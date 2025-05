THACO của ông Trần Bá Dương muốn được ưu tiên giao quỹ đất "khủng", xây đô thị theo mô hình TOD khi làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trường Hải (THACO) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đề xuất đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam theo hình thức doanh nghiệp tư nhân tự thực hiện.

Tổng mức đầu tư dự án (bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) là 67,34 tỷ USD. Theo đó, THACO đề xuất đầu tư dự án với tổng vốn khoảng 61,35 tỷ USD, trong đó 20% là vốn tự có và huy động hợp pháp trong nước, tương đương 12,27 tỷ USD.

80% còn lại gần 49,08 tỷ USD sẽ vay từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. THACO đề nghị Chính phủ bảo lãnh khoản vay này và hỗ trợ lãi vay trong 30 năm (tài sản đảm bảo là toàn bộ công trình dự án).

Doanh nghiệp cũng khẳng định không chuyển nhượng dự án, vốn góp hay cổ phần cho các nhà đầu tư nước ngoài nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và chủ quyền công nghệ cho quốc gia.

Đáng chú ý, THACO đề xuất được ưu tiên giao các quỹ đất để thực hiện phát triển đô thị theo mô hình TOD.

Mô hình TOD (Transit Oriented Development) là phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm. Mô hình này nhằm mục đích giảm thiểu nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân, khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng và tạo ra các khu đô thị bền vững, thân thiện với môi trường. Các khu đô thị phát triển theo mô hình TOD thường được xây dựng xung quanh các ga tàu điện ngầm, xe buýt hoặc các phương tiện giao thông công cộng khác. Nơi này có mật độ dân cư cao và nhiều tiện ích như nhà ở, văn phòng, thương mại, dịch vụ, giải trí,... Các khu đô thị được thiết kế để có thể đi bộ, đạp xe hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng một cách dễ dàng.

Được biết, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ có 23 ga hành khách, được đặt tại khu vực trung tâm kinh tế, chính trị của các địa phương, tiếp cận khu vực trung tâm đô thị, khu vực quy hoạch có tiềm năng tạo ra không gian phát triển mới, khai thác có hiệu quả nguồn lực quỹ đất.



Theo tính toán của Bộ Xây dựng, ước tính tổng nguồn thu từ khai thác quỹ đất tại các khu vực TOD, khai thác thương mại dự kiến khoảng 22 tỷ USD, trong đó, có đến 5 tỷ USD từ quảng cáo dịch vụ và 17 tỷ USD từ đấu giá quanh ga đường sắt.

Ông Trần Bá Dương nêu trong văn bản: "Chúng tôi cũng cam kết phát triển các mô hình TOD một cách mẫu mực với mới giá hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu ở, sinh hoạt cho đại bộ phận người dân Việt Nam".

Bên cạnh đó, THACO cam kết sẽ triển khai và hoàn thành theo đúng mục tiêu, tiến độ của dự án đã đề ra; trong quá trình triển khai đầu tư - xây dựng và quản lý vận hành dự án sẽ có các giải pháp, biện pháp để tiết giảm tổng vốn đầu tư dự án thấp nhất có thể.

Đồng thời, THACO tối ưu chi phí quản lý vận hành nhằm giảm chi phí đi lại cho người dân. Tập đoàn cam kết sẽ mời gọi các tập đoàn, doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp trong nước có liên quan để nhận chuyển giao công nghệ từ các đối tác có kinh nghiệm hàng đầu thế giới.

THACO sẽ tổ chức đào tạo nhân sự tiến đến làm chủ công nghệ, công nghiệp đường sắt và thông qua ngành công nghiệp đường sắt phát triển ngành công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp số và nhiều ngành công nghiệp nền tảng khác cho đất nước.

"Bên cạnh đó, do yêu cầu đảm bảo an toàn, an ninh quốc gia, THACO đề xuất Nhà nước sẽ sở hữu một số cơ sở vật chất và đảm nhiệm một phần công việc trong quản lý, vận hành. Trong trường hợp đặc biệt vì lý do an ninh quốc gia, THACO cam kết sẽ giao Nhà nước toàn quyền sử dụng toàn bộ dự án để phục vụ đất nước", ông Trần Bá Dương nêu trong văn bản đề xuất.