Group làm sân 50.000 chỗ ngay cạnh trung tâm
- Chuyện gì sẽ xảy ra khi đi Hà Nội - TPHCM hết 6 tiếng bằng đường sắt cao tốc?